'దగదర్తి' విమానాశ్రయానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ - రూ. 916కోట్లతో టెండర్లు

రూ.916కోట్లతో దగదర్తి విమానాశ్రయ మొదటి దశ పనులకు టెండర్లు - పీపీపీ విధానంలో చేపట్టాలనున్న రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ

Government on Dagadarthi Airport First Phase Tenders
Government on Dagadarthi Airport First Phase Tenders (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 7:16 AM IST

3 Min Read
Government on Dagadarthi Airport First Phase Tenders : రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టినప్పటినుంచి అభివృద్ధి పరుగులు పెడుతోంది. ఏపీ బ్రాండ్ ఇమేజ్​ను తిరిగి తెచ్చేందుకు రాజధాని అమరావతితో పాటు రోడ్లు, రైలు, వాయు మార్గాలపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఫోకస్ పెట్టింది. అందులో భాగంగానే నెల్లూరులోని దగదర్తి విమానాశ్రయం మొదటి దశ పనులను రూ.916 కోట్లతో ప్రభుత్వం చేపట్టనుంది. పీపీపీ విధానంలో దీనిని చేపట్టాలని రాష్ట్ర విమానాశ్రయాల అభివృద్ధి సంస్థ లిమిటెడ్‌ (ఏపీఏడీసీఎల్‌) నిర్ణయించింది.

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో విమాన సేవలు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు దగదర్తి దగ్గర గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తోంది. జిల్లాలో పారిశ్రామికంగా, పర్యాటకంగా జరిగే కార్యకలాపాలతో విమానాశ్రయం నుంచి ప్రయాణీకులు, సరకు రవాణా బాగా పెరుగుతుందని ఏపీఏడీసీఎల్‌ అంచనా వేసింది. దీనివల్ల కడప, నెల్లూరు, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి జిల్లాల ప్రజలు, పరిశ్రమలకు ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది.

'దగదర్తి' విమానాశ్రయానికి ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ - రూ. 916కోట్లతో టెండర్లు (ETV)

మొదట మీడియం సైజు విమానాలు : విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించే సంస్థతో 45 ఏళ్ల పాటు అమలులో ఉండేలా రాయితీ ఒప్పందాన్ని ప్రభుత్వం కుదుర్చుకోనుంది. ప్రతి 15 ఏళ్లను ఒక దశ కింద పరిగణించి విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించేందుకు చేసిన మూలధన ఖర్చును భవిష్యత్తులో పెరిగే ప్రయాణికుల రద్దీ, కార్గోసేవలకు అనుగుణంగా సర్దుబాటు చేసేలా ప్రతిపాదించింది. మొదటి 15 ఏళ్లలో డిమాండ్‌ తక్కువగా ఉంటుందని రెండో దశలో డిమాండ్‌ పెరుగుతుందని, మూడో దశలో గరిష్ఠ స్థాయికి చేరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. కొత్త విమానాశ్రయం నుంచి ప్రారంభంలో ఎయిర్‌బస్‌ ఎ-320/ఎ-321 రకం మీడియం సైజు విమానాలు నడపాలని నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం ఒక రన్‌వేను నిర్మిస్తారు.

2016లోనే దగదర్తికి శ్రీకారం : దగదర్తిలో విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించేందుకు 2016లోనే అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. దీనికోసం సుమారు 1,300 ఎకరాలను సేకరించింది. విమానాశ్రయాన్ని నిర్మించే ప్రాంతానికి కేంద్ర పౌర విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ (మోకా) నుంచి అవసరమైన ప్రాథమిక అనుమతులు పొందింది. కేంద్ర రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖ, హోంశాఖ అనుమతుల కోసం దరఖాస్తు చేసింది. పర్యావరణ, అటవీ అనుమతులు 2017లోనే లభించాయి.

విమానాశ్రయ నిర్మాణ పనులను టర్బో కన్సార్షియం ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థకు గత టీడీపీ ప్రభుత్వం అప్పగించింది. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ వేధింపులతో ఒప్పందం నుంచి టర్బో సంస్థ తప్పుకుంది. ఈ ప్రతిపాదననే పక్కన పెట్టి ప్రకాశం జిల్లా తెట్టు దగ్గర నిర్మించేందుకు వీలుగా వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు రూపొందించింది. కూటమి అధికారం చేపట్టిన తర్వాత మళ్లీ దగదర్తి విమానాశ్రయ నిర్మాణంలో కదలిక వచ్చింది.

టెండరు ప్రక్రియ ప్రారంభం : దగదర్తి విమానాశ్రయ నిర్మాణానికి ఏపీఏడీసీఎల్‌ అంతర్జాతీయ టెండరును పిలిచింది. వచ్చే నెల 10న ప్రీబిడ్‌ కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించనుంది. బిడ్‌ల దాఖలకు నవంబరు 3వ తేది తుదిగడువు.

7 కొత్త ఎయిర్ పోర్టులు : అయితే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 7 విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి. విశాఖ, తిరుపతి, కడప, రాజమండ్రి, గన్నవరం విమానాశ్రయాలను ఎయిర్‌పోర్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా నిర్వహిస్తోంది. కర్నూల్ ఎయిర్‌పోర్టు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో ఉండగా పుట్టపర్తిలో ప్రైవేటు ఎయిర్ స్ట్రిప్‌ ఉంది. వీటికితోడు భోగాపురంలో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సిద్ధమవుతోంది.

రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న అవసరాలకు అనుగుణంగా మరో 7 కొత్త ఎయిర్ పోర్టులు నిర్మించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా కుప్పం, దగదర్తి, శ్రీకాకుళం, తాడేపల్లిగూడెం, నాగార్జునసాగర్, తుని-అన్నవరం, ఒంగోలులో నూతన ఎయిర్‌పోర్టులను నిర్మించేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు ఎయిర్‌పోర్టుల విస్తరణ, నిర్మాణం, కొత్త విమానాశ్రాయాల కట్టడంపై ఇప్పటికే సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు.

రాష్ట్రంలో మినీ విమానాశ్రయాలు - ఈ ప్రాంతాల్లోనే ఏర్పాటు!

ఏపీ నుంచి అంతర్జాతీయ నగరాలకు విమానాల కనెక్టివిటీ పెంచాలి: సీఎం చంద్రబాబు

NELLORE DAGADARTHI AIRPORTGOVERNMENT ON DAGADARTHI AIRPORTDAGADARTHI AIRPORT IN NELLORE DISTFIRST PHASE OF DAGADARTHI AIRPORTDAGADARTHI AIRPORT TENDERS

Quick Links / Policies

