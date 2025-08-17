ETV Bharat / state

ఊర్లో ఉన్నట్టే, ఇంట్లో తిన్నట్టే - పర్యాటకుల కోసం 'హోం స్టే' విధానం - HOME STAY POLICY IN AP

పర్యాటకుల కోసం 'హోం స్టే' విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురానున్న ప్రభుత్వం - విడిది గృహాలను ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్‌ చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు

Government Introducing Home Stay Policy in AP
Government Introducing Home Stay Policy in AP (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 5:20 PM IST

Government Introducing Home Stay Policy in AP : పర్యాటక ప్రదేశాలను సందర్శించే వారి కోసం విడిదిళ్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని ప్రభుత్వ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ యోచిస్తోంది. ప్రకృతి అందాలు తిలకించిన వారికి సొంతింట్లో ఉన్న అనుభూతి కలిగించేందుకు ‘హోం స్టే’ విధానాన్ని ప్రయోగాత్మకంగా అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. పొరుగు రాష్ట్రాల్లో విజయవంతం అవుతున్న దీన్ని మన రాష్ట్రంలో అమలుకు పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ ప్రతిపాదించగా ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. అందులో భాగంగా ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోని ఔత్సాహికులు ఈ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకుని పర్యాటకులను ఆకర్షించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

ఆన్‌లైన్‌లో విడిది గృహాలు : ‘హోం స్టే’తో ఇతర రాష్ట్రాలు, రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వారికి తక్కువ ధరలో అన్ని వసతులు కల్పించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యం నిర్దేశించుకుంది. దీనివల్ల ఆ ప్రాంతవాసులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయని భావిస్తోంది. అపార్ట్‌మెంట్‌ ఫ్లాటను విడిది గృహంగా మార్చి ఆన్‌లైన్‌లో బుకింగ్‌ చేసుకునేలా ఏర్పాట్లు చేశారు. రోజుకు రూ.2 వేల వరకు అద్దె రూపంలో వసూలు చేస్తున్నారు. ఇందులో బస చేసే వారికి ప్రత్యేకంగా వంట గది సౌకర్యం కల్పించారు. మరికొంత మంది స్థిరాస్తి వ్యాపారులు తమ లేఔట్లలో నిర్మించిన ఫామ్‌ హౌస్‌లను కూడా పర్యాటకులు, సందర్శకులకు అద్దెకు ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నారు.

గిరిజనులకు ఆర్థికంగా లబ్ధి : మన్యం వాతావరణం ఆస్వాదించేందుకు ఉమ్మడి విజయనగరం జిల్లాలోని భోగాపురం తీరప్రాంతంలో బీచ్‌ రిసార్ట్, శృంగవరపుకోట ప్రాంతంలో జంగిల్‌ రిసార్ట్స్‌కు పర్యాటకుల తాకిడి పెరుగుతోంది. ఒకప్పుడు నగరాలకు మాత్రమే పర్యాటకులు వచ్చేవారు. ఇప్పుడు గిరి శిఖర ప్రాంతాలను సైతం ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. సందర్శకులకు ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఆయా ప్రాంతాల స్థితిగతులను స్వయంగా తిలకించామనే అనుభూతి కలుగుతుంది.

దీనికి పాత ఇళ్లను ‘హోం స్టే’కు ఉపయోగించాలన్నది అధికారుల ఆలోచన. ఇప్పటికే ఎంపిక చేసిన ఇళ్లను ఏపీ టూరిజం అధికారుల బృందం పరిశీలించనుంది. పాత ఇళ్ల స్థితిగతులు, హోం స్టేకు అనుకూలంగా ఎలా తీర్చిదిద్దాలన్న కోణంలో అధ్యయనం జరుగుతోంది. ఈ కొత్త విధానంతో పర్యాటక అభివృద్ధితో పాటు గిరిజనులకు ఆర్థికంగా లబ్ధి చేకూరుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

ప్రత్యేక పాలసీ కోసం సన్నాహాలు : ‘హోం స్టే’ను రాష్ట్రంలో దశల వారీగా ముఖ్యమైన అన్ని ప్రాంతాలకూ విస్తరించాలన్న ఆలోచనతో ప్రభుత్వం ఉంది. పర్యాటకుల రాక దృష్ట్యా రాబోయే ఐదేళ్లలో 50 వేల అదనపు గదులు అవసరమని అంచనా వేస్తోంది. కొత్త హోటళ్ల నిర్మాణాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే మారుమూల గ్రామాల్లోనూ ‘హోం స్టే’ను అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించింది.

ఈ క్రమంలో ప్రత్యేకంగా ఒక పాలసీ తీసుకురావాలన్న సీఎం ఆదేశాలపై పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో హోం స్టే ఎలా అమలవుతోంది, కల్పిస్తున్న రాయితీలు తదితర అంశాలపై అధికారులు పరిశీలన చేస్తున్నారు.

