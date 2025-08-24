ETV Bharat / state

పర్యాటకులకు ఇంటి భోజనం - సరికొత్త హంగులతో ‘విడిదిళ్లు’ - HOME STAY FOR TOURISTS IN AP

పర్యాటకుల కోసం రుచికరమైన భోజనం, సొంతింట్లో ఉన్న అనుభూతి - ‘హోం స్టే’లను సిద్ధం చేస్తోన్న రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ

HOME STAY FOR TOURISTS IN AP
HOME STAY FOR TOURISTS IN AP (ETV Bharat (AI Generated))
HOME STAY FOR TOURISTS IN AP : మన్యం ప్రకృతి అందాలకు పుట్టినిల్లు. ఇలాంటిచోట ఆత్మీయ ఆతిథ్యం, గిరిజన సంప్రదాయ వంటలతో రుచికరమైన భోజనం, సొంతింట్లో ఉన్న అనుభూతి దొరికతే ఆ కిక్కే వేరు. ఇలా నిత్యం ప్రకృతి అందాలను చూడటానికి వచ్చే పర్యాటకులకు అందుబాటు ధరలోనే ఇవన్నీ అందిస్తే వారు ఈ మధురానుభూతిని ఎప్పటికీ మరిచిపోరు. మళ్లీమళ్లీ రావాలని కోరుకుంటారు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు వచ్చే పర్యాటకులు ఈ కొత్త అనుభూతిని ఆస్వాదించేలా రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ చర్యలు చేపడుతోంది. జిల్లాలోని పర్యాటక ప్రాంతాల్లో సరికొత్త హంగులతో ‘హోం స్టే’లను సిద్ధం చేస్తోంది.

జిల్లావ్యాప్తంగా హోంస్టేలు : ఇటీవల జిల్లా కేంద్రం పాడేరు పర్యటనకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఓ హోంస్టేను పరిశీలించారు. రానున్న శీతాకాలానికి అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ తరహా హోంస్టేలను నెలకొల్పాలని ఆదేశించారు. పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ అధికారులు అరకు, లంబసింగి, వంజంగి, మారేడుమిల్లి, తాంజంగి వంటి ప్రాంతాలు ఇందుకు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు నిర్ణయించారు. 75 ఇళ్లల్లో హోం స్టేలు నెలకొల్పేందుకు పర్యాటక శాఖ అధికారులు సవివర ప్రణాళిక నివేదికలు (DPR) సైతం సిద్ధం చేశారు. వీటితోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో కొంతమంది ఔత్సాహికులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొస్తున్నారు. వీటిని అతి త్వరలో అభివృద్ధి చేస్తామని పర్యాటక శాఖ అధికారులు చెబతున్నారు.

హోంస్టేలుగా మారనున్న ఇళ్లు : లంబసింగి, వంజంగి, చెరువులవెనంలలో కొన్ని హోంస్టేలు ఇప్పటికే ఉన్నాయి. అరకులోయ మండలం మాడగడలో 50 మంది, డుంబ్రిగుడ మండలంలోని కురిడి గ్రామంలో 40 మంది, వంతమూరులో 20 మంది తమ ఇళ్లను హోంస్టేలుగా మార్చేందుకు ఇటీవల ముందుకొచ్చారు.

గిరిజనులకు ఆర్థిక ప్రయోజనం : జిల్లా కలెక్టర్‌ దినేష్‌కుమార్‌ ఆదేశాల మేరకు ఎంపీడీఓలు, తహసీల్దార్లు పలువురికి అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. 680 ఇళ్లలో హోంస్టే ఏర్పాటుకు ఔత్సాహికులు ముందుకురాగా వీటిని సుందరంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎంత ఖర్చవుతుందని సచివాలయ ఇంజినీరింగ్‌ అసిస్టెంట్లతో అంచనాలు వేయిస్తున్నారు. ఈ కొత్త విధానంతో పర్యాటకులకు సౌకర్యాలతో పాటు గిరిజనులకు సైతం ఆర్థికంగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని పర్యాటక శాఖ అధికారులు భావిస్తున్నారు.

వచ్చే శీతాకాలానికి అందుబాటులోకి : ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు హోంస్టేల ఏర్పాటుకు త్వరితగతిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పర్యాటకాభివృద్ధి అధికారి దాస్ తెలిపారు. ఇటీవల కొన్ని గృహాలకు సంబంధించి డీపీఆర్‌ సిద్ధం చేశామని, కలెక్టర్‌ ఆధ్వర్యంలో మరికొన్నింటిని గుర్తించినట్లు చెప్పారు. వాటిని సైతం సరికొత్తగా తీర్చిదిద్దనున్నామని, శీతాకాలం నాటికి సకల సదుపాయాలతో పర్యాటకులకు కొత్త అనుభూతులు కల్పించేలా హోంస్టేలను అంబాటులోకి తీసుకొస్తామని దాస్ పేర్కొన్నారు.

పర్యాటకులకు శుభవార్త- త్వరలోనే ప్రకృతి ఒడిలో 'హోం స్టే'

ఊర్లో ఉన్నట్టే, ఇంట్లో తిన్నట్టే - పర్యాటకుల కోసం 'హోం స్టే' విధానం

