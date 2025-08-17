ETV Bharat / state

సర్కారులో 'సూపర్‌' సేవలు! - పైసా ఖర్చు లేకుండా రూ.లక్షల వైద్యం ఉచితంగా - SUPER SPECIALTY SERVICES IN TG

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో ఆధునిక పరికరాలు, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలతో మంచి వైద్యం - వృద్ధుల కోసం గాంధీ ఆసుపత్రిలో జిరియాట్రిక్‌ ప్రత్యేక విభాగం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 17, 2025 at 9:42 AM IST

Super Specialty Services Set up in Government Hospitals : వ్యాధి కంటికి వచ్చినా, పంటికి వచ్చినా సామాన్యులకు నరకమే. ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు వెళితే ఖర్చు భయం. ప్రభుత్వాసుపత్రికి వెళితే సేవలపై అయోమయం. ఇప్పుడా ఆందోళనను తగ్గిస్తూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రభుత్వాసుపత్రులు ఆధునిక పరికరాలతో, సూపర్‌ స్పెషాలిటీ సేవలతో మంచి వైద్యం అందిస్తామని భరోసా అందిస్తున్నాయి. దాదాపు ఉచితంగా అందే ఈ సేవలు సామాన్యులకు వరంగా మారుతున్నాయి. ఎవరైనా, ఏ రాష్ట్రం వారైనా వీటిని వినియోగించుకోవచ్చు!

క్యాన్సర్‌కు రోబోటిక్‌ సర్జరీలు
క్యాన్సర్‌కు రోబోటిక్‌ సర్జరీలు :

  • గతంలో రోబోటిక్‌ సర్జరీలు కేవలం కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రులకు మాత్రమే పరిమితం. ఇటీవల హైదరాబాద్​లోని ప్రభుత్వ క్యాన్యర్​ ఆసుపత్రి ఎంఎన్​జేలో రోబోటిక్​ క్యాన్సర్​ చికిత్సలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
  • ఇక్కడ అన్నవాహిక, పెద్ద పేగు క్యాన్సర్‌, కిడ్నీ, కాలేయంలో కణితి తదితర సమస్యలకు రోబోటిక్‌ విధానంతో పూర్తి ఉచితంగా చికిత్స చేస్తున్నారు.
  • పెట్‌ స్కాన్‌ లాంటి ఖరీదైన పరీక్షలు కూడా ఎంఎన్‌జేలో ఉచితంగానే చేస్తారు. కీమో సేవల్లో జాప్యం లేకుండా డే కేర్‌ విధానం అమలు చేస్తున్నారు. ఆరోగ్య శ్రీ ద్వారా నిమ్స్‌లో సైతం పూర్తిగా ఉచితంగా రోబోటిక్‌ సేవలను పొందే వీలుంది.
డయాబెటిక్‌ రెటినోపతి
డయాబెటిక్‌ రెటినోపతి :

  • మధుమేహాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్ల చాలామందిలో కనిపించే సమస్య డయాబెటిక్‌ రెటినోపతి. దీనికి చికిత్స ప్రైవేటు కంటి ఆసుపత్రుల్లో ఖరీదైన వ్యవహారమే.
  • హైదరాబాద్‌లోని ప్రభుత్వ సరోజిని దేవి కంటి ఆసుపత్రిలో ఈ సేవలు ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. జీవితాంతం ఉచితంగా ఈ సేవలు కల్పిస్తున్నారు.

సంతాన సాఫల్యత కోసం :

  • సంతానం కోసం చాలామంది ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో రూ.లక్షలు ఖర్చు చేస్తుంటారు.
  • హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ, పెట్లబుర్జు ఆసుపత్రులు ఇప్పటికే పేద, పిల్లలు లేని జంటలకు చికిత్సలు, కౌన్సెలింగ్ వంటి ఉచిత సేవలను అందజేస్తున్నారు.
  • ఈ రెండు ఆసుపత్రుల్లో ఇప్పటికే ఇంట్రా యూటరైన్‌ ఇన్సెమినేషన్‌(ఐయూఐ) చికిత్సలు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. త్వరలో ఐవీఎఫ్‌ సేవలను ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు.

ఇక్కడ వృద్ధులకు ప్రత్యేకం : వృద్ధులకు సేవలు అందించేందుకు హైదరాబాద్‌ గాంధీ ఆసుపత్రిలో జిరియాట్రిక్‌ ప్రత్యేక విభాగం ఉంది. ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్య ఉన్నాసరే వృద్ధులకు ఈ విభాగంలో ఉచితంగా ప్రత్యేక సేవలు పొందవచ్చు. అలాగే ఈ సేవలు నిమ్స్​లో కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.

మోకీళ్లు, తుంటి మార్పిడి
మోకీళ్లు, తుంటి మార్పిడి : మోకీళ్లు, తుంటి మార్పిడి చికిత్సలు అంటే చాలామందికి ప్రైవేటు ఆసుపత్రులతో ముడిపడి ఉన్నాయి. గత కొంతకాలంగా హైదరాబాద్‌లోని ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో మోకీళ్ల మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేస్తున్నారు. ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో రూ.3 లక్షల వరకు ఖర్చు అయ్యే ఈ సేవలను పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

  • నిమ్స్‌లో ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచితంగానే మోకీళ్ల చికిత్స చేస్తున్నారు. ఆరోగ్యశ్రీ లేకపోయినా ప్రైవేటు కంటే 40 శాతం తక్కువ ఖర్చుతో నిమ్స్‌లో ఈ సేవలు పొందవచ్చు.
  • వరంగల్‌ కేఎంసీకి అనుబంధంగా ఉన్న సూపర్‌స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిలో సైతం మోకీళ్ల శస్త్రచికిత్సలు వందల సంఖ్యలో జరుగుతున్నాయి. ఆరోగ్యశ్రీ కింద గుండెకు స్టంట్లను కూడా ఉచితంగా వేస్తున్నారు. ఏపీలోని కాకినాడ ప్రభుత్వాసుపత్రిలోనూ ఈ సర్జరీలు చేస్తున్నారు.
  • విజయవాడలోని బోధనాసుపత్రిలో మెదడు- వెన్నెముక- నరాల సమస్యలతో వచ్చే రోగులకు ప్రతి మంగళవారం, గురువారం, శనివారం నాడు సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

పైసా ఖర్చు లేకుండా డయాలసిస్‌ :

  • కిడ్నీలు విఫలమైతే డయాలసిస్‌ తప్పనిసరి. వారానికి 3-5 సార్లు డయాలసిస్‌ చేయించుకోవాల్సిందే. కొందరికి రోజూ అవసరమవుతుంది. ప్రైవేటులో ఒక్కో డయాలసిస్‌కు వేలల్లో వసూలు చేస్తారు. హైదరాబాద్‌లోని గాంధీ, ఉస్మానియాలో కిడ్నీ రోగులకు ఈ సేవలు పూర్తి ఉచితం.
  • ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే నిమ్స్‌లో సైతం డయాలసిస్‌ ఉచితంగా చేస్తారు.
  • విజయవాడలోని బోధనాసుపత్రిలో కిడ్నీ, యూరాలజీ, వైద్య సేవలు సోమ, గురువారాల్లో అందజేస్తారు. కర్నూలు నెఫ్రాలజీ విభాగంలో ప్రతినెలా 150 మందికి ఆధునిక వైద్యం ఉచితంగా అందిస్తున్నారు.

