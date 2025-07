ETV Bharat / state

అసలే రోగం ఆపై అందని తిండి - సామాజికాసుపత్రుల్లో బాధితుల కష్టాలు - PATIENTS PROBLEMS IN GOVT HOSPITALS

Government Hospitals Not Providing Better Food to Patients in Srikakulam District: ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో పేదలకు మెరుగైన వైద్యం అందించడంతో పాటు రోగులకు పోషకాహారం అందజేయాలి. రోజూ ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి వేళ భోజనం పెట్టాలి. కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో అలా జరగట్లేదు. శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ సర్వజనాసుపత్రి, టెక్కలి జిల్లా ఆసుపత్రి, నరసన్నపేట ప్రాంతీయాసుపత్రితో పాటు 13 సామాజిక ఆసుపత్రులు నడుస్తున్నాయి. ఆయా చోట్ల రోగులకు పోషకాహారం అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికీ రూ.80 చొప్పున అందిస్తోంది.

కొన్ని ఆసుపత్రుల్లో వివిధ కారణాలతో టెండర్ల ప్రక్రియ ఖరారు కాకపోవడంతో పోషకాహారం అందట్లేదు. కొన్ని చోట్ల టెండర్లతో సంబంధం లేకుండా ఆసుపత్రి అభివృద్ధి కమిటీ (హెచ్‌డీసీ) ద్వారా నిర్ణయం తీసుకుని స్థానికంగా ఉండే హోటళ్ల నుంచి ఆహారం అందిస్తున్నారు. పలాస, హరిపురం, ఇచ్ఛాపురం, ఆమదాలవలస సామాజిక ఆసుపత్రుల్లో ఉన్నవారైతే ఇళ్లు, హోటళ్ల నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అన్న క్యాంటీన్లను పునరుద్ధరించింది. వాటి ద్వారా రూ.5కే నాణ్యమైన ఆహారం అందిస్తోంది. సామాజిక ఆసుపత్రులు ఉండే ప్రాంతాల్లో వాటిని ఏర్పాటు చేస్తే రోగులు, వారి సహాయకులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పలువురు భావిస్తున్నారు.

