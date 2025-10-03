టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్లుగా పల్లెటూళ్లు - అగ్రి టూరిజంతో కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రశాంత జీవనం
నిజమైన పల్లె జీవితాన్ని ఆస్వాదించాలనే లక్ష్యంతో అగ్రిటూరిజం - 2005 నుంచే ప్రారంభించిన కేంద్రం - దేశవ్యాప్తంగా 6,700 గ్రామాలకు విస్తరణ - గ్రామీణ అందాలను చూసి మగ్థులవుతున్న పర్యాటకులు
Published : October 3, 2025 at 11:57 AM IST
Agri Tourism in Telangana : పచ్చని పొలాల మధ్య స్వచ్ఛమైన గాలిని పీలుస్తూ కాలువ గట్లమీద నడుద్దామా? మట్టి బాటలపై ఎడ్ల బండి ఎక్కి తిరుగుదామా? మంచె మీద కూర్చొని మైమరిచిపోదామా? వీటన్నింటికీ వ్యవసాయ పర్యాటకం (అగ్రిటూరిజం) అవకాశం కల్పిస్తోంది. ఆధునిక ప్రపంచంలో కాలుష్యానికి దూరంగా ప్రకృతి ఒడిలోని పల్లెటూరి జీవన విధానం నగరాల్లో నివసిస్తున్న వారినే కాకుండా విదేశీ పర్యాటకులను సైతం ఆకర్షిస్తుంది.
నిజమైన పల్లె జీవితాన్ని ఆశ్వాదించేందుకు : అగ్రిటూరిజం ద్వారా నిజమైన పల్లె జీవితాన్ని ఆస్వాదించడంతో పాటు దేశంలోని వ్యవసాయ ప్రాధాన్యం, వైవిధ్యం, సాంస్కృతిక వారసత్వాలను తెలుసుకోవాలన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి రూపకల్పన చేసింది. 2005లో అగ్రిటూరిజం ఇండియా సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. స్వదేశీ దర్శన్, అప్నాదేశ్, వైబ్రెంట్ విలేజెస్ ప్రాజెక్టులలో భాగంగా వ్యవసాయ పర్యాటకాన్ని చేర్చారు.
కోటి మందికి పైగా పర్యాటకులు : భారత్లో తొలిసారిగా మహారాష్ట్రలోని పల్షివాడి గ్రామంలో ప్రారంభమైంది. తర్వాత ఈ ప్రాజెక్టు దేశవ్యాప్తంగా 6,700 గ్రామాలకు విస్తరించింది. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటివరకు దేశవిదేశాలకు చెందిన 1.20 కోట్ల మంది పర్యాటకులు మన పల్లెటూళ్లకు తరలివచ్చారు. పల్లె అందాలు చూసి ముగ్ధులయ్యారు. పర్యాటక, వ్యవసాయ శాఖలతో పాటు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు, రైతులు, టూర్ ఆపరేటర్ల సహాయంతో ఇది సాగుతోంది.
పర్యాటకులు ఏం చేస్తారంటే :
- పర్యాటకులు గ్రామాలకు వెళ్లి అక్కడ రైతుల ఇళ్లల్లో బసచేసి అక్కడి పరిస్థితులను అనుభూతి చెందుతారు.
- కోడి కూతలతో, ఆవుల అంబరావాలతో పొద్దున్నే నిద్రలేస్తారు.
- ప్రాంతానికి సంబంధించిన పల్లెటూరి సంప్రదాయ దుస్తులను ధరిస్తారు.
- గ్రామీణ ఆహారాన్ని తింటారు.
- రైతులతో కలిసి ఎడ్ల బళ్లపై, ట్రాక్టర్లపై విహరిస్తారు.
- గ్రామంలోని రైతులతో పాటు పొలం దున్నడం, కలుపు తీయడం, పంట కోయడం వంటి పనుల్లో పాల్గొంటారు.
- పండ్ల తోటలు ఇతర ఉద్యాన క్షేత్రాలకు వెళతారు. పండ్లు కోసుకొని తింటారు.
- వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు, గ్రామీణ చేతి వృత్తులను పరిశీలిస్తారు.
మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో : తెలంగాణలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ద్రాక్షతోటలు, కందులు, మానుకోటలో మిర్చి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పత్తి, సోయా, నల్గొండ జిల్లాలో బత్తాయి, సిద్ధిపేట జిల్లాలో కూరగాయలు, నిజామాబాద్ జిల్లాలో గోదావరి తీర ప్రాంత గ్రామాలు, ఆర్మూర్లో పసుపు, జగిత్యాలలో మామిడి, వరంగల్లో మిర్చి తోటలు, ఖమ్మంలో పామాయిల్ తోటలున్న గ్రామాలను సందర్శించవచ్చు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోనసీమలో కొబ్బరి, అరటి తోటలు, మదనపల్లెలో టమాట తోటలు, అరకులో అటవీ వ్యవసాయం, అనంతరపురం జిల్లాలో వేరుశనగ తోటలు, చిత్తూరులో జీడిపప్పు, కడియంలో పూలతోటలున్న గ్రామాలను సందర్శించవచ్చు. తీర ప్రాంతంలోని మత్స్యకార గ్రామాల్లో చేపలు, రొయ్యల సాగు చూడొచ్చు. అయితే దీనికోసం ప్రత్యేకంగా పర్యాటకశాఖ ఎలాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించట్లేదు. సొంతగా మనమే ఏర్పాట్లు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
దేశంలో పలు పర్యాటక గ్రామాలు : 2025 సంవత్సరానికిగాను కేరళలోని కుమరకోం, మహారాష్ట్రలోని కర్డె, పంజాబ్లోని సేంద్రియ వ్యవసాయ కేంద్రమైన హన్సాలి, ఉత్తరాఖండ్లో ప్రకృతి సేద్యం జరిగే సుపి, బెంగాల్లో పత్తి ఉత్పత్తి కేంద్రమైన బారానగర్లు ఉత్తమ వ్యవసాయ పర్యాటక గ్రామాలుగా ఎంపికయ్యాయి.
