ETV Bharat / state

'గాంధీ'కి కార్పొరేట్ రూపు - ఏ విభాగం ఎక్కడుందో ఇక ఎవరినీ అడగాల్సిన పనుండదు!

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను కార్పొరేట్‌ తరహాలో బ్రాండింగ్‌ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం - తొలుత గాంధీ ఆసుపత్రిని తీర్చిదిద్దేందుకు నిర్ణయం

Gandhi hospital
Gandhi hospital (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 13, 2025 at 9:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Govt Hospital Makeover Corporate Style : గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి నగరానికి వచ్చిన రోగులకు గాంధీ లేదా ఉస్మానియా ఆసుపత్రుల్లో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు, రోగుల అసౌకర్యాన్ని తొలగించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. పల్లెల నుంచి వచ్చిన వారికి ఆసుపత్రుల్లో అడుగుపెట్టాక ఎక్కడ ఏ విభాగం ఉంటుందో తెలియక అయోమయానికి గురవుతుంటారు. వారికి ఎక్కడా బోర్డులు కనిపించవు. అక్కడి సిబ్బందిని అడిగినా, తమకు తెలియదనే సమాధానం వస్తుంటుంది.

ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం గాంధీ, ఉస్మానియా వంటి ప్రధాన ఆసుపత్రుల్లో కార్పొరేట్​ తరహా బ్రాండింగ్​ ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలందించాలనే లక్ష్యంతో తొలుత గాంధీ ఆసుపత్రిని తీర్చిదిద్దేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు. ఇప్పటికే కేరళలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను అధికార బృందం పరిశీలించి, అనుసరణీయ విధానాలు గుర్తించింది.

ఇలా చేయనున్నారు :

  • గాంధీ ఆసుపత్రికి నిత్యం ఐదారు వేల మంది రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు. అయితే ప్రతి విభాగానికి దారి చూపేలా, రాత్రి సమయంలోనూ స్పష్టంగా కనిపించేలా బోర్డులు ఏర్పాటు చేస్తారు.
  • ఈ ఆసుపత్రి వాతావరణం చూస్తే కొందరు మానసిక ఆందోళనకు గురవుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో బ్యూటిఫికేషన్​ చేపట్టనున్నారు. పచ్చిక బయళ్లతో పాటు, కళాకృతులతో ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్దనున్నారు.
  • ముఖ్యంగా చదువు రానివారైనా సులువుగా చేరుకోవడానికి వీలుగా ప్రతి విభాగానికి ప్రత్యేక రంగు లైట్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. ప్రధాన ప్రవేశ ద్వారం వద్దే వీటి గుర్తులు ఉంటాయి.
  • ఆసుపత్రిలో రోగులకు నాణ్యమైన సేవలందించేలా నిరీక్షించే ప్రాంతంలో కుర్చీలు, ఫ్యాన్లు, తాగు నీటి సౌకర్యంతో పాటు శుభ్రమైన మరుగుదొడ్లు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. ఈ సేవల్లో మరింత నాణ్యత పెంచేలా శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
  • గంటల తరబడి క్యూలో నిరీక్షించకుండా ఆన్​లైన్ రిజిస్ట్రేషన్లు, క్యూఆర్​ కోడ్​ స్కాన్​తో ఓపీ చీటీ పొందేలా టెక్నాలజీని వినియోగించనున్నారు. ఆరోగ్యశ్రీకి వెంటనే రిజిస్ట్రేషన్​ అయ్యేలా చూడనున్నారు.
  • దివ్యాంగులకు ప్రత్యేక వీల్​ఛైర్లు కేటాయించి, మరింత మంది పేషెంట్​ కేర్​ సిబ్బందిని నియమించనున్నారు.
  • ప్రతి ఏడాది ఆసుపత్రికి 30 శాతం రోగులు పెరుగుతున్నారు. కానీ నర్సింగ్​, పేషెంట్​ కేర్​, పారామెడికల్​, సెక్యూరిటీ సిబ్బంది మాత్రం పెరగడం లేదు. విడతల వారీగా వీరి నియామకాలు చేపట్టనున్నారు.
  • ఆసుపత్రిలోని వివిధ విభాగాలు (డిపార్ట్‌మెంట్లు) ఎక్కడ ఉన్నాయి? అక్కడికి ఎలా వెళ్లాలి? అనే దానిపై స్పష్టమైన సూచిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

రాబోయే వందేళ్ల అవసరాలకు తగినట్లు : గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఈ మార్పులు చేపడుతూనే, ఉస్మానియా జనరల్​ ఆసుపత్రిలో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలకు ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది. ఈ నేపథ్యంలో మరో నూతన భవనాన్ని గోషామహల్​ స్టేడియంలో నిర్మించనున్నారు. ప్రజల ఆరోగ్య అవసరాలను తీర్చడానికి 2000 పడకల సామర్థ్యంతో 32 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో కొత్త భవనం రానుంది. రాబోయే వందేళ్ల అవసరాలకు తగినట్లు తీర్చిదిద్దాలని, అన్ని రకాల సూపర్‌ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు, ప్రతి వైద్య విభాగానికి ప్రత్యేకంగా ఆపరేషన్‌ థియేటర్లు, ప్రతి థియేటర్‌కు అనుబంధంగా పోస్ట్‌ ఆపరేటివ్, ఐసీయూ వార్డులు, కిందిభాగంలో ఒకేచోట అన్ని రకాల డయాగ్నొస్టిక్‌ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.

గాంధీ ఆసుపత్రి లిఫ్టులో చిక్కుకున్న 15 మంది - చివరికి ఏమైందంటే?

'సెంట్రల్‌ జైలు'లో మల్టీ సూపర్​ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్​ - వీఐపీల కోసం ప్రత్యేకంగా 2 ఫ్లోర్లు

For All Latest Updates

TAGGED:

GANDHI HOSPITAL IN HYDERABADGANDHI HOSPITAL CORPORATE STYLECORPORATE STYLE GOVT HOSPITALSకార్పొరేట్‌ తరహాలో గాంధీ ఆసుపత్రిGANDHI HOSPITAL IN HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.