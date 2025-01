ETV Bharat / state

తిరుపతిలో తొక్కిసలాట ఘటన - మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల పరిహారం - TIRUPATI STAMPEDE CAMPENSATION

Government Has Announced Ex Gratia Of Rs. 25 Lakhs On Died Families ( ETV Bharat )