గంటకు 14 మందికి కుక్క కాటు - రాష్ట్రంలో శునకాల బెడద తీరేదెన్నడు? - DOG BITE CASES IN TELANGANA

రాష్ట్రంలో సగటున గంటకు 14 మందికి కుక్కకాటు - గతేడాది దేశవ్యాప్తంగా 37 లక్షల మంది బాధితులు - ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదయ్యే రేబిస్ మరణాల్లో 36 శాతం భారత్​లోనే

Dog Bite Cases In Telangana
Dog Bite Cases In Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 25, 2025 at 10:19 AM IST

Dog Bite Cases In Telangana : రాష్ట్రంలో కుక్కల బెడదకు పరిష్కారం ఎప్పుడు అనే ప్రశ్న ప్రజల్లో నెలకొంది. శునకాలకు సంతాన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించడంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం విఫలం కావడంతో తెలంగాణతో పాటు దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో వాటి సంఖ్య పెరిగిపోయి తీవ్ర సమస్యగా మారింది. రాష్ట్రంలో గత సంవత్సరం సగటున గంటకు 14 మంది కుక్క కాటుకు గురయ్యారు. మొత్తం 13 మంది రేబిస్ బారినపడి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలకు వెళ్తున్నప్పుడో, వీధిలో ఆడుకుంటున్నప్పుడో ఎక్కువగా చిన్నపిల్లలే కుక్క కాట్లకు గురి అవుతూ ఉంటారు.

ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం, రాష్ట్రంలో గత సంవత్సరం 1,21,997 మందిని కుక్కలు కరవగా, ఈ ఏడాది జనవరి నుంచి జులై వరకు 87,366 మంది కుక్క కాటుకు గురయ్యారు. 2024లో దేశవ్యాప్తంగా 37 లక్షల మంది కుక్కకాటు బారినపడ్డారు. దేశ రాజధాని దిల్లీలోనూ ఈ సంవత్సరం ప్రథమార్థంలో 35,198 మంది కుక్కకాటుకు గురయ్యారు. డబ్ల్యూహెచ్​వో లెక్కల ప్రకారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదయ్యే రేబిస్ మరణాల్లో 36 శాతం భారత్​లోనివే. బాధితుల్లో 15 ఏళ్లలోపు వారే అధికం.

సుప్రీంకోర్టు తీర్పుతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చ : దిల్లీ రోడ్లపై కుక్కలు కనిపించొద్దని, వాటన్నించినీ సంరక్షణ కేంద్రాలకు తరలించాలని ఇటీవల సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇవ్వడంతో దేశవ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సమస్యపై విచారణకు సుప్రీంకోర్టు త్రిసభ్య ధర్మాసనాన్ని ఏర్పాటు చేనింది. దీనిలో భాగంగా కుక్కలకు వీధుల్లో ఆహారం పెట్టడం నిషిద్ధమని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇటీవల స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో శునకాలపై కరుణ చూపాలంటూ జంతు ప్రేమికులు, సెలబ్రిటీలు సోషల్​ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టారు. మరికొందరు రోడ్లెక్కి నిరసనలు వ్యక్తం చేశారు. ఇంకోవైపు కుక్కకాటు బాధితులు, వారి మద్దతుదారులు పోటాపోటీగా శునక ప్రేమికుల వాదనలకు ప్రతివాదాలు చేస్తున్నారు.

రాష్ట్ర హైకోర్టు 2023లో నమోదైన కుక్కకాటు కేసులను దృష్టిలో ఉంచుకుని సుమోటోగా కేసు విచారణ చేపట్టింది. ఈ మేరకు రాష్ట్రంలోని పరిస్థితి, హైదరాబాద్​లో జీహెచ్​ఎంసీ తీసుకుంటున్న చర్యలు, దేశంలోని చట్టాల గురించి జీహెచ్​ఎంసీ కోర్టుకు అనేక విషయాలతో ప్రమాణ పత్రం సమర్పించింది. మన దేశంలో జంతువుల పట్ల క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం -1960 ప్రకారం హాని చేసే కుక్కలకు ప్రశాంత మరణాన్ని ఇవ్వాలి. జీహెచ్​ఎంసీ చట్టం అదే చెబుతున్నట్లు బల్దియా కోర్టుకు తెలిపింది.

ఇక్కడ రోడ్లపై కుక్కలు తిరగవు : యూకే, అమెరికా, సింగపూర్ తదితర దేశాల్లో కుక్కలను రోడ్లపై తిరగనివ్వరు. లండన్​లో కుక్క వీధిలో కనిపిస్తే బంధిస్తారు. వాటిని వారం రోజుల్లోగా ఎవరూ తీసుకెళ్లకపోతే వాటికి ప్రశాంత మరణాన్ని కల్పిస్తారు. అలాగే పెంపుడు కుక్కల విషయంలో యజమానులు నిబంధనలను పాటించాలి. మలమూత్ర విసర్జనకు, వాకింగ్​కు వాటిని రోట్లపైకి తీసుకెళ్లకూడదు. ఏదైనా కారణంతో వాటిని పోషించలేకపోతే ప్రభుత్వానికి అప్పగించాలి. వీధుల్లో వదలకూడదు.

"తెలంగాణలో 20 లక్షల కుక్కలు ఉండొచ్చని అంచనా. రెండు ఉండాల్సిన వీధిలో 20 వరకు శునకాలుంటున్నాయి. సమస్యను కట్టడి చేయాలంటే ఏడాదిలోనే కుక్కలన్నింటికీ సంతాన నిరోధక (ఏబీసీ - యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్) ఆపరేషన్లు చేయాలి. ప్రభుత్వం వద్దనున్న మౌలిక సౌకర్యాల సమస్యతో ఈ పద్ధతి అమలు కావట్లేదు. సీఎన్​వీఆర్​ (క్యాచ్ - న్యూటర్ - వ్యాక్సినేట్ - రిలీజ్) విధానం కూడా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. దీన్ని అమలు చేసేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని 'యానిమల్ వెల్ఫేర్ బోర్డ్' అనుమతి ఇవ్వట్లేదు. ఆయా అంశాలపై విస్తృత చర్చ జరగాలి." - డాక్టర్‌ కర్నాటి శ్రీనివాసులు, యానిమల్‌ వెల్ఫేర్‌ సొసైటీ వ్యవస్థాపకుడు

తెలంగాణలో కుక్క కాటు కేసులుSTREET DOGS IN TELANGANAHIGH COURT ORDER ON STREET DOGSDOGS ISSUE IN TELANGANADOG BITE CASES IN TELANGANA

