Government Rented Vehicles Corruption in AP : అద్దె వాహనాల పేరుతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అవినీతికి పాల్పడ్డారు. లేని కారును ఉన్నట్లుగా సృష్టించి నెలకు రూ. 25 వేలు చొప్పున ఏడేళ్ల పాటు బిల్లులు తీసుకున్నారు. సమాచార హక్కు చట్టం ద్వారా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లాలో జరిగింది.
సహ చట్టం ద్వారా వెలుగులోకి : ఆదోని రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని డీఎల్పీవో కార్యాలయంలో అద్దె ప్రాతిపదికన ఏర్పాటు చేసిన వాహనాల విషయంలో జరిగిన అవినీతి తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చింది. స.హ చట్టం ద్వారా ముందడుగు వేదిక జిల్లా అధ్యక్షుడు దేశాయి చంద్రన్న ఈ విషయాన్ని బట్టబయలు చేశారు. ఈ వ్యవహారానికి సంబంధించిన వివరాలను చంద్రన్న మీడియాకు వివరించారు. ఆదోని రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలోని డీఎల్పీవో కార్యాలయంలో అద్దె ప్రాతిపదికన రెండు వాహనాలను ఏర్పాటు చేశారు.
డీఎల్పీవో కార్యాలయంలో రెండు వాహనాలు : డీఎల్పీవో కార్యాలయ అధికారులు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల నిమిత్తం ఈ వాహనాలను వినియోగించాల్సి ఉంటుంది. ఈ రెండు వాహనాలకు సంబంధించి అద్దె చెల్లింపుల వివరాలను ముందడుగు వేదిక జిల్లా అధ్యక్షుడు దేశాయి చంద్రన్న ఏప్రిల్ 19న స.హ చట్టం ద్వారా సంబంధిత అధికారులను కోరారు. అద్దె ప్రాతిపదికన డీఎల్పీవో కార్యాలయంలో రెండు వాహనాలను వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇచ్చారు. వాహనాల వివరాలు సైతం ఇచ్చారు.
కారుకు బదులు ద్విచక్రవాహనం : డీఎల్పీవో కార్యాలయంలో వినియోగిస్తున్న రెండు వాహనాల వివరాలు కావాలని స.హ చట్టం ద్వారా రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో చంద్రన్న విజ్ఞప్తి చేశారు. అప్పుడు అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. కార్యాలయంలో వినియోగిస్తున్నామంటూ అధికారులు ఇచ్చిన రెండు వాహనాల్లో ఒకటి కారు కాదని ఇదొక ద్విచక్రవాహనం నంబర్ అని రవాణా శాఖ కార్యాలయం నుంచి లిఖిత పూర్వకంగా సమాధానం వచ్చింది.
నెలకు రూ. 25 వేలు చొప్పున ఏడేళ్ల పాటు : ఇలా లేని కారును ఉన్నట్లుగా సృష్టించి నెలకు రూ. 25 వేలు చొప్పున ఏడేళ్ల పాటు బిల్లులు తీసుకుంటున్న విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. లేని కారును ఉందని రికార్డుల్లో నమోదు చేసి అక్రమాలకు పాల్పడ్డారని దేశాయి చంద్రన్న ఆరోపించారు. దీనిపై తాము లోకాయుక్తకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
