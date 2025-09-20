ETV Bharat / state

మహిళలకు గుడ్ న్యూస్ - ఒక్కొక్కరికి రెండు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ

బతుకమ్మ పండుగకు 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక' - స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు డబుల్​ చీరలు

Government Distribute Sarees To Women
Government Distribute Sarees To Women (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2025 at 4:48 PM IST

2 Min Read
Government Distribute Sarees To Women : బతుకమ్మ పండుగ సమీపిస్తున్న వేళ మహిళలకు ఇందిరా మహిళా శక్తి పథకం ద్వారా 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక' పేరిట చేనేత చీరల పంపిణీకి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్దం అవుతోంది. ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ పండుగ సంబురాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గత ప్రభుత్వం ఒక్కో మహిళకు ఒక చీర కానుకగా ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం అందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని సభ్యులకు రెండు చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. మెప్మా ద్వారా నగరపాలక, పురపాలక సంఘాల పరిధిలోని సభ్యుల వివరాలు, డీఆర్డీవో ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రాంతాల్లోని సభ్యుల వివరాలు సేకరించాలని పీడీలకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

మహిళలకు 12 రకాల చీరలు పంపిణీ : మెదక్‌ జిల్లాలోని 21 మండలాల్లో 13,256 సంఘాలు, పురపాలికల్లో 2 వేల గ్రూపులు ఉన్నాయి. జిల్లా వ్యాప్తంగా సంఘాల్లోని సభ్యులు కలిపి మొత్తం 1.58 లక్షల వరకు ఉన్నారు. వీరికి 12 రకాల చీరలను పంపిణీ చేయనున్నారు. త్వరలో చీరలు జిల్లాకు చేరే అవకాశం ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. మెదక్, చేగుంట, నర్సాపూర్, అల్లాదుర్గంలోని గోదాముల్లో చీరలను నిల్వ ఉంచి, మండలాలు, పట్టణాలకు చేర్చాలని అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గతానికి భిన్నంగా చీరలను తయారు చేయించారని అధికారులు తెలిపారు. డీఆర్డీఓ, మెప్మా సంఘాలకు కలిపి జిల్లాకు త్వరలో చీరలు రానున్నాయని మెప్మా పీడీ హన్మంత్‌ వెల్లడించారు.

ఉమ్మడి మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో 1,13,670 మంది స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యులు ఉన్నారు. వీళ్లందరికీ రెండేసి చీరలు ఇవ్వాలి. జోగులాంబ గద్వాల, మహబూబ్‌నగర్‌, వనపర్తి, నారాయణపేట, నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లాలో 3,39,110 మంది ఉన్నారు. వీరి కోసం 6,78,220 చీరలు అవసరం. ఉమ్మడి జిల్లాలో 9,05,560 చీరలు పంపిణీ చేయాల్సి ఉంటుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేనేత సహకార సంఘాల ద్వారా పంపిణీ చేయనున్నారు. ఒకేసారి ఇంత స్థాయిలో పంపిణీ చేస్తుందా? కొంత మందికే ఇచ్చి మిగతావారికి దసరా నాటికి చేరవేస్తారా? అనేది చూడాలి.

ఈసారి కేవలం వారికి మాత్రమే చీరలు : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొదటిసారి బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయనుంది. అయితే గత ప్రభుత్వంలో ఆధార్​ కార్డులున్న ప్రతి మహిళకు చీరలను బతుకమ్మ కానుకగా ఇచ్చేవారు. కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం ఇందుకు భిన్నంగా స్వయం సహాయక సంఘాల్లోని సభ్యులకు మాత్రమే చీరలను ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది.

బతుకమ్మ చీరలపై విమర్శలు : గత ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని మొదలుపెట్టగా, ప్రజల నుంచి పలు విమర్శలు వచ్చాయి. నాసిరకం చీరలను కానుకగా ఇస్తున్నారని మహిళలు ఆరోపించారు. పండుగకు ఇలాంటి చీరలు ఎవరైనా ధరిస్తారా అంటూ మండిపడ్డారు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ చీరలను బట్టలు తీసుకుని వస్తువులు ఇచ్చేవారికి ఇచ్చేవారు. అప్పట్లో ఈ విషయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అయ్యింది. కొందరు అయితే వాటిని కాల్చేసిన ఉదంతాలూ ఉన్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వాటిని పూర్తి స్థాయిలో పంపిణీ చేయక పంచాయతీ కార్యాలయాల్లోనే ఉండిపోయాయి.

బతుకమ్మకు ఆ మహిళలందరికీ రెండేసి చీరలు : 'అక్కా-చెల్లెళ్లకు మీ రేవంతన్న కానుక'

