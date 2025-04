ETV Bharat / state

పరిశ్రమలు స్థాపించే యువతకు చేయూత - తిరుపతిలో ప్రాంతీయ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌ - REGIONAL INNOVATION HUB IN TIRUPATI

Government Decides to Set up regional Innovation hub in Tirupati ( ETV Bharat )