Free Current To Ganesh Mandapams in AP : రాష్ట్రంలో వినాయక చవితి సందడి మొదలైంది. బొజ్జ గణపయ్యను కొలువుదీర్చేందుకు మండపాలు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఈసారి వినాయక చవితి పండుగను పురస్కరించుకొని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గణేష్ ఉత్సవ మండపాలకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. వినాయక చవితి ఉత్సవ విగ్రహాలు ఏర్పాటు చేసే ప్రాంతాల్లో పందిళ్లకు ఉచితంగా విద్యుత్ సౌకర్యం కల్పించాలని పలువురు నిర్వాహకులు మంత్రి నారా లోకేశ్ను కోరారు. దీనిపై స్పందించిన లోకేశ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్తో మాట్లాడారు.
దుర్గా దేవి మండపాలకి సైతం ఉచిత విద్యుత్ : రాష్ట్రంలోని కోట్లాది గణేష్ భక్తుల సౌలభ్యం దృష్ట్యా ఉచిత విద్యుత్ అందించేలా చూడాలని మంత్రి లోకేశ్ చేసిన వినతిపై ముఖ్యమంత్రి సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈ మేరకు ప్రత్యేకంగా జీ.ఓ విడుదలకు ఆదేశాలు జారీచేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 15వేల గణేష్ విగ్రహాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. గణేష్ ఉత్సవ పందిళ్లకు ఉచిత విద్యుత్ అందించడానికి రూ. 25 కోట్లు ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంది. అలాగే రాబోయే విజయదశమి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసి దుర్గా దేవి మండపాలకి కూడా ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది.
అనుమతులకు సింగిల్ విండో విధానం : అలాగే మండపాల ఏర్పాటు వాటి అనుమతులకు నిర్వాహకులు ఇబ్బందిపడకుండా సింగిల్ విండో విధానాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అందుబాటులోకి తెచ్చింది. వెబ్సైట్లో వివరాలు నమోదు చేసుకుని ఎలాంటి ఫీజు చెల్లించకుండా నిరభ్యంతర పత్రం పొందే ఏర్పాటు చేసింది. దీంతో చాలా సులభంగా అనుమతులు వస్తున్నాయంటూ నిర్వాహకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అందుబాటులో గణేష్ ఉత్సవ్ వెబ్సైట్ : వినాయక చవితి నగరాలు, పట్టణాలు, పల్లెలు అనే తేడా లేకుండా, చిన్నా పెద్దా అనే భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా జరుపుకుంటారు. వాడవాడలా మండపాలు వేసి లంబోధరుడి ప్రతిమలు ఏర్పాటు చేసి వైభవంగా నవరాత్రులు నిర్వహిస్తారు. అయితే మండపాలు వేసే క్రమంలో పోలీసుల అనుమతి కోసం కమిటీ సభ్యులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. పోలీసులు, ఇతర అధికారుల చుట్టూ రోజుల తరబడి తిరుగుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా కూటమి సర్కార్ మండపాల అనుమతి కోసం గణేష్ ఉత్సవ్ వెబ్సైట్ని అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈవెబ్సైట్లోకి వెళ్లి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
ఈ విధంగా అఫ్లై చేసుకోవాలి : దరఖాస్తుదారుని పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్, అడ్రస్, అసోసియేషన్ లేదా కమిటీ పేరును ఎంటర్ చేయాలి. వినాయక మండపం స్థలం, విగ్రహం ఎత్తు, అలాగే మండపం ఎత్తును తెలపాలి. ఏ సబ్ డివిజన్, ఏ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుందో పొందుపర్చాలి. ఉత్సవ కమిటీ సభ్యుల పేర్లు, ఫోన్ నంబర్లు వెల్లడించాలి. గణేష్ నిమజ్జనం తేదీ, సమయం, వాహనం వివరాలు పూర్తి చేసి అప్లికేషన్ను సమర్పించాలి. తర్వాత పోలీసులు వచ్చి ప్రాంగణాన్ని పరిశీలించి అనుమతులు మంజూరు చేస్తారు.
మండపంలో నిబంధనల జాబితా : గణేశ్ ఉత్సవ్ అప్లికేషన్ స్టేటస్లోకి వెళ్లి ఫోన్ నంబరుతో లాగిన్ అవ్వాలి. ఆ తర్వాత ఎన్ఓసీ, పాటించాల్సిన నిబంధనలతో కూడిన క్యూఆర్ కోడ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ కోడ్ను ప్రింట్ తీసి లామినేషన్ చేయించి మండపంలో ఉంచాలి. తనిఖీకి చేసేందుకు వచ్చే అధికారులు వీటిని పరిశీలిస్తారు.
నిబంధనలు :
- పోలీస్ అనుమతి లేకుండా విగ్రహాలు, మండపాలు ఏర్పాటు చేయకూడదు.
- అనుమతులకు ఏ విధమైన చలానాలు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- విగ్రహాల వద్ద సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి.
- డీజేలు, అధిక శబ్దం వచ్చే సౌండ్ సిస్టమ్లను ఉపయోగించకూడదు.
