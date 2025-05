ETV Bharat / state

'వెదురు' ఎదురులేని ఆదాయ వనరు - పవన్‌కల్యాణ్‌ సూచనతో ఉపాధికి శ్రీకారం - BAMBOO INDUSTRY IN AP

Government Decided To Set Up Bamboo Based Industries in AP ( ETV Bharat )