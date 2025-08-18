ETV Bharat / state

వచ్చే నెలాఖరులో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు! - పీఏసీ సమావేశం తర్వాత క్లారిటీ - LOCAL BODY ELECTIONS IN TELANGANA

23న కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ సమావేశం - సీనియర్‌ నేతల అభిప్రాయాల సేకరణ - ఆ తరువాతే ఎన్నికలపై నిర్ణయం - సెప్టెంబరు 30వ తేదీని డెడ్​లైన్​గా విధించిన హైకోర్టు

Local Body Elections In Telangana : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వచ్చే నెలాఖరులో నిర్వహించాలనే దిశగా అధికార కాంగ్రెస్​ పార్టీలో చర్చలు సాగుతున్నాయి. సెప్టెంబరు ఆఖరులోగా ఎన్నికలు నిర్వహించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నందు వల్ల అప్పటివరకూ సమయం తీసుకోవాలని పార్టీ నేతలు కొందరు ప్రభుత్వ పెద్దలను కోరుతున్నట్లు తాజా సమాచారం. మరోవైపు, బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు ఇచ్చిన తరువాతే లోకల్​ బాడీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని టీపీసీసీ చీఫ్​ మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ పట్టుబడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 23న తెలంగాణ కాంగ్రెస్‌ రాజకీయ వ్యవహారాల కమిటీ (పీఏసీ) సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని పీసీసీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి సూచించారు.

సీఎం నివాసంలో స్థానికంపై చర్చ : పీఏసీ కమిటీలో సీనియర్‌ నేతల అభిప్రాయాలు తీసుకుని, అత్యధికుల సూచనల మేరకు ఎన్నికలపై తుది నిర్ణయం ప్రకటించాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి నిర్ణయించారు. (ఆగస్టు 17) ఆదివారం మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌తో పాటు రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, మాజీ ఎంపీ వీహెచ్‌లు జూబ్లీహిల్స్‌లోని సీఎం నివాసానికి వెళ్లి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై పలు విషయాలను సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. కొందరు మంత్రులు వెంటనే ఎన్నికలు పెట్టాలని కోరుతున్న విషయం వీరి మధ్య చర్చకు వచ్చినట్లు సమాచారం తెలిసింది.

పార్టీపరంగా రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తే : బీసీ రిజర్వేషన్ల కోసమే కులగణన సర్వే చేసి అసెంబ్లీలో బిల్లు ఆమోదించి రాష్ట్రపతికి పంపినందువల్ల దానికి కట్టుబడి ఉన్నామనే సందేశాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు పంపాల్సి ఉంటుందని మహేశ్ ​కుమార్ గౌడ్, పొన్నం ప్రభాకర్, వీహెచ్​ ఈ ముగ్గురు నేతలు సీఎంకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది. బీసీ రిజర్వేషన్లకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన రాకపోవడంతో ఏం చేయాలనే విషయాలపై ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. కాంగ్రెస్​ పార్టీపరంగా రిజర్వేషన్లు కల్పించి, ఎన్నికలకు వెళ్తే ఎలా ఉంటుందనే కోణంలోనూ సమాలోచనలు జరిపినట్లు కాంగ్రెస్ నేతలు తెలిపారు.

పీఏసీ సమావేశంలో తేల్చేందుకు : రిజర్వేషన్ల అంశం పూర్తిగా తేలేవరకూ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను వాయిదా వేయడానికి వీలుగా అవసరమైతే న్యాయస్థానాన్ని మరింత గడువు అడిగే అవకాశాలనూ పరిశీలించాలని పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌ సూచించినట్లు సమాచారం. బీసీ రిజర్వేషన్లపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటివరకు జాప్యం చేస్తుందో తెలియనందున ఏం చేయాలో తేల్చేందుకు పీఏసీ సమావేశంలో చర్చించాలని సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది.

క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీ బలోపేతంపై చర్చ : కాంగ్రెస్పార్టీని క్షేత్రస్థాయిలో బలోపేతం చేయడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపైనా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డితో ఈ ముగ్గురు నేతలు చర్చించారు. కొన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో ఇతర పార్టీల నుంచి వచ్చిన లీడర్లకు, పాత కాంగ్రెస్‌ నాయకులకు మధ్య తలెత్తుతున్న విభేదాలను చక్కదిద్దాలని పీసీసీ అధ్యక్షుడికి రేవంత్‌రెడ్డి సూచించినట్లు తెలుస్తోంది. పార్టీ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పాల్పడే నాయకులపై పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ విచారణ జరుపుతోందని మహేశ్‌ కుమార్‌ గౌడ్‌ సీఎంకు చెప్పినట్లు సమాచారం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు రాబోతున్నందున నేతల మధ్య సఖ్యత కుదిర్చి, అందరూ కలసికట్టుగా పనిచేసేలా చూడాలని సమావేశంలో నిర్ణయించినట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.

కేంద్రం బీసీల రిజర్వేషన్ల బిల్లును ఆమోదిస్తే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహిస్తాం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్​ రెడ్డితో టీపీసీసీ చీఫ్​ భేటీ - బీసీ రిజర్వేషన్లపై చర్చ

