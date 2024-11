ETV Bharat / state

పదో తరగతి మార్కుల విధానంలో మార్పులు - ఉత్తర్వులు జారీ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Govt Changes in 10th Class Marking System in Telangana: తెలంగాణలో 10వ తరగతి మార్కుల విధానంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్పులు చేసింది. ప్రస్తుతం 10వ తరగతిలో 20 ఇంటర్నల్‌ మార్కులు, 80 మార్కులకు ఫైనల్‌ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక నుంచి ఈ ఇంటర్నల్‌ మార్కుల విధానాన్ని ప్రభుత్వం పూర్తిగా రద్దు చేసింది. ఇకపై 100 మార్కులకు ఫైనల్‌ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. 2024 - 25 విద్యా సంవత్సరం నుంచి ఈ పద్దతి అమల్లోకి వస్తుందని ఉత్తర్వుల్లో విద్యాశాఖ పేర్కొంది. ఇకపై విద్యార్థులకు 24 పేజీల ఆన్సర్‌ బుక్‌లెట్స్‌ ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

