Published : June 26, 2025 at 11:27 PM IST

Government Approves Construction of Four Star Hotel in Amaravati: రాజధాని అమరావతిలో ఫోర్‌ స్టార్​ లగ్జరీ హోటల్‌ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. రూ.145 కోట్ల పెట్టుబడితో గ్రీన్‌ పార్క్‌ హోటల్ అండ్‌ రెస్టరంట్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థ హోటల్‌ నిర్మాణం చేపట్టనుంది. ఈ హోటల్‌ ద్వారా 250 మందికి ఉద్యోగావకాశాలు లభించనున్నాయి. మరోవైపు తిరుపతిలో ఫైవ్‌స్టార్‌ హోటల్‌ నిర్మాణానికి పావని హోటల్‌కు ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది. రూ.80.46 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టు చేపట్టనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.

ఫైవ్‌స్టార్‌ లగ్జరీ రిసార్ట్: అంతేకాకుండా పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద ఫైవ్‌స్టార్‌ లగ్జరీ రిసార్ట్‌ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. దీనికోసం 15.25 ఎకరాల భూమి, ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రూ.255 కోట్ల పెట్టుబడితో చేపట్టనున్న ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల 350 మందికి ఉపాధికల్పన జరగనుందని సంబంధిత అధికారులు వివరించారు.

మైగ్లాన్‌ లీజర్స్‌ అండ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ సంస్థకు నిర్మాణ బాధ్యతలు అప్పగించింది. ఈ మేరకు హోటళ్లకు టూరిజం పాలసీ ప్రకారం ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. హోటళ్లన్నింటికీ ఎపీ టూరిజం పాలసీ 2024-29 ప్రకారం ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించనున్నట్లు ప్రభుత్వ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్ జైన్ తెలిపారు.