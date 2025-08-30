Government Appoints Counselors For Students in AP : కొందరు విద్యార్థులు ఎంత బాగా చదివినా ఒత్తిడికి గురై పరీక్షలు సరిగా రాయలేకపోతుంటారు. మరికొందరు ఇంట్లో సమస్యలతో సతమతమవుతూ చదువుపై దృష్టి పెట్టలేకపోతుంటారు. వీరిలో కొందరు ఇంట్లో నుంచి పారిపోతుంటే మరికొందరు ఆత్యహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. కౌమార దశలోనే ఇలాంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. వీటికి చెక్ పెట్టేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది. మనోవికాస శాస్త్రంలో నిష్ణాతులను ఉన్నత పాఠశాలల్లో కౌన్సెలర్లుగా పని చేసేందుకు నియమించింది.
పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందిస్తారు : వీరంతా విద్యార్థులతో మమేకమై, వారి సమస్యలు తెలుసుకుని పరిష్కార మార్గాలు సూచిస్తారు. వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందిస్తారు. ఆత్మహత్యలకు పాల్పడటం వంటి ఆలోచనలు తప్పించి భవిష్యత్తు బాటల వైపు నడిపిస్తారు. తరచూ బడి మానేసే పిల్లలను గుర్తించి వారికి చదువుపై అవగాహన కల్పిస్తారు. ఇందులో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులను భాగస్వామ్యం చేస్తారు. అలాగే విద్యార్థులపై ప్రభావం చూపే కుటుంబ ఆర్థిక సమస్యలపైనా దృష్టి పెడతారు. వాటికి సూచనలు, సలహాల ద్వారా పరిష్కార మార్గం చూపుతారు. కుటుంబ కలహాలు, ఇతర సమస్యలను గుర్తించి వాటిని పరిష్కరించే దిశగా విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడుతారు. తాజాాగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 11 మంది మానసిక కౌన్సెలర్లను ప్రభుత్వం నియమించింది. ఒక్కొక్కరికీ 18 పాఠశాలల బాధ్యతలు అప్పగించింది.
‘పాఠశాలల్లో పిల్లలకు అన్ని అంశాల్లోనూ దిశానిర్దేశం చేసేందుకు కౌన్సెలర్లు ఉపయోగపడతారు. మలి విడతలో మిగిలిన చోట్ల ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది’ అని సమగ్ర శిక్షా జిల్లా ఫిజికల్, మానసిక వైద్యులు పి.రాజశేఖర్ తెలిపారు.
ఒత్తిడి-విపరీత పరిణామాలు : బాల్యంలో కొందరు తీవ్ర ఒత్తిడి, బాధామయ పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంటారు. ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరు ఇలాంటి అనుభవాలను చవిచూసినట్టు అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. సుమారు ఆరుగురిలో ఒకరు నాలుగు, అంతకన్నా ఘటనలను ఎదుర్కొన్నవారేననీ వివరిస్తున్నాయి. ఇలా ఎక్కువసార్లు ఒత్తిడికి గురైతే పెద్దయ్యాక మధుమేహం, ఊబకాయం, గుండెజబ్బు, పక్షవాతం వంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం పెరిగే ప్రమాదముంది. అంతేకాదు ఆందోళన, కుంగుబాటు, మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం వంటి మానసిక సమస్యల ముప్పూ పెరుగుతుంది. తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ, ఆప్యాయత, ప్రేమ కొరవడటమూ ఇందుకు దోహదం చేస్తుండటం గమనార్హం.
ఆటలాడిస్తున్నారా? : మారుతోన్న జీవనశైలిలో భాగంగా చాలామంది పిల్లలకు బయటకు వెళ్లి ఆటలాడుకునే సమయం, వెసులుబాటు దొరకట్లేదనే చెప్పాలి. ఎప్పుడు చూసినా చదువు-హోమ్వర్క్, ట్యూషన్లు అంటూ బిజీగా గడిపేస్తున్నారు. ఇక సెలవులొచ్చినా, కాస్త ఖాళీ సమయం దొరికినా చాలామంది స్మార్ట్ఫోన్లోనే ఆటలు ఆడేస్తూ దాన్నే ప్రపంచం అనుకుంటున్నారు. ఈ అలవాట్లే పిల్లల్లో ఒత్తిడికి కారణమవుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే రోజూ సాయంత్రం ఓ గంటసేపు పిల్లలతో ఆటలాడించడం మంచిదంటున్నారు. దీనివల్ల వారిలో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలవుతాయి. ఇవి ఒత్తిడిని దూరం చేసి సంతోషాన్ని దరి చేరుస్తాయి. అలాగే ఇవి సహజసిద్ధ నొప్పి నివారిణులుగానూ పనిచేస్తాయి. ఇలా ఆటలతో పాటు రన్నింగ్, సైక్లింగ్, డ్యాన్సింగ్ వంటి వ్యాయామాలనూ వారి జీవనశైలిలో భాగం చేస్తే సానుకూల ఫలితం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.
ఓ ప్రశంస! : పిల్లలను అతి గారాబం చేయడం వల్ల చెప్పిన మాట వినరని, తద్వారా భవిష్యత్తులో వారు చేయి దాటి పోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలతో సీరియస్గా ఉంటారు. అయితే అన్ని సందర్భాల్లో పిల్లలతో ఇలా వ్యవహరించడం సరికాదంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా ఇప్పటికే ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న పిల్లలతో ఇలా సీరియస్గా ఉంటే వారు మానసికంగా మరింత కుంగిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే ఇలాంటి పిల్లల్ని సాధారణ స్థితికి తీసుకురావాలంటే ప్రశంసను మించింది లేదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వారు చేసే చిన్న చిన్న ప్రయత్నాలను అభినందించడం వల్ల వారిలో ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. ఇందుకు ప్రశాంతతను అందించే డోపమైన్ స్థాయులు వారిలో పెరగడమే కారణమట!
