తెలంగాణలో దసరా సెలవులను ప్రకటించిన సర్కారు

సెప్టెంబర్‌ 21 నుంచి అక్టోబర్‌ 3 వరకు పాఠశాలలకు దసరా సెలవులు - జూనియర్ కాలేజీలకు సెప్టెంబర్‌ 28 నుంచి అక్టోబర్‌ 5 వరకు - ఉత్తర్వులను జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

Dussehra Holidays
Dussehra Holidays (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 8, 2025 at 4:51 PM IST

1 Min Read

Dussehra Holidays in Telangana : తెలంగాణలో రాష్ట్రంలో దసరా సెలవులను ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. సెప్టెంబర్‌ 21 నుంచి అక్టోబర్‌ 3 వరకు అన్నీ పాఠశాలలకు సెలవులు ఉంటాయని వెల్లడించింది. సెప్టెంబర్‌ 28 నుంచి అక్టోబర్‌ 5 వరకు జూనియర్ కాలేజీలకు సెలవులు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది.

DUSSEHRA HOLIDAYSDUSSEHRA HOLIDAYS IN TELANGANAదసరా సెలవులుDUSSEHRA HOLIDAYS IN TELANGANA

