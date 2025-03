ETV Bharat / state

మరమ్మతులు చేసేందుకు వీల్లేని రోడ్లకు మోక్షం - రూ. 600 కోట్లు కేటాయింపు - DAMAGE ROAD WORKS IN AP

Govt Allocates Rs 600 Crore For Roads Cannot Be Repaired in AP ( ETV Bharat )