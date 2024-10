ETV Bharat / state

"భారత్ భవిష్యత్ బాగుండాలి - ఆ విజయంలో ఏపీ ప్రధాన పాత్ర కావాలి" - విశ్వాసం పెంచిన డ్రోన్ సమ్మిట్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Government Aim Is To Make State As Drone Hub : రాష్ట్రాన్ని డ్రోన్‌ హబ్‌గా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం నిర్వహించిన అమరావతి డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌ విజయవంతంగా సాగింది. రెండు రోజుల పాటు జరిగిన ఈ సమ్మిట్‌ పలు వినూత్న ఆవిష్కరణలతో పాటు ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టించి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించింది. రాష్ట్రంలో డ్రోన్‌ టెక్‌ నవ ఆవిష్కరణలకు గొప్ప ముందడుగు పడింది. డ్రోన్‌ రంగ భవిష్యత్తుపై తయారీదార్లలో విశ్వాసం పెరిగింది. సదస్సుని విజయవంతం చేసిన వారందరికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ధన్యవాదాలు తెలిపింది.

Guntur District Mangalagiri Drone Summit-2024 Was Successful : గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని సీకే కన్వెన్షన్‌లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించిన డ్రోన్‌ సమ్మిట్‌ -2024 దిగ్విజయంగా ముగిసింది. డ్రోన్‌ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చేయడంలో ప్రస్తుతం ఉన్న సవాళ్లను ఎదుర్కొనేలా సమ్మిట్‌లో మేధోమథనం జరిగింది. డ్రోన్ల రంగ నిపుణులు, ప్రభుత్వ అధికారులతో కూడిన ప్యానళ్లు విస్తృతంగా చర్చలు జరిపాయి. ఐఐటీ మద్రాస్‌ డిఫెన్స్‌ డ్రోన్స్‌ విభాగాధిపతి ప్రొఫెసర్‌ హెచ్​ఎస్​ఎన్​ (HSN) మూర్తి ఆధ్వర్యంలో వార్‌ఫెర్‌ విత్‌ ఇండీజినస్ డ్రోన్‌ అండ్‌ యాంటీ డ్రోన్‌ టెక్నాలజీస్‌పై ప్రభావవంతమైన చర్చ జరిగింది.

హంచ్‌ మొబిలిటీకి చెందిన అమిత్‌ దత్తా నేతృత్వంలో భారతీయ డ్రోన్‌ రంగంలో పెట్టుబడుల పరంగా సవాళ్లపైనా చర్చించారు. రెడ్వింగ్‌ ల్యాబ్స్‌ కో - ఫౌండర్‌ అన్షుల్‌ శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఆరోగ్య రంగంలో ఏరియల్‌ మెడికల్‌ సపోర్ట్‌, డ్రోన్‌ అంబులెన్సులు వంటి విషయాలపై చర్చ జరిగింది. రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి జె.నివాస్‌, ఏపీఎంఎస్‌ఐడీసీ వీసీ అండ్‌ ఎండీ జి. లక్ష్మీషా చర్చల్లో పాల్గొన్నారు.

