'ఉప్పాడ జాంధాని' చీరలకు ఊపిరి - ప్రభుత్వ చర్యలతో నేతన్నల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు
ఉప్పాడ జాంధాని చీరల పునర్వైభవానికి ప్రభుత్వం చర్యలు - రూ.15 కోట్లతో ప్రగతికి ప్రతిపాదనలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 26, 2025 at 7:55 PM IST
FUNDS FOR HANDLOOM SECTOR IN AP : ఉప్పాడ జాంధాని చీరల ప్రత్యేకతే వేరు. ఈ చీరలంటే దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి. మగువలు జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ చీర ధరించాలని కోరుకుంటారు. ఈ చీరను ఎలా కట్టుకున్నా డిజైన్ మారకుండా ఉండటం నేతన్నల నైపుణ్యానికి నిదర్శనం. రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము సైతం ముచ్చటపడి మరీ ఇక్కడి జాంధాని చీరలు కొనుక్కున్నారు.
కాకినాడ జిల్లా యు.కొత్తపల్లి మండలం ఉప్పాడలో నెలవైన ఈ పరిశ్రమకు కరోనా కష్ట కాలం నుంచి గడ్డుకాలం ఏర్పడింది. ఏడాదికి రూ.100 కోట్లకుపైగా లావాదేవీలు జరిగే పట్టు చీరల వ్యాపారం నానాటికీ పడిపోతూ రూ.20 కోట్లు కూడా జరగని పరిస్థితి నెలకొంది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో చేనేత రంగం అభివృద్ధికి కనీస చర్యలు తీసుకోలేదు.
పవన్కల్యాణ్ కీలకపాత్ర : ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వం ఈ రంగం పునర్వైభవానికి చర్యలు చేపట్టింది. పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని కొత్తపల్లి, గొల్లప్రోలు మండలాల్లో చేనేత రంగానికి రూ.15 కోట్లు కేటాయించనుంది. దీనికిగాను చేనేత జౌళిశాఖ అధికారులు ఇప్పటికే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ నిధుల మంజూరులో కీలకపాత్ర పోషిస్తున్నారు. సాకారమైతే నేత కార్మికులకు వసతులెన్నో సమకూరుతాయి. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే విజయవాడ చేనేత సేవాకేంద్రం నుంచి అధికారులు వచ్చి క్షేత్ర పరిశీలన చేశారు. త్వరలో కేంద్ర బృందం రానున్నట్లు ఆ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.
ఇవిగో ప్రతిపాదనలు :
- ఉప్పాడలో రూ.80 లక్షలతో నాణ్యతాపరీక్ష కేంద్రం, రూ.60 లక్షలతో మెగా షోరూం.
- కొత్తపల్లిలో రూ.కోటితో డిజైన్ స్టూడియో, రూ.80 లక్షలతో చీరలు, జాకెట్లు కుట్టే యూనిట్.
- గొల్లప్రోలు మండలం తాటిపర్తిలో రూ.55 లక్షలతో స్క్రీన్ పెయింటింగ్ కేంద్రం. రూ.50 లక్షలతో షోరూం.
- రూ.60 లక్షలతో చేనేత సొసైటీ భవనాల ఆధునికీకరణ. రూ.2.50 కోట్లతో పట్టుకు రంగులేేసే యూనిట్.
- దుర్గాడలో రూ.80 లక్షలతో గార్మెంట్ మేకింగ్ యూనిట్, రూ.50 లక్షలతో శారీస్ షోరూం.
- చెందుర్తిలో రూ.55 లక్షలతో శారీస్ స్క్రీన్ ప్రింటింగ్ యూనిట్.
- గొల్లప్రోలులో రూ.50 లక్షలతో హోం ఫర్నీషింగ్ యూనిట్.
- రూ.1.50 కోట్లతో సమీకృత శిక్షణ కేంద్రం.
"కొత్తపల్లి, గొల్లప్రోలు మండలాల్లో చేనేత రంగం అభివృద్ధికి కావాల్సిన అవసరాలు గుర్తించి ప్రతిపాదనలు పంపాం. ఇప్పటికే విజయవాడ నుంచి అధికారుల బృందం వచ్చి ఇక్కడ పర్యటించింది. త్వరలో కేంద్రం నుంచి అధికారులు వచ్చి అవసరాలు గుర్తిస్తారు. నిధులొచ్చి పనులు పూర్తెతే చేనేత కార్మికులకు మంచి రోజులొస్తాయి." - పెద్దిరాజు, ఏడీ, చేనేతజౌళిశాఖ
మార్కెట్లో మహా క్రేజ్ : ఇప్పటికే కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడలో తయారయ్యే జాంధాని చీరలకు మార్కెట్లో మహా క్రేజ్ ఉంది. దీంతో టాటా గ్రూప్, రిలయన్స్, ఆదిత్య బిర్లా వంటి ప్రముఖ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తయారయ్యే చేనేత వస్త్రాల మార్కెటింగ్కు ఆసక్తి చూపిస్తున్నాయి. ప్రత్యేకంగా డిజైన్లు ఇచ్చి తయారు చేయించుకుంటున్నారు. అలాగే టాటా తనేరా బృందం ఉప్పాడకు వచ్చి తమకు కావాల్సిన డిజైన్లను ఇచ్చి చీరలు తయారు చేయించుకుని తమ బ్రాండ్తో షోరూంలలో అమ్మకాలు చేస్తున్నారు.
ఆదిత్య బిర్లా గ్రూపు కొంత మంది నేతన్నలకు గుర్తింపు కార్డులు ఇచ్చి వారు తమ షో రూంలకు వస్త్రాలను సరఫరా చేసేలా ఒప్పందం చేసుకున్నారు. వీటితోపాటు రిలయన్స్, తమిళనాడులోని పోతీస్ వస్త్ర దుకాణాలకు ఇక్కడి నుంచే సరఫరా చేస్తున్నారు. ఇటీవల పెద్దాపురం సిల్క్కు ఒక జిల్లా- ఒక ఉత్పత్తి విభాగంలో జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చే ఆర్డర్లు సైతం పెరుగుతున్నాయి. ఇదే క్రమంలో ప్రభుత్వ చేయూతతో చేనేత కార్మికులకు చేతినిండా పని దొరుకుతోంది.
దేశం మెచ్చిన ఏపీ చీరలు - వేడుక ఏదైనా ప్రజల చూపు వీటిపైనే!
ఎరుపు దుస్తుల్లో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు - అసెంబ్లీ లాబీలో బాలయ్య సందడి