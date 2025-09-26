ETV Bharat / state

రివ్యూలకు డబ్బులు - రూ.6 లక్షలు పోగొట్టుకున్న మహిళ

చిన్న లాభం చూపి పెద్ద మొత్తాలు కాజేస్తున్న సైబర్ నేరగాళ్లు - ఆన్‌లైన్ ఉద్యోగం పేరుతో మహిళలకు ఎర వేస్తున్న మోసగాళ్లు

Representational image of cyber crime and online fraud (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 4:35 PM IST

Google Maps Restaurant Review Fraud: ఆన్‌లైన్‌లో ఉద్యోగాల పేరుతో సైబర్ నేరాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఇంటి వద్ద నుంచే డబ్బు సంపాదించవచ్చని చెప్పి అమాయకులను బోల్తా కొట్టిస్తున్న ఘటనలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. తాజాగా విజయవాడలో జరిగిన ఘటన సైబర్ మోసగాళ్ల కొత్త పద్ధతిని బహిర్గతం చేసింది.

రివ్యూలకు డబ్బులు - ఆపై పెట్టుబడుల వల: విజయవాడ మాచవరానికి చెందిన 33 ఏళ్ల మహిళకు గత నెల 17న గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు. తాను ‘ఎన్‌ఎస్‌ఈ చెట్టినాడ్‌ రెస్టారెంట్‌’లో హెచ్‌ఆర్‌ అసిస్టెంట్‌ను అని పరిచయం చేసుకున్నాడు. గూగుల్ మ్యాప్స్‌లో రెస్టారెంట్లకు రివ్యూలు రాస్తే ప్రతీ రివ్యూకి రూ.5 వేల నుంచి రూ.8,650 వరకు చెల్లిస్తామని చెప్పాడు. మొదట చిన్న చిన్న రివ్యూలకు డబ్బులు పంపి నమ్మకం కలిగించాడు.

తరువాత కవితాసింగ్‌ అనే టెలిగ్రామ్ యూజర్‌తో ఆ మహిళను కలిపాడు. ఆమె పంపిన లింక్ క్లిక్ చేసి రివ్యూలు రాయడం ప్రారంభించగా, మొదట కొంత డబ్బు నిజంగానే జమ కావడంతో నమ్మకం పెరిగింది. ఆ తర్వాత పెద్ద మొత్తంలో పెట్టుబడి పెడితే మరింత లాభం వస్తుందని చెప్పి పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రలోభ పెట్టారు.

రూ.6.02 లక్షలు కాజేసిన సైబర్ మోసగాళ్లు: వారి మాటలు నమ్మిన ఆమె క్రమంగా పెట్టుబడులు పెట్టింది. సైబర్ నేరగాళ్లు సూచించిన బ్యాంక్ ఖాతాలకు, యూపీఐ ఖాతాలకు విడతల వారీగా మొత్తం రూ.6.02 లక్షలు పంపింది. లాభాలు వస్తాయని ఆశించి పెట్టుబడి పెట్టినా చివరికి డబ్బు తిరిగి రాకపోవడంతో మోసపోయినట్లు తెలుసుకుని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.

డబ్బు ఉత్తరాది ఖాతాలకు బదిలీ: బాధితురాలి నుంచి తీసుకున్న మొత్తం డబ్బు ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లోని బ్యాంకు ఖాతాలకు బదిలీ అయినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. రాజస్థాన్ క్షత్రియ బ్యాంక్, భజరంగ్ ఉత్కర్ష్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, పశ్చిమ బెంగాల్‌లోని ఎస్‌బీఐ, మహారాష్ట్రలోని బంధన్ బ్యాంక్, హరియాణాలోని యూనియన్ బ్యాంక్, మహారాష్ట్రలోని ఫినో పేమెంట్స్ బ్యాంక్‌లకు ఈ డబ్బు వెళ్లినట్లు తేలింది. ప్రస్తుతం పోలీసులు ఈ బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

ఆన్‌లైన్ ఉద్యోగాల వలలో జాగ్రత్త: ఇంటి వద్ద నుంచే సులభంగా డబ్బు సంపాదించవచ్చని చెప్పే ఆన్‌లైన్ జాబ్స్ చాలా వరకు మోసపూరితమని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. చిన్న మొత్తంలో డబ్బు చెల్లించి నమ్మకం కల్పించి, తర్వాత పెద్ద మొత్తాలు వసూలు చేసే కొత్త తరహా మోసాలు పెరుగుతున్నాయి.

ఈ సూచనలు పాటించండి: పరిచయం లేని వ్యక్తుల నుంచి వచ్చే కాల్స్, మెసేజ్‌లను నమ్మవద్దు. అధిక లాభాలు వస్తాయని చెప్పే పెట్టుబడి స్కీమ్స్‌ జాగ్రత్తగా పరిశీలించాలి. అనుమానాస్పద లింక్‌లను క్లిక్ చేయకూడదు. ఈ ఘటన సైబర్ సెక్యూరిటీపై అవగాహన అవసరాన్ని మరోసారి తెలియజేస్తోంది. సులభంగా డబ్బు వస్తుందని ఆశపడితే పెద్ద మొత్తంలో నష్టపోవాల్సి వస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

