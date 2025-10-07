ETV Bharat / state

రూ.59 లక్షల ప్యాకేజీతో @ గూగుల్​లో కొలువులు - ఒకే కాలేజీకి చెందిన ఇద్దరూ అమ్మాయిలు!

ఒకరు ఆది నుంచి పట్టుదలతో - మరొకరు తల్లితండ్రుల ఆకాంక్ష మేరకు - నేటి యువతరానికి స్ఫూర్తిగా యువతలు

Google Jobs Get 59 Lakh Package For Girls In West Godavari
Google Jobs Get 59 Lakh Package For Girls In West Godavari (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Google Jobs Get 59 Lakh Package For Girls In West Godavari : ఎక్కడ చదివామనేది కాదు ఎంత కష్టపడ్డాం, అవకాశాలు ఎలా అందిపుచ్చుకున్నా మన్నదే ముఖ్యం. నేటి యువతరం చదువుకుంటూనే మరోవైపు ఉపాధి మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది. ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థులు కేవలం పుస్తకాలకు, ప్రయోగాలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా అందుబాటులోని ఉపాధి అవకాశాలు, కార్పొరేట్‌ సంస్థల ప్రోత్సాహాన్ని అందిపుచ్చుంటున్నారు.

ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలను దక్కించుకుంటూ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్నారు. విష్ణు మహిళా ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలకు చెందిన ఇద్దరు విద్యార్థినులు గూగుల్‌ సంస్థలో రూ.59 లక్షల వార్షిక జీతంతో ఎంపిక కావడమే దీనికి నిదర్శనం. దీని వెనక వారు శ్రమించిన తీరు, ఇంటర్వ్యూల్లో పాల్గొన్న విషయాలు గురించి నేటి తరం పెంచుకోవాల్సిన నైపుణ్యాలు వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.

ఆది నుంచి పట్టుదలతో : ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తూ ఆయా సంస్థలు ప్రకటిస్తాయి. మనకు వచ్చే ప్రతి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరిపేటలోని గణపవరానికి చెందిన డి.స్వాతిక చెప్పారు. నేను కంప్యూటర్‌ సైన్సు అండ్‌ ఇంజినీరింగ్‌ సెకండ్ ఇయర్​లో ఉండగా గూగుల్‌ సంస్థ ఇచ్చిన అవకాశంతో ఆశలు చిగురించాయి. మూడో సంవత్సరంలో ప్రకటించిన జాబితాపై మళ్లీ దృష్టి సారించాను. ఈసారి ఎలాగైనా ఉద్యోగం సాధించాలనే తపనతో వ్యక్తిత్వ వికాసం, భాషపై ప్రావీణ్యం సంపాదించాను. ఉద్యోగానికి ఎంపిక అయ్యేందుకు అవి ఎంతగానో దోహదపడ్డాయి.

సీనియర్ల సలహాలతోనే : ముదినేపల్లి మండలంలోని వడాలికి చెందిన డి. రేణుకా గంగా తను ఈ ఉద్యోగం సాధించడానికి గల ప్రోత్సాహాన్ని ఆమె చెప్పారు. సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీర్‌గా స్థిరపడాలనే అమ్మనాన్నల ఆకాంక్ష మేరకు ప్రఖ్యాత కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా పొందాలో తెలుసుకున్నాను. ప్రతిష్ఠాత్మక గూగుల్‌ కంపెనీలో అడిగిన అంశాలు అన్నింటికీ సమాధానం ఇచ్చాను. ఫ్రెండ్‌ గ్రూప్‌ యాప్ ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు, సెలక్షన్​ విధానంపై సీనియర్లు ఇచ్చే సూచనలు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి. ప్రపంచ స్థాయి సంస్థల్లో ఉద్యోగ పొందడానికి కళాశాల గ్రంథాలయం ఉపయోగపడింది.

ప్రతిభకు సాధన తోడైతేనే విజయం : మనం ఏ రంగంలోనైనా ప్రతిభ కనబరచాలంటే ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ముఖ్యం. ఆ దిశగా అందరూ కష్టపడుతుంటారు. కొందరూ కాలేజీ పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగాలు సాధిస్తుంటారు. మరికొంతమంది కాలేజీలో ఉండగానే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో జాబ్​లు పొందుతుంటారు. అలాగే వీరు కూడా అందరిలాగే కాలేజీ పూర్తి అయ్యాక ఉద్యోగాలు సంపాదించకుండా ఓ పక్క చదువుతూనే, నిరంతరం పట్టుదలతో ప్రయత్నించి కొలువులు సాధించారు.

బీటెక్‌ థర్డ్ ఇయర్​లోనే జాబ్ - రూ.52 లక్షల ప్యాకేజీతో పూజిత

అన్నకు రూ.50 లక్షలు - తమ్ముడికి రూ.44 లక్షలు - గూగుల్‌లో జాబ్స్‌ కొట్టిన కోనసీమ కుర్రాళ్లు

తిరుమల మహారథాన్ని నడిపించింది ఈ అమ్మాయిలే! - బ్రహ్మోత్సవాల్లో స్ఫూర్తిదాయక కథ

For All Latest Updates

TAGGED:

SATVIKA GOT 59 LAKHS PACKAGERENUKA GOT 59 LAKHS PACKAGEGOOGLE JOBS FOR 59 LAKHSగూగుల్​లో 59 లక్షల ప్యాకేజీGOOGLE JOBS GET 59 LAKH PACKAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

భావోద్వేగాల నియంత్రణలేక బంధానికి బీటలు - ఈ టిప్స్​ పాటిస్తే మేలు జరుగుతుందంటున్న నిపుణులు!

మేం మా బాధలు చెప్పినా ఎవరు వినరు- అందుకే చెప్పం: జాన్వీ కపూర్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.