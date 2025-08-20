ETV Bharat / state

వాహనాన్ని ఎక్కడ పార్కింగ్​ చేస్తున్నారో మర్చిపోతున్నారా? - ఇకపై ఇలాంటి సమస్యలు తగ్గించేందుకు పరిష్కారం చూపుతున్న గూగుల్​ మ్యాప్స్​ - ఈ కొత్త ఫీచర్​తో వాహనం ఎక్కడున్న ఇట్టే కనిపెట్టేస్తుందిలా!

Find Where You Parked Vehicle in Google Maps
Find Where You Parked Vehicle in Google Maps (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2025 at 12:40 PM IST

2 Min Read

Find Where You Parked Vehicle in Google Maps : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎవరైనా, ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఎక్కువగా గూగుల్​ మ్యాప్స్​నే ముందుగా ఎంచుకుంటారు. ముందుగా మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలని అనుకుంటామో ఆ లోకేషన్​ను గూగుల్​ మ్యాప్​లోని సెర్చ్​లో ఎంటర్​ చేసి, అది ఇచ్చే సజేషన్​ ఆధారంగా ఆ ప్రాంతానికి మ్యాప్​ను చూసుకుంటూ వాహనాన్ని నడుపుతాం. కానీ గూగుల్​ మ్యాప్స్​తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నారో తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే కాకుండా మీరు చేరాల్సిన ప్రదేశానికి వెళ్లాక మీ వాహనాన్ని ఎక్కడ పార్క్​ చేశారో గుర్తించుకోవడానికి కూడా ఈ గూగుల్​ మ్యాప్స్​ సహాయపడుతుంది.

ఇటీవల వాహనాలను పార్కింగ్​ చేసి మర్చిపోయిన సంఘటనలు ఇవే :

  • నగరంలో ప్రసిద్ధి చెందిన షాపింగ్‌ మాల్‌ అది.సెల్లార్లలో పార్కింగ్‌ సౌకర్యం కల్పించారు. ఓ కుటుంబం మాల్​కు వచ్చి కారు పార్కింగ్​ చేసి వెళ్లారు. తిరిగొచ్చేసరికి వాహనం ఎక్కడుందో తెలియక తికమక పడ్డారు. సెక్యూరిటీని అడిగితే స్పష్టమైన సమాధానం లేదు. వెతికేందుకు దాదాపు గంట పట్టింది.
  • ఓ వ్యక్తి సూపర్‌ మార్కెట్‌కి వెళ్లి ద్విచక్రవాహనం పార్కింగ్‌ చేసి సరకులు తెచ్చుకోవడానికి వెళ్లారు. పార్కింగ్‌ సౌలభ్యం కోసం హ్యాండిల్‌ లాక్‌ చేయవద్దని సెక్యూరిటీ చెప్పారు. భద్రతపరంగా ఢోకా లేకపోవడంతో ధీమాగా వెళ్లారు. తిరిగొచ్చేసరికి ఎక్కడుందో తెలియక తికమక పడ్డారు. నంబరు ఆధారంగా కనిపెట్టేందుకు అరగంటపైగానే పట్టింది.

మెట్రో నగరాల్లో ఉన్న వారికి ఇలాంటి అనుభవాలు సర్వ సాధారణం. మాస్​ పార్కింగ్​ ప్రదేశాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఎదురవుతుంటాయి. ద్విచక్ర వాహనాలు ఒకే తరహా మోడల్​, రంగులో ఉండటంతో, వారు వేరొకరి వాహనాన్ని తన వాహనం అని భావించి తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. తాళం వేస్తే తీసుకెళ్లిన సందర్భాలు అనేకం. ఇలాంటి సమస్యలను తగ్గించేందుకు గూగుల్‌ పరిష్కారం చూపుతోంది. గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌లో సేవ్‌ యువర్‌ పార్కింగ్‌ లొకేషన్‌ అనే పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ కొత్త ఫీచర్‌ మీ వాహనం ఎక్కడ పెట్టినా కనిపెట్టేస్తుంది. మరి ఎక్కడ పార్కింగ్​ చేశారో తెలుసుకోండిలా.

ఎలా చేయవచ్చు :

  • దీని కోసం గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌ యాప్‌ను తెరిచి చేసి మీరు ఉన్న లోకేషన్​కు యాక్సెస్‌ ఇవ్వాలి.
  • గూగుల్‌ మ్యాప్స్‌లో బ్లూ కలర్‌ డాట్‌తో మీరు ఉన్న ప్రదేశాన్ని చూపిస్తుంది.
  • దానిపై క్లిక్‌ చేసి సేవ్‌ పార్కింగ్‌ లొకేషన్‌ ఆప్షన్‌పై క్లిక్‌ చేస్తే సరిపోతుంది.
  • ఆ తరవాత యాప్‌లో మీ లొకేషన్‌ సేవ్‌ అవుతుంది.

వాహనం ఉన్న ప్రదేశాన్ని గుర్తించడం ఎలా :

  • పార్కింగ్‌ చేసిన ప్రదేశాన్ని తెలుసుకోడానికి యాప్‌ను ఓపెన్‌ చేసి ప్రస్తుతం ఉన్న లొకేషన్‌పై క్లిక్‌ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మొదట సెలక్ట్‌ చేసుకున్నట్లే షేర్‌ లొకేషన్‌ పక్కన ఉన్న ‘సేవ్‌ పార్కింగ్‌’ పై బటన్​ నొక్కాలి.
  • తర్వాత మ్యాప్‌ను జూమ్‌ అవుట్‌ చేసి వాహనాన్ని ఎక్కడ పార్కింగ్‌ చేశారో చూస్తే సరిపోతుంది.
  • పార్కింగ్‌ ప్రదేశాన్ని గుర్తించిన తర్వాత దానిపై క్లిక్‌ చేస్తే ఆ ప్రదేశానికి మిమ్మల్ని నావిగేట్‌ చేస్తుంది.
  • ఇది కేవలం పార్కింగ్‌ కోసం మాత్రమే కాకుండా, మీరు తిరిగి వెళ్లాల్సిన ప్రదేశానికి సంబంధించిన రూట్‌ మర్చిపోయినా ఉపయోగపడుతుంది.

