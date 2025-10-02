ETV Bharat / state

విశాఖలో గూగుల్ డేటా సెంటర్‌కు అడ్డంకులు - చనిపోయిన రైతు పేరుతో కోర్టులో కేసు

200 ఎకరాల భూసేకరణకు అవాంతరాలు - గూగుల్ ప్రాజెక్టుకు అడ్డంకులు సృష్టించడంపై చంద్రబాబు ఆగ్రహం

Visakhapatnam
Visakhapatnam (ETV Bharat)
Google Data Center Land Acquisition Hurdles: విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఏర్పాటు కాబోతున్న గూగుల్‌ డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు అంశం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశమైంది. భీమిలి నియోజకవర్గం తర్లువాడలో 200 ఎకరాల భూమిని ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం సేకరిస్తున్న సమయంలో, చనిపోయిన రైతు పేరుతో కోర్టులో కేసు నమోదు కావడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఈ పరిణామం వెనుక వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో బినామీల పేర్లతో కొనుగోలు చేసిన కొంతమంది వ్యక్తులు పావులు కదుపుతున్నారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.

రైతులకు పెరిగిన పరిహారం: భూసేకరణకు ప్రభుత్వం మొదటగా ఎకరాకు రూ.17 లక్షలు చెల్లిస్తామని ప్రకటించింది. కానీ రైతుల విజ్ఞప్తి మేరకు ఎకరాకు రూ.2.55 లక్షలు అదనంగా పెంచి, మొత్తం రూ.19.55 లక్షలకు రెండున్నర రెట్లు పరిహారం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. దీంతో రైతులంతా సంతోషంగా భూములు ఇవ్వడానికి ముందుకొచ్చారు. ఈ దశలోనే కోర్టు కేసులు దాఖలు కావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

బినామీల పావులు - వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో భూ డీల్స్: వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో విశాఖ పరిసరాల్లో వందల ఎకరాల డీ-పట్టా భూములు బినామీల పేరుతో కొనుగోలు చేశారు. ఆనందపురం, పద్మనాభం, పెందుర్తి, భీమిలి మండలాల్లో పెద్ద ఎత్తున భూముల ఒప్పందాలు జరిగాయి. కీలక పోస్టులో ఉన్న కొందరు అధికారులు తమ బినామీల పేర్లతో 300 ఎకరాల్లో పాగా వేశారు. మాజీ మంత్రులు, నాయకులు ఎస్సీలకు చెందిన డీ-పట్టా భూములు వందల ఎకరాల్లో అగ్రిమెంట్ల ద్వారా సొంతం చేసుకున్నారు.

తర్లువాడలో కూడా 50 మంది రైతులు ఒక బినామీకి భూములు అమ్మేందుకు అంగీకరించారు. ఎకరాకు రూ.7 లక్షల రేటు కుదిరి, రైతుల ఖాతాల్లో ఒకే బ్యాంకు నుంచి అడ్వాన్స్‌గా రూ.3.50 లక్షలు జమ అయ్యాయి. మిగిలిన నగదు వంద రోజుల్లో చెల్లిస్తామని మాటిచ్చినా, ఏడాదిన్నర గడిచినా చెల్లించలేదు.

కోర్టులో కేసు - చనిపోయిన రైతు పేరుతో పిటిషన్: ప్రస్తుతం కూటమి ప్రభుత్వం ఆ భూములను సేకరిస్తున్న నేపథ్యంలో, ఆ బినామీలు రంగంలోకి దిగారు. భూములు ఇవ్వలేమంటూ రైతుల పేరుతో కోర్టులో కేసులు వేశారు. అయితే విచిత్రం ఏమిటంటే, ఇప్పటికే మరణించిన ఒక రైతు అప్పారావు పేరుతో కూడా పిటిషన్ వేయడం బయటపడింది. దీంతో ఈ వ్యవహారం పూర్తిగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ముఖ్యమంత్రి స్పందన: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ విషయంపై ఘాటుగా స్పందించారు. “రైతుల పేరుతో కోర్టులో కేసులు వేసి, గూగుల్‌ ప్రాజెక్టును అడ్డుకోవడం వెనుక ఎవరు ఉన్నారో తెలుసుకోవాలి. బినామీలు కథ నడిపిస్తున్నారా? అన్నది యంత్రాంగం దర్యాప్తు చేయాలి” అని స్పష్టం చేశారు.

గూగుల్ ప్రాజెక్టుకు అడ్డంకులు: ప్రపంచ స్థాయి టెక్ దిగ్గజం గూగుల్‌ విశాఖలో డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకొచ్చిన సందర్భంలో ఇలాంటి అవాంతరాలు రావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇది రాష్ట్ర ప్రతిష్టకు హాని కలిగించవచ్చని పలువురు భావిస్తున్నారు. రైతులకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే న్యాయమైన పరిహారం ప్రకటించడంతో సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయి. అయినా కూడా కేసులు వేయడం వెనుక ఉన్న శక్తులు ఎవరో బయటపడాల్సి ఉంది.

ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ - 'విశాఖ'లో 6 బిలియన్‌ డాలర్లతో ఏర్పాటు

విశాఖలో 'టెక్‌' పరుగులు - వచ్చే 6 నెలల్లో 15 సంస్థలు రాక!

