ప్రధాని మోదీతో మాట్లాడటం సంతోషంగా ఉంది: గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌

భారత్‌ టెక్నాలజీ రంగంలో కొత్త మైలురాయిగా విశాఖ ఏఐ హబ్‌ - సుందర్‌ పిచాయ్‌ పోస్టుకు ప్రధాని మోదీ హర్షం

Modi Sundar Pichai
Modi Sundar Pichai Old Photo (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 3:46 PM IST

Updated : October 14, 2025 at 3:57 PM IST

Google AI Data Center Visakhapatnam: భారత్‌ టెక్నాలజీ రంగానికి మరో కీలక అడుగుపడింది. గూగుల్‌ కంపెనీ విశాఖపట్నంలో గిగావాట్ సామర్థ్యంతో ఏఐ డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌ ఈ నిర్ణయంపై సోషల్‌ మీడియా ‘ఎక్స్‌’ (X) లో స్పందిస్తూ, “విశాఖలో ఏఐ హబ్‌ ఏర్పాటు చేయడం భారత్‌ టెక్‌ అభివృద్ధి దిశలో మైలురాయిగా నిలుస్తుంది” అని తెలిపారు.

పిచాయ్ స్పందిస్తూ, “ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో మాట్లాడడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. విశాఖలో గూగుల్‌ ఏఐ హబ్‌ ద్వారా భారత్‌లోని సంస్థలు, వినియోగదారులకు సాంకేతికతను మరింత చేరువ చేయగలుగుతాం. ఏఐ ఆధారిత ఆవిష్కరణలు వేగవంతం చేయడంలో ఇది కీలకంగా ఉంటుంది” అని పేర్కొన్నారు.

అదే విధంగా “గిగావాట్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్‌ స్థాపనతో పాటు సముద్రగర్భ కేబులింగ్‌ వ్యవస్థను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇది భారత్‌ డిజిటల్‌ మౌలిక వసతులకు పెద్ద బలం కల్పిస్తుంది. 15 బిలియన్‌ డాలర్ల భారీ పెట్టుబడితో విశాఖలో ఏఐ హబ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తాం. ఇంధన మౌలిక వసతుల ఏర్పాటుకు కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్యలు తీసుకుంటున్నాం,” అని పిచాయ్‌ పేర్కొన్నారు.

ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ స్పందన - వికసిత్ భారత్‌ దిశగా మరో అడుగు: సుందర్‌ పిచాయ్‌ పోస్టుకు స్పందించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, “విశాఖలో గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు భారతదేశం టెక్నాలజీ రంగంలో ప్రపంచంలో సుస్థిర స్థానాన్ని పొందే దిశలో కీలక అడుగు” అని పేర్కొన్నారు. “గూగుల్‌ ఏఐ హబ్‌ మన దేశ డిజిటల్‌ ఎకానమీకి కొత్త ఊపును ఇస్తుంది. ఇది ప్రజలకు అత్యాధునిక సాధనాలను అందించడంలో, సాంకేతికతను ప్రజాస్వామ్యీకరించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వికసిత్‌ భారత్‌ దార్శనికతకు ఇది అనుగుణంగా ఉంటుంది” అని తెలిపారు.

“గిగావాట్ స్కేల్ డేటా సెంటర్‌ మౌలిక సదుపాయాలతో గూగుల్‌ పెట్టుబడి బహుళదశ ప్రాజెక్ట్‌గా నిలుస్తుంది. ఇది మన డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రపంచ టెక్నాలజీ వేదికపై భారత్‌ స్థానం మరింత దృఢమవుతుంది” అని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

గూగుల్‌-ఏపీ ప్రభుత్వ చారిత్రక ఒప్పందం: కాగా గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం, గూగుల్‌ మధ్య చారిత్రక ఒప్పందం కుదిరింది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్‌, అశ్విని వైష్ణవ్‌, రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్​ సమక్షంలో ఒప్పంద పత్రాలపై సంతకాలు జరిగాయి.

ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో గూగుల్‌ రూ.87,520 కోట్ల భారీ పెట్టుబడి పెట్టనుంది. గిగావాట్‌ కెపాసిటీతో ఏఐ డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణం 2029 నాటికి పూర్తవుతుందని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఈ కేంద్రం ద్వారా వైద్యం, ఆరోగ్యం, విద్య, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, ఇతర రంగాలు ఏఐ ఆధారిత సేవలతో లాభపడతాయి. విశాఖలో గూగుల్‌ ఏఐ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చరిత్రాత్మక ఘట్టం. ఇది రాష్ట్ర సాంకేతిక వృద్ధికి దోహదం చేస్తుంది. యువతకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధి అవకాశాలు లభిస్తాయి.

ఏఐ విప్లవానికి శ్రీకారం: విశాఖలో గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ నిర్మాణం భారత్‌లో ఏఐ, మెషీన్‌ లెర్నింగ్‌, క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్‌, డేటా సైన్స్‌ రంగాలకు కొత్త దిశను చూపనుంది. దేశంలోని టెక్‌ ఎకానమీ వేగవంతం కావడంతో పాటు, స్థానిక స్థాయిలో పరిశోధన, ఆవిష్కరణలకు కూడా బాటలు వేస్తుంది.

Last Updated : October 14, 2025 at 3:57 PM IST

