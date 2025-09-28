పిల్లల సెలవులు కావాలి విజ్ఞాన వెలుగులు - వారితో ఇలా చేయించండి
బతుకమ్మ, దసరా సెలవులను మరింత సార్థకం చేసే విధంగా వినియోగించండి - స్వచ్ఛంద సేవాసంస్థల్లో భాగస్వాములయ్యేలా ప్రోత్సహించండి - ఆపదలో ఉన్నవారికి సేవచేసే వ్యక్తిత్వాన్ని పిల్లలకు నేర్పించాలి
Published : September 28, 2025 at 7:13 PM IST
Learning new skills in Children During Holydas : దసరా సెలవులు ప్రారంభమై ఇప్పటికే దాదాపు వారం రోజులు గడిచిపోయింది. విద్యార్థులు ఓ వైపు దుర్గాదేవి శరన్నవరాత్రుల్లో హడావుడి చేస్తుంటే మరోవైపు విద్యార్థినులు బతుకమ్మ ఆడుతూ సంతోషంతో సందడి చేస్తున్నారు. అయితే పూర్తిగా సరదాలకే పరిమితం కాకుండా సెలవుల్లో ఆటపాటలతో పాటు కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకుంటూ నూతన అభిరుచులు, వ్యాపకాలను అలవర్చుకుంటూ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెడితే వారు జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా ఎంతో ఎదగవచ్చు. ఈ సెలవులను మరింత ఉపయోగం చేసుకోవచ్చు. పిల్లలూ వాటన్నింటికీ నేడే శ్రీకారం చుట్టండి మరి.
ఆపదలో ఉన్నవారికి సేవచేసే వ్యక్తిత్వాన్ని పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచే అలవర్చుకోవాలి. ఆలయాలు, టూరిస్ట్ ప్రాంతాలకు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి పేదవారికి తోచిన సాయం చేసేలా తల్లిదండ్రులు వారిని వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించాలి. స్నేహితులు ఇబ్బందుల్లో ఉంటే ఆర్థికసాయం అందించాలని చెప్పాలి. పాత పాఠ్యపుస్తకాలు, దుస్తులను పేద పిల్లలకు పంచేలా ప్రేరణను ఇవ్వాలి. పుట్టిన రోజు, పండుగల సందర్భాల్లో అనాథ, వృద్ధ ఆశ్రమాలకు తీసుకెళ్లి అన్నదానం, పాలు, పండ్లు అందించేలా చూస్తూ మంచి లక్షణాలను అలవర్చాలి. స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థల్లో తమవంతు భాగస్వాములయ్యేలా చూడాలి.
డైరీ రాయించండి : గతంలో జరిగిన ఘటనలు, అనుభూతులను ప్రస్తుత పరిస్థితులతో పోల్చుకున్నప్పుడు సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ భవిష్యత్తులో మరింత ఉత్సాహాన్ని, ఉత్తేజాన్ని ఇచ్చేది డైరీ. అందుకు ముఖ్యంగా డైరీ రాయడాన్ని పిల్లలకు తప్పకుండా అలవాటుగా మార్చాలి. సెలవుల్లో ఏం చేశారు, ఎవరిని కలిశారు, ఏ పుస్తకాలు చదివారు, పండుగను ఎలా చేసుకుంటున్నారు. తదితర వివరాలను డైరీలో రాసుకునేలా వారితో చెప్పాలి. తర్వాతి రోజుల్లో వాటిని చదివితే కలిగే ఆ గొప్ప అనుభూతిని వారి మాటల్లోనే చెప్పించాలి.
వినడం నేర్చుకుందాం : ఎక్కువ మంది పిల్లలు తాము చెప్పేదే ఎదుటివాళ్లు వినాలని కోరుకునే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. కానీ, ఎదుటివారు చెప్పేది ఏ మాత్రం అస్సలు వినరు. ఇది భవిష్యత్తులో వారి ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ ధోరణి వల్ల కొన్నిసార్లు స్నేహితులు, బంధువులు దూరమయ్యే ప్రమాదం కచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి ఎదుటి వారు చెప్పే ప్రతీ అంశాన్ని మొదట శ్రద్దగా విన్న తర్వాతనే మాట్లాడాలని వారికి స్పష్టం చేయాలి. వినడం ఓ కళ (ఆర్ట్) అన్న విషయాన్ని తెలియజెప్పాలి. తరచూ వారికి కథలు, సాహిత్యం, నీతివాక్యాలు చెబుతూ ఏకాగ్రతతో వినేలా ప్రాక్టిస్ చేయించాలి.
వ్యాయామం, ధ్యానం చేస్తున్నారా? : బడుల్లో టీచర్లు ఇచ్చే హోంవర్కులతో పిల్లలు కొన్ని సందర్భాల్లో చికాకు పడుతూ కోపంగా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఒత్తిళ్లకు గురై తీవ్ర ఆందోళన చెందుతారు. ఈ పరిస్థితులను అధిగమించడానికి పిల్లలతో ప్రతిరోజూ కనీసం 20 నిమిషాలైనా వ్యాయామం, ధ్యానం, ఆసనాలు వేసేలా తప్పకుండా అలవాటు చేయించాలి. ఇవి పిల్లల మెరుగైన ఆరోగ్యం, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, నైపుణ్యాల పెరుగుదల, మానసిక ప్రశాంతత, ఏకాగ్రతకు దోహదం చేస్తాయి. వీటన్నింటి ద్వారా చదువులో, వారి భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి వెళ్లే అవకాశాలున్నాయి.
