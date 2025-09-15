ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు గుడ్ న్యూస్ - అతి తక్కువ ధరలో ఇసుక
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు ఊరట - తక్కువ ధరలో ఇసుక పంపిణీ - ఆర్థిక భారం చాలా వరకు తగ్గుతుందంటున్న అధికారులు
Published : September 15, 2025 at 5:27 PM IST
Sand for Indiramma Houses at Low Prices : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణానికి అవసరం అయ్యే ఇసుకను తక్కువ ధరకే అందించాలని, లబ్ధిదారులపై ఆర్థిక భారం దించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనిపై ఆదేశాలు రావడంతో జిల్లాలో గృహ నిర్మాణ శాఖ కార్యాచరణ సైతం చేపట్టింది. ఇప్పటికే సంగారెడ్డి జిల్లా అందోలు, నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గాల్లో దశల వారీగా ఇసుక బజార్లు ఏర్పాటు చేశారు. త్వరలోనే సంగారెడ్డి, జహీరాబాద్, పటాన్చెరులో ఏర్పాటు చేస్తారు.
ఆర్థిక భారం చాలా వరకు తగ్గుతుంది : అందోలు నియోజకవర్గంలో బయటి మార్కెట్లో టన్ను ఇసుక రూ.3,100, నారాయణఖేడ్లో రూ.2,600 ఉంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు మాత్రం ఇసుక బజార్ నుంచి టన్నుకు రూ.1200లకే అందించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. ఈ ఫలితంగా లబ్ధిదారులపై ఆర్థిక భారం చాలా వరకు తగ్గుతుందని అధికారులు అంటున్నారు.
ఆధార్ కార్డుతో అనుసంధానం చేస్తే : గృహ నిర్మాణాల్లో అక్రమార్కులకు తావు లేకుండా లబ్ధిదారులకు ఆధార్ కార్డు అనుసంధానానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. సంగారెడ్డి జిల్లాలో 3629 మంది పునాది స్థాయి వరకు పూర్తి చేశారు. ఇందులో 141 మంది లబ్ధిదారులు ఆధార్ కార్డు అనుసంధానం చేయలేదు. వీరు బ్యాంకులకు వెళ్లి ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తే రూ.లక్ష చొప్పున నగదు బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమవుతుంది.
లబ్ధిదారులపై నయా పైసా భారం వేయలేదు : నల్గొండ జిల్లాలో ఇసుక రీచ్లు లేవు. తెలంగాణ ప్రభుత్వమే నల్గొండ జిల్లాలోని వంగమర్తి నుంచి టన్ను ఇసుకను రూ.375 చొప్పున చెల్లింపు ఇక్కడికి తరలిస్తోంది. వాహనాల రవాణాకు ఖర్చులను సైతం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చెల్లిస్తోంది. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులపై నయా పైసా భారం వేయలేదని, బిల్లుల్లో కూడా ఎలాంటి కోతలు లేవని అధికారులు తెలిపారు.
ప్రతి వారం బిల్లుల చెల్లింపులు చేస్తున్నాం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్కువ ధరకే ఇసుక సరఫరా చేస్తోందని సంగారెడ్డి గృహ నిర్మాణ శాఖ పీడీ సి.చలపతి రావు తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ప్రతి వారం బిల్లుల చెల్లింపులు చేస్తున్నామని, ఎవరైనా అవకతవకలకు పాల్పడితే కాల్ సెంటర్ నంబరుకు (18005995991) కంప్లైంట్ చేయాలని వెల్లడించారు.
తగ్గనున్న సిమెంట్, స్టీల్ ధరలు : ఇందిరమ్మ ఇళ్లను లబ్ధిదారులు ఒకే విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఒక్కో ఇంటికి 180 బస్తాల వరకు సిమెంట్, 1500 కిలోల స్టీలు అవసరమని అధికారులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం సిమెంట్ బస్తా ధర మార్కెట్లో రూ.350 వరకు ఉంది. స్టీలు టన్నుకు రూ.5500 నుంచి 5700 వరకు అమ్ముతున్నారు. ఈ సామగ్రిని 28 శాతం జీఎస్టీతో (గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్) ఈ నెల 21 వరకు విక్రయించనున్నారు. ఆ తర్వాత నుంచి పది శాతం జీఎస్టీ తగ్గుతుంది. దీంతో సిమెంట్పై రూ.35 వరకు (బస్తాపై), స్టీలుకు టన్నుకు రూ.550ల వరకు ఆదా అవుతుంది. ఈ విధంగా ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యేవరకు రూ.7 వేల వరకు లబ్ధిదారుడుకు మిగులుతుంది. ఇదిలా ఉండగా ఇప్పటికీ ఇంటి నిర్మాణాలు ప్రారంభించని వారు వేగంగా పనులు మొదలుపెట్టాల్సి ఉంది.
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం అమలులో మరో కీలక అడుగు - నెరవేరిన పేదల సొంతింటి కల
ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు రుణ సదుపాయం - నెలకు రూ.4000 కడితే చాలు!