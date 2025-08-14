ETV Bharat / state

బంగారం కొనుగోలులో వ్యాపారుల మోసం - పెళ్లిళ్ల సీజన్ కావడంతో విపరీతంగా! - FAKE GOLD SCAM AT WEST GODAVARI

వినియోగదారుల రక్షణ కోసమే బీఐఎస్‌ కేర్‌ యాప్, వెబ్‌సైట్‌ అందుబాటులో - వాటిపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల మోసపోతున్నారు

Gold Scam At West Godavari (ETV Bharat)
ETV Bharat Andhra Pradesh Team

August 14, 2025

Fake Gold Scam At West Godavari: బంగారం, బంగారు ఆభరణాల విక్రయాల్లో మోసాలను అరికట్టేందుకు బ్యూరో ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ స్టాండర్డ్‌ (BIS) చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ, కొంతమంది వ్యాపారులు అడ్డదారులు తొక్కుతూనే ఉన్నారు. సొంతంగా హాల్‌మార్క్‌ ప్రింటింగ్ చేసే యంత్రాలను సమకూర్చుకుని మరీ కొనుగోలుదారులను మోసం చేస్తున్నారు. వీటిని అరికట్టేందుకు శ్రీకాకుళం సంఘటన తర్వాత రాష్ట్రమంతా నగల దుకాణాల్లో విక్రయించే గోల్డ్‌ జ్యూయలరీపై ఆరు డిజిట్ల ఆల్ఫాన్యూమరిక్‌ యూనిక్‌ ఐడెంటిఫికేషన్‌ (HUID) నంబరు తప్పనిసరి చేస్తూ హెచ్‌యూఐడీ హాల్‌ మార్కింగ్‌ డైరెక్టర్‌ బులియన్‌ ట్రేడ్​ అసోసియేషన్లకు ఇటీవల ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఆ మూడు తప్పనిసరి: బీఐఎస్‌ నిబంధనల ప్రకారం అన్ని ఆభరణాలపై బీఐఎస్, బంగారం స్వచ్ఛత (కేడీఎం), ఆరు డిజిట్ల హెచ్‌యూఐడీ కోడ్‌ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. విక్రయదారులు విధిగా వీటిని ముద్రించాలి. బంగారం స్వచ్ఛత, హాల్‌ మార్కింగ్‌పై ఖాతాదారులు ఏవైనా ఫిర్యాదులు చేస్తే పరిష్కరించేందుకు ఈ కోడ్‌ ఉపయోగపడుతుంది. నగలు ఎక్కడ తయారు చేశారు, హాల్‌మార్క్‌ ఎక్కడ వేశారు, స్వచ్ఛత వంటి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే బీఐఎస్‌ అధికారులు దుకాణాల్లో తరచు తనిఖీ చేయాలి. అమలు చేయని వాటిలో ఆభరణాలు సీజ్‌ చేయడంతో పాటు వాటి యజమానులపై కేసులు నమోదు చేస్తామన్నారు. దానితో పాటు అపరాధ రుసుము విధించాలి.

అవగాహన లేకపోవడం: వినియోగదారుల రక్షణ కోసమే బీఐఎస్‌ కేర్‌ యాప్, వెబ్‌సైట్‌ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటిపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఎవరూ వాటిని ఉపయోగించడం లేదు. బీఐఎస్‌ యాప్‌ ఓపెన్‌ చేసి వెరిఫై హెచ్‌యూఐడీపైన క్లిక్‌ చేసిన తర్వాత నగలపై ఉన్న హాల్‌మార్క్‌ ఐడీ నంబరు పొందుపరచాలి. సరైనదే అయితే నగల వ్యాపారి పేరు, రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరు, హాల్‌మార్క్‌ వేసిన సెంటర్, గుర్తింపు నంబరు, చిరునామా, ఆభరణాల రకం, బంగారం స్వచ్ఛత, హాల్‌మార్క్‌ వేసిన తేదీ వంటి వివరాలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఇవేమీ కస్టమర్లకు తెలియకపోవడంతో మోసపోతున్నారు.

  • ఇటీవల బీఐఎస్‌ అధికారులు శ్రీకాకుళంలోని ఓ నగల దుకాణంలో తనిఖీలు నిర్వహించగా హెచ్‌యూఐడీ నంబరు ముద్రణలో కూడా అడ్డదారి తొక్కారు. ఇది గుర్తించిన అధికారులు ఆ నగల దుకాణాన్ని సీలు వేసి దానిలోని నగలు సీజ్‌ చేశారు.
  • ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో సుమారు 550 దుకాణాల ద్వారా సాధారణ రోజుల్లో రూ.15 కోట్ల వరకు వ్యాపారం జరిగితే, ఇక సీజన్లో అయితే రెట్టింపు ఉంటుంది. శ్రావణమాసం కావడంతో పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. ఇదే అదనుగా కొందరు వ్యాపారులు నాణ్యతలోనే కాదు, తూకాల్లోనూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.
  • గతంలో తణుకులోని బంగారు దుకాణాల్లో తూనికలు, కొలతల శాఖ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో మోసాలకు పాల్పడుతున్న 25 మంది వ్యాపారులను అధికారులు గుర్తించారు.
  • నరసాపురంలో ఓ మహిళ బంగారు ఆభరణాలు కొన్నారు. నగదు అవసరమై రెండు నెలల తర్వాత తనఖా పెట్టేందుకు బ్యాంకుకు వెళ్లింది. ఆమె కొనుగోలు చేసిన దానికంటే బరువు తక్కువగా ఉంది. ఆమె వ్యాపారి వద్దకు వెళ్లగా ఏవో గుర్తులు చూపించారు. ఆమెకు తెలియక మిన్నకుండిపోయారు.

