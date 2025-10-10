ETV Bharat / state

బ్యాంకుల్లో బంగారంపై రుణం తీసుకుంటున్నారా? - ఇకనుంచి నెలనెలా వడ్డీ కట్టాల్సిందే!

బంగారం రుణాలపై బ్యాంకుల్లో ఆంక్షలు - ధర, విలువ పెరగడంతో అధికంగా రుణాల పంపిణీ - ఇక నుంచి నెలనెల వడ్డీ కట్టాలని బ్యాంకుల కొత్త నిబంధన

Gold Prices Rising Problems
Gold Prices Rising Problems (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 10, 2025 at 1:22 PM IST

Gold Prices Rising Problems : రోజురోజుకూ బంగారం ధర ఆకాశాన్ని అంటుతుంది. దీంతో తక్కువ మొత్తంలో బంగారం తాకట్టు పెట్టిన బ్యాంకుల్లో అధిక మొత్తం డబ్బులు ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడిదే అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది. తక్కువ గోల్డ్​తో బ్యాంకుల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో నగదు పొందవచ్చని చాలా మంది భావిస్తూ బ్యాంకుల్లో లోన్​ తీసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ వడ్డీ కూడా తక్కువగా ఉండటం, ఏడాది వడ్డీ మొత్తం కలిపి చివరలో చెల్లించిన ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం ఉండదు. ఇప్పుడు ఇలాంటి ధోరణికి కొన్ని బ్యాంకులు టాటా చెబుతున్నాయి. ప్రతి నెలా వడ్డీ చెల్లించాలని కస్టమర్లకు సూచిస్తున్నాయి.

పెరుగుతున్న ఎగవేతలు : పెరుగుతున్న గోల్డ్​ ధరల కారణంగా రుణాల పంపిణీ, తిరిగి వసూలు(రికవరీ)లో బ్యాంకులకు కొత్త చిక్కులు వస్తున్నాయి. రుణాలు తీసుకున్న వారు నిర్దేశిత ఏడాది గడువులోగా తిరిగి చెల్లించడం లేదు. దీంతో 30 శాతానికి పైగా ఎగవేతదారుల జాబితా(ఎన్​పీఏ)లో వీరంతా చేరుతున్నారు. ఈ సమస్యలను అధిగమించడానికి గతంలో మాదిరిగా కాకుండా బంగారంపై రుణం తీసుకున్న తేదీ నుంచి నెలనెలా వడ్డీని పూర్తిగా వసూలు చేయాలని కొన్ని బ్యాంకులు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ఇకనుంచి నెలనెలా వడ్డీ కట్టాలని కస్టమర్లకు సూచిస్తున్నాయి.

సిబిల్ తగ్గితే సమస్యలే : ఒకవేళ వడ్డీ కట్టకపోతే ఖాతాదారు సిబిల్​ స్కోర్​పై ప్రభావం పడి రుణ మంజూరు విలువ(క్రెడిట్​ వ్యాల్యు) పడిపోతుందని బ్యాంకులు ఖాతాదారులను హెచ్చరిస్తున్నాయి. ఒకసారి ఎన్​పీఏలో చేరితే సిబిల్​ స్కోర్​ తగ్గి రాబోయే రోజుల్లో సదరు ఖాతాదారుకు కొత్త రుణాలు కావాలంటే బ్యాంకులు కాస్త ఆలోచిస్తాయి. ఖాతాదారు ఆర్థిక స్థాయిని పరిశీలించి ఈ ఆంక్షలు విధిస్తున్నట్లు బ్యాంకర్లు తెలుపుతున్నారు.

26 శాతం పెరిగిన రుణాలు : దేశంలో బంగారం ధరలు ఆకాశమే హద్దుగా పెరుగుతున్నాయి. దీనిపై రుణాలు తీసుకునేవారి సంఖ్య కూడా పైపైకి వెళుతోంది. వ్యక్తిగత, ఇతర తాకట్టు రుణాలకన్నా బంగారంపై 9 శాతంలోపు వడ్డీకి కొన్ని బ్యాంకులు అప్పులు ఇస్తున్నాయి. ఇది ప్రజలను ఆకర్షిస్తోంది. గత రెండు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో బంగారం తాకట్టు రుణాలు దేశంలో 26 శాతం పెరిగిపోయాయి. రుణం తీసుకున్న ఏడాదిలోగా బాకీ పూర్తిగా తిరిగి చెల్లించి మళ్లీ కొత్త రుణం తీసుకోవాలనే నిబంధన కూడా ఉంది.

బంగారం విలువ ఆధారంగా ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలు : పుత్తడి విలువ ఆధారంగా ఎంత రుణం ఇవ్వాలనే అంశంపై ఆర్​బీఐ మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి. బంగారం తాకట్టు పెట్టిన ఖాతాదారులు రూ.2.50 లక్షలలోపు రుణం తీసుకుంటే బంగారం విలువలో 85 శాతం, రూ.5 లక్షలలోపు రుణం తీసుకుంటే 80 శాతం, అంతకు మించితే 75 శాతమే ఇవ్వాలనే నిబంధనలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకులు ఈ నిబంధనల ప్రకారం రుణాలు ఇస్తున్నాయి. కానీ ప్రైవేటు ఆర్థిక సంస్థలు అంతకు మించి ఇస్తున్నాయి.

తులానికి రూ.లక్ష వరకు నగదు : పదిగ్రాములపై రూ.లక్ష వరకూ ఇస్తున్నామని ప్రభుత్వ వాణిజ్య బ్యాంకు అధికారి ఒకరు చెప్పారు. గతంలో ఎప్పుడో రూ.లక్షకు కొన్న 4 తులాల గాజులను బ్యాంకులో తాజాగా తాకట్టు పెడితే ఏకంగా రూ.3.50 లక్షల రుణం మంజూరు అయింది. ఆ డబ్బులు అన్నీ గంటన్నర వ్యవధిలోనే ఖాతాలో జమ చేయడం చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించిందని హైదరాబాద్​కు చెందిన దంపతులు కవిత, రాజశేఖర్​ తెలిపారు.

