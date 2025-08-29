ETV Bharat / state

బంగారు గొలుసు కనిపిస్తే చాలు కొట్టేస్తాడు - ఈ వరంగల్ చైన్ స్నాచర్ రూటే సెపరేటు - CHAIN SNATCH AT HANAMKONDA

జల్సాలకు అలవాటుపడి గొలుసు దొంగతనాలు - వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే 10కి పైగా చైన్ స్నాచింగ్‌లు - నిందితుడిని పట్టుకున్న పోలీసులు - 237 గ్రాముల బంగారం, మూడు బైక్​లు స్వాధీనం

Chain Snatcher arrested in Hanamkonda
Chain Snatcher arrested in Hanamkonda (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 29, 2025 at 8:01 PM IST

Chain Snatcher arrested in Hanamkonda : రోడ్లపై ఒంటరిగా తిరిగే మహిళలే అతని లక్ష్యం. ద్విచక్రవాహనంపై వారిని అనుసరిస్తాడు. సరైన సమయం చూసుకుని అతివల మెడల్లోంచి బంగారు గొలుసులను చాకచక్యంగా కొట్టేస్తాడు. బాధితులు తేరుకుని అరిచేలోగా మాయమైపోతాడు. అతడే వరంగల్​కు చెందిన గొలుసు దొంగ హరీశ్​. ఇప్పటివరకు వరంగల్​ కమిషనరేట్​ పరిధిలోనే 10కి పైగా చైన్​ స్నాచింగ్​లకు పాల్పడ్డాడు. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు పోలీసులకు చిక్కాడు. నిందితుడి నుంచి 237 గ్రాముల బంగారం, మూడు ద్విచక్రవాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గతంలో జైలుకెళ్లొచ్చిన ఈ ప్రబుద్ధుడు మాత్రం తన తీరును మార్చుకోకుండా చైన్​ స్నాచింగ్​లకు పాల్పడ్డాడు.

జల్సాలకు బాగా అలవాటు పడి : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, హనుమకొండ పట్టణంలోని రెడ్డి కాలనీలో హరీశ్​ నివాసం ఉంటున్నాడు. డిగ్రీ వరకు చదివిన అతడు హైదరాబాద్​లో ఓ సిమెంట్​ కంపెనీలో పని చేస్తుండేవాడు. తోటి ఉద్యోగి ఇంట్లో బంగారు గొలుసును అపహరించి గతంలోనే జైలుకు వెళ్లివచ్చాడు. బెయిల్​పై బయటకు వచ్చిన అతడి తీరు మాత్రం మారలేదు. జల్సాలకు బాగా అలవాటు పడిన అతడు సులభంగా డబ్బు సంపాదించేందుకు చైన్ స్నాచింగ్స్​ చేయడం మొదలుపెట్టాడు.

రోడ్లపై తిరిగే ఒంటరి మహిళలే అతడి టార్గెట్​ - ఇప్పటివరకూ 10కి పైనే చైన్ స్నాచింగ్​లు (ETV)

ఒంటరిగా వచ్చే మహిళలే లక్ష్యం : ఎక్కడైనా ద్విచక్రవాహనం దొంగతనం చేయడం, దాని సహాయంతో గొలుసు దొంగతనాలు చేయడం అలవాటుగా చేసుకున్నాడు. ఒంటరిగా బయటకు వచ్చే మహిళలనే లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ పుస్తెలతాడు, బంగారు గొలుసు, ఇతర ఆభరణాలు వంటివి కొట్టేస్తుండేవాడు. చూస్తుండగానే మహిళల కళ్లుగప్పి వారి మెడల్లోని గొలుసులను కొట్టేసేవాడు.

ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు : వరంగల్ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలో ఇప్పటి వరకు హరీశ్​ 10కి పైగా గొలుసు దొంగతనాలు చేశాడు. కేయూ, రాయపర్తి, సుబేదారి, కాజీపేట, హసన్ పర్తి, కమలాపూర్, కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి పోలీస్ స్టేషన్లలో అతడిపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. అప్రమత్తమైన పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలతో దర్యాప్తు చేపట్టారు. సాంకేతికతను ఉపయోగించి నిందితుడిని పట్టుకున్నారు.

నేరం జరిగిన వెంటనే ఫిర్యాదు చేయాలి : చైన్​ స్నాచింగ్​ జరిగినప్పుడు షాక్​లో ఉంటున్న బాధితులు ఆ తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడం లేదు. దీంతో చైన్​ స్నాచర్​ని పట్టుకోవడంలో జాప్యం జరుగుతోంది. అందుకే నేరం జరిగిన వెంటనే డయల్​ 100కి కాల్​ చేసి ఫిర్యాదు చేయాలని నగర పోలీసు కమిషనర్​ సన్​ప్రీత్​ సింగ్​ సూచిస్తున్నారు. మహిళలు బయటకు వెళ్లేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. చుట్టుపక్కల వారిని కూడా ఓ కంట గమనిస్తూ ఉండాలన్నారు. వేడుకలు, ప్రయాణాల్లోనూ విలువైన అభరణాలు ధరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని పలు సూచనలు చేశారు.

"హరీశ్(29)పై వరంగల్ కమిషనరేట్ పరిధిలోనే 10 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇతని నుంచి 3 బైక్​లు, 237 గ్రాముల బంగారం, రూ.10,000 నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నాం. ఇతని నుంచి రికవరీ చేసినవాటి మొత్తం విలువ రూ.23,50,000 వరకు ఉంటుంది. చాలా మంది బాధితులు నిన్న స్నాచింగ్ జరిగితే ఈరోజు కంప్లెట్ ఇస్తారు. దీనివల్ల దొంగలు సులువుగా తప్పించుకోగలుగుతారు. పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవడానికి ఆలస్యం అవుతుంది. ఇలాంటి ఘటనలు ఎప్పుడు జరిగినా వెంటనే 100కు డైల్ చేయండి. అలా చేయడం వల్ల వెతకడానికి సులభం అవుతుంది. వస్తువులు త్వరగా రికవరీ అవుతాయి." - సన్‌ప్రీత్ సింగ్, నగర పోలీస్ కమిషనర్

