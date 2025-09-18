దసరా సెలవులకు ఊరెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు మీకోసమే - మర్చి'పోయారో' మొత్తం ఊడ్చేస్తారు!
దసరా పండుగకు సొంతూళ్లకు పయనమవుతున్నారా? - చోరీలు జరిగే అవకాశం ఉంది జర జాగ్రత్త! - ఎక్కువ రోజులు ఊరికి వెళ్లేవారు ఠాణాకు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసుల విజ్ఞప్తి
Published : September 18, 2025 at 8:21 PM IST
Holiday Home Safety Tips : దసరా పండుగ సమీపిస్తోంది. దీంతో చాలామంది సొంతూళ్లకు వెళ్లే బిజీలో ఉంటారు. ఇలాంటి సమయంలోనే దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లాలో పలు చోట్ల రాత్రి వేళల్లో తాళాలు పగులగొట్టి చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇటీవల సాధారణ చోరీలు చేసే నిందితులతో పాటు జల్సాలకు అలవాటు పడి డబ్బుల కోసం దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న వారిని కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో శివారు ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటున్న దుండగలు తాళం వేసిన ఇళ్లనే టార్గెట్గా చేసుకుని చోరీలకు పాల్పడతుున్నారు.
ఇటీవల జరిగిన ఘటనలు మచ్చుకు కొన్ని : ఓ సింగరేణి ఉద్యోగి తన కుమారుడి వైద్యచికిత్స నిమిత్తం ఇంటికి తాళం వేసి బయటకు వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే సరికి ఇంటి తాళం పగిలి ఉండటంతో పాటు ఇంట్లోని విలువైన బంగారు, వెండి ఆభరణాలు అపహరణకు గురయ్యాయి. ఇది గుర్తించిన ఇంటి యజమాని ఈ విషయమై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ ఘటన గోదావరిఖనిలో చోటు చేసుకొంది.
విలాసాలకు అలవాటు పడిన ఓ విద్యార్థి దొంగగా మారాడు. పలు ఇళ్లలో దొంగతనాలకు పాల్పడి దొంగిలించిన వస్తువులను విక్రయించి విలాసాలకు ఖర్చు చేసుకున్నాడు. పగలంతా తాళం వేసిన ఇళ్లే లక్ష్యంగా రెక్కీ నిర్వహించి రాత్రి వేళల్లో చోరీలకు పాల్పడిన నిందితుడిని గోదావరిఖని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
పండుగ వేళ పారాహుషార్ : ప్రస్తుతం దసరా పండుగ సమీపిస్తుండటంతో చాలా మంది సెలవుల్లో తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు చేసుకున్నారు. ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులు ఉంచుకొని విహార యాత్రలు(టూర్స్), బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లడంతో వాటికి భద్రత లేకుండా పోతుంది. పండుగ సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు పిల్లలతో కలిసి దైవదర్శనాలకు దూరప్రాంతాలకు కూడా వెళ్తుంటారు. ఇలాంటి సమయంలోనే దొంగలు చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు.
పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- మీ స్వగ్రామానికి వెళ్లేటప్పుడు విలువైన బంగారు, వెండి వస్తువులు, నగదు ఇంట్లో ఉంచొద్దు. వెంట తీసుకెళ్లడం లేదా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరచుకోవడమే ఉత్తమం. ఇంట్లో అయితే రహస్య ప్రదేశంలో మాత్రమే దాచుకోవాలి.
- మీ ఇంటికి మోషన్ సెన్సర్ లేదా సెంట్రల్ లాక్ సిస్టమ్, సెక్యూరిటీ అలారం అమర్చుకోవాలి. ఇంట్లో లేనప్పుడు పాలప్యాకెట్లు, పేపర్లు తలుపు ముందు జమవ్వకుండా చూడటం మంచిది. ఇంటి బయట, లోపల కొన్ని లైట్లు ఆన్లో ఉంచుకోవాలి.
- ఊరు, విహార యాత్రలకు వెళ్లే విషయం సోషల్ మీడియాలో(ఫేస్బుక్, ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్) పంచుకోవద్దు.
- ఇంట్లో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం మంచిది.
- ఊరికి వెళ్లినట్లయితే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి.
- చుట్టుపక్కల అనుమానాస్పదంగా తిరిగే వారిపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా ఉంచుకోవాలి.
- కాలనీల్లో స్వచ్ఛంద కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఉత్తమం.
- చోరీలకు ముందు దొంగలు కచ్చితంగా రెక్కీ నిర్వహిస్తుంటారు. పగటిపూట వేర్వేరు కారణాలతో వచ్చి కాలనీల్లో రెక్కీ చేసి రాత్రి దొంగిలిస్తుంటారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు కనిపిస్తే డయల్ 100కు ఫోన్చేసి వెంటనే సమాచారమివ్వాలి.
కొత్త నేరస్థులు : ఇటీవల కాలంలో కొత్త వ్యక్తులు చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. పలు సంఘటనల్లో పాత నేరస్థులతో పాటు కొత్త వారిని పోలీసులు గుర్తిస్తున్నారు అందువల్ల అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. చోరీలే వృత్తిగా కొంత మంది నిందితులు ఇంట్లోని విలువైన వస్తువులు దొంగిలిస్తున్నారు.
"రాత్రి వేళల్లో పెట్రోలింగ్(గస్తీ) పెంచుతాం. మీ పరిసరాల్లో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా కనిపించినట్లయితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఎక్కువ రోజులు ఊరికి వెళ్లే వారు తప్పకుండా సమాచారం ఇచ్చినట్లయితే రాత్రి వేళల్లో ఆ ప్రాంతంలో పోలీసు సిబ్బంది పహారా కాస్తారు. ఎలాంటి విషయాలైనా పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి నేరాల నియంత్రణకు సహకరించాలి"- కరుణాకర్, పెద్దపల్లి డీసీపీ
