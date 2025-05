ETV Bharat / state

పశువులకూ ఓ గుర్తింపు సంఖ్య - మనకు ఆధార్​లా వాటికి ‘గోధార్‌’ - GODHAR TO BE ISSUED FOR CATTLE

godhar_to_be_issued_same_as_aadhar_for_cattle ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 12:48 PM IST 2 Min Read