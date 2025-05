ETV Bharat / state

పెన్నా నదిలో ప్రత్యక్షమైన అమ్మవారు - బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుండగా అద్భుతం - GODDESS IDOL FOUND IN PENNA RIVER

Goddess Idol Found in Penna River ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 8:11 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 8:19 PM IST

Goddess Idol Found in Penna River: నెల్లూరు జిల్లాలో అద్భుతం చోటుచేసుకుంది. సరిగ్గా బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతున్న సమయంలోనే నదిలో అమ్మవారి విగ్రహం కనిపించింది. నెల్లూరు జిల్లాలోని జొన్నవాడ కామాక్షితాయి ఆలయ సమీపంలోని పెన్నా నదిలో అమ్మవారి విగ్రహం బయటపడింది. దీంతో నదిలో అమ్మవారి విగ్రహాన్ని గుర్తించిన స్థానికులు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. పెన్నా నదిలో ప్రత్యక్షమైన అమ్మవారు - బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుండగా అద్భుతం (ETV Bharat) శక్తి స్వరూపినిగా భావించి పూజలు : ప్రస్తుతం అక్కడ కామాక్షితాయి బ్రహ్మోత్సవాలు జరుగుతుండటంతో భక్తులు విగ్రహం వద్దకు చేరుకుని, అమ్మవారిని దర్శించుకుని, శక్తి స్వరూపినిగా భావించి పూజలు చేస్తున్నారు. అయితే నదిలో అమ్మవారి విగ్రహం కొట్టుకు వచ్చిందా, లేదంటే ఎవరైనా అక్కడ పెట్టారా అన్నది తెలియాల్సి ఉంది. విషయం తెలుసుకున్న ఆలయ ఉత్సవ కమిటీ ఛైర్మన్ అశోక్ రెడ్డి విగ్రహాన్ని పరిశీలించారు.

