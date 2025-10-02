ETV Bharat / state

గోదావరిలో కొనసాగుతున్న వరద - జలదిగ్బంధంలో కోనసీమ లంక గ్రామాలు

ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక - కాజ్ వేలు నీట మునిగి రాకపోకలకు ఇబ్బందులు - మరపడవల్లో ఒడ్డుకు చేరుతున్న లంక గ్రామాల ప్రజలు

Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam
Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 1:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam: గోదావరిలో వరద జోరు కొనసాగుతోంది. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కుండపోత వానలతో అఖండ గోదావరి తీరానికి భారీ వరద వచ్చి చేరుతోంది. ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుండగా, రెండో ప్రమాద హెచ్చరికకు వరద చేరువైంది. వరదలతో కోనసీమ లంకలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. కాజ్ వేలు నీట మునిగి, జనం రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఏర్పడ్డాయి. మరపడవల్లో లంక గ్రామాల ప్రజలు ఒడ్డుకు చేరుతున్నారు.

ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద బుధవారం వరద గంట గంటకు పెరిగింది. ఆనకట్ట వద్ద 13.6 అడుగుల మేర వరద ప్రవహిస్తోంది. 13.75 అడుగులకు నీటిమట్టం చేరితే రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. 12 లక్షల 60వేల క్యూసెక్కులు సముద్రంలోకి వదులుతున్నారు. ప్రమాదకర వరదలతో రాజమహేంద్రవరం ఎగువ, దిగువ ప్రాంతాల్లో కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి. ఘాట్లలోకి సందర్శకులు, భక్తులు రాకుండా బారికేడ్లు అడ్డుపెట్టారు. కొవ్వూరు గోష్పాద క్షేత్రం వద్ద వరద తీవ్రంగా ఉంది. స్నానఘాట్ పూర్తిగా మునిగింది. భక్తులు గోదావరి వైపు వెళ్లకుండా పోలీసులు పహరా కాస్తున్నారు.

గోదావరిలో కొనసాగుతున్న వరద జోరు - జలదిగ్బంధంలోనే కోనసీమ లంక గ్రామాలు (ETV)

ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి: డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో గౌతమి, వశిష్ఠ, వైనతేయ నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గౌతమీ గోదావరి తీరం రావులపాలెం, కొత్తపేట, కపిళేశ్వరపురం, అయినవిల్లి, ముమ్మిడివరం, ఐపోలవరం, తాళ్లరేవు మండలాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరింది. అయినివిల్లి మండలం ఎదురుబీడెం కాజ్ వే నీట మునగడంతో పడవల్లోనే లంకవాసులు ప్రయాణిస్తున్నారు. ముమ్మిడివరం మండలంలో గురజాపులంకను వరదనీరు ముంచేసింది. లంక ఆఫ్ ఠానే లంక, కూనా లంకలు జలమయమయ్యాయి.

పి. గన్నవరం ఆక్విడెక్ట్ వద్ద వైనతేయ గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. మండలంలో జి. పెదపూడి లంక, ఊడిమూడిలంక, అరిగెలవారిపేట, బూరుగుల్లంక ప్రజలు మర బోట్లలోనే వెళ్తున్నారు. శివాయిలంకలోకి వరద నీరు చేరింది. పశ్చిమ గోదావరి పరిధిలోని కనకాయలంక, అయోధ్యలంక, అనగార్లంక వాసులు పడవల్లోనే పి. గన్నవరం వైపు వస్తున్నారు. రాజోలు నియోజకవర్గంలో అప్పనపల్లి కాజ్ వే నీట మునిగింది. బాలబాలజీ ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులతో పాటు మూడు లంక గ్రామాల ప్రజలు కొర్లగుంట మీదుగా ఇరుకైన రహదారిలో తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు. బోడసకుర్రు పల్లెపాలెం జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది.

ఉప్పొంగుతున్న గోదావరి - ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

గోదావరి వరద ఉద్థృతి కొనసాగుతూనే ఉంది. ప్రవాహం గంట గంటకూ ప్రవాహం పెరుగుతోంది. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటలకు ధవళేశ్వరం బ్యారేజి నుంచి సముద్రంలోకి 12,59,482 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని విడుదల చేశారు. ఆ సమయంలోని బ్యారేజి వద్ద నీటి మట్టం 13.60 అడుగులు నమోదైంది. ఎగువన వరద తగ్గుతున్నందున రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసే పరిస్థితి రాకపోవచ్చని గోదావరి రివర్‌ కన్జర్వేటర్, హెడ్‌వర్క్స్‌ ఈఈ గంగుమళ్ల శ్రీనివాస్‌ తెలియజేశారు.

కోనసీమలోని పలు లంక గ్రామాలు వరద ప్రభావానికి గురయ్యాయి. అయినవిల్లి మండలం వెదురుబీడుం, మామిడికుదురు మండలం అప్పనపల్లి, పి.గన్నవరం మండలం చాకలిపాలెం సమీపంలోని కనకాయలంక లోతట్టు కాజ్‌వేలు ముంపులోనే ఉన్నాయి. బుధవారం జి.పెదపూడి ఏటిగట్టు దిగువ కాజ్‌వే మునిగిపోయింది. శివాయిలంక రహదారిపై వరదనీరు చేరింది. లంక గ్రామాల ప్రజలు మరపడవలపై రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్‌ ఆర్‌.మహేష్‌కుమార్, ఆర్డీవో పి.శ్రీకర్‌ వెదురుబీడుం వద్ద ముంపుకు గురైన కాజ్‌వేను పరిశీలించారు.

కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపంతో దివిసీమ రైతులు ఆందోళన - ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తున్న నీరు

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD WATER INCREASE IN GODAVARIFLOODING AT GODAVARIGODAVARI WATER LEVEL RISINGWARNING ISSUED AT DOWLESWARAMGODAVARI FLOOD UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ముగిసిన వర్షాకాలం - ఈ ఏడాది 8 శాతం ఎక్కువ వానలు: ఐఎండీ

రూ.10కోట్ల బంగారు ఆభరణాలతో దుర్గమ్మకు అలంకరణ- రూ.5కోట్ల వెండి రథంలో ఊరేగింపు!

మరింత ఈజీగా బంగారం, వెండి రుణాలు- అక్టోబర్ 1 నుంచి మారనున్న RBI రూల్స్ ఇవే!

'బ్రహ్మజెముడు'ను అడగనిదే వారంతా ఇల్లు కట్టరు- ప్రతి గది కూడా ప్రత్యేకమే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.