గోదావరి ఉగ్రరూపం - ధవళేశ్వరం వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ - GODAVARI WATER LEVEL RISING

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి వరద మరింత పెరిగే అవకాశం - నాటు పడవల్లో ప్రయాణిస్తున్న కోనసీమ లంక గ్రామాల ప్రజలు

Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam
Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 9:18 AM IST

Godavari Water Level Rising At Bhadrachalam: భారీ వర్షాలు, ఎగువ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న వరదతో గోదావరి ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. వరద అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ధవళేశ్వరం ఆనకట్ట వద్ద 11.9 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. సముద్రంలోకి సుమారు 10.3 లక్షల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. భద్రాచలం వద్ద వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతున్న వేళ నేడు ధవళేశ్వరానికి మరింత వరద నీరు చేరే అవకాశం ఉంది. గోదావరి, కృష్ణా నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి.

గోదావరి పరివాహకంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. మరికొన్ని చోట్ల అధికారులు ముందస్తు సహాయ చర్యలు చేపట్టి ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. గోదావరి వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతూనే ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు. కోనసీమలో వివిధ నదీపాయల్లో వరద కొనసాగుతుంది. లంక గ్రామాల ప్రజలు మర పడవుల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. బుధవారం రాత్రి 8 గంటల నాటికి భద్రాచలం వద్ద నీటిమట్టం 47.4 అడుగులు ఉన్నట్లు తెలిపింది.

అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి, కోనసీమ, కాకినాడ, ఏలూరు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లోని మండల అధికారులను అప్రమత్తం చేసినట్లు తెలిపారు. ఎప్పటికప్పుడు వరద ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ అధికారులకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సూచనలు ఇస్తున్నామన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వరద ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షిస్తూ అధికారులకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సూచనలు ఇస్తున్నామన్నారు.

ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు: గోదావరి వరదల వేళ ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా అవసరమైన ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వీ వివరించారు. వరద మరింత పెరిగే ప్రమాదం ఉందన్న హెచ్చరికలతో తగిన చర్యలు చేపట్టినట్లు వివరించారు. రాకపోకలు నిలిచిపోయిన గ్రామాల్లోని ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించి వారికి నిత్యావసరాలు, మంచినీళ్లు పంపిణీ చేపట్టామన్నారు.

ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు నీటమునిగాయి. ఎస్పీ ప్రతాప్ శివ కిషోర్ క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పరిశీలించారు. తాత్కాలిక పునరావస కేంద్రంలో సదుపాయాలపై ఆరా తీశారు. ప్రమాదం పొంచి ఉండటంతో ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు. గోదావరి పరీవాహక ప్రాంతాల్లో గత అనుభవాల ఆధారంగా పోలీసు, రెవెన్యూ యంత్రాంగం పూర్తి సన్నద్ధంగా ఉందన్నారు.

వివిధ ప్రాజెక్టుల దిగువకు నీటిని విడుదల: మరోవైపు ప్రకాశం బ్యారేజి వద్ద కృష్ణానది వరద ప్రవాహం ఇన్ ఫ్లో, ఔట్ ఫ్లో 4.67 లక్షల క్యూసెక్కులు ఉందని, మొదటి హెచ్చరిక కొనసాగుతుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. సహాయక చర్యలకు ఎస్​డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు జిల్లాల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. గోదావరి, కృష్ణా నదుల వరద ప్రవాహం వివిధ ప్రాజెక్టులలో దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నందున ఆయా నదీ పరీవాహక ప్రాంత, లోతట్టు గ్రామ ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక వరకూ గోదావరి వరద వస్తుందని అంచనా వేస్తున్నామని, ఎలాంటి పరిస్థితులు తలెత్తినా ఎదుర్కొనేలా ఇప్పటికే అన్ని శాఖల సిబ్బందిని ఆయా ప్రాంతాల్లో మోహరించినట్లు వివరించారు.

