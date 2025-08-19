ETV Bharat / state

రాజమహేంద్రవరం వద్ద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోన్న గోదావరి నది - భద్రాచలం వద్ద 37.3 అడుగులకు చేరిన నీటిమట్టం

Published : August 19, 2025 at 1:03 PM IST

GODAVARI WATER LEVEL RISING: ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు గోదావరి నదిలో వరద తాకిడి పెరిగింది. రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ధవళేశ్వరం వద్ద 10.5 అడుగుల నీటి మట్టం నమోదు కాగా, డెల్టా కాల్వలకు 2,100 క్యూసెక్కులు, సముద్రంలోకి 8.23 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నది ఉద్ధృతి పెరిగి, నీటిమట్టం 37.3 అడుగులకు చేరింది.

మరోవైపు గోదావరి వరద ఉద్ధృతితో తెలంగాణలోని శ్రీరాంసాగర్‌ ప్రాజెక్టుకు సైతం వరద కొనసాగుతోంది. ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 2.75 లక్షల క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ ఫ్లో 2.25 లక్షల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 1091 అడుగులకు గానూ, ప్రస్తుతం 1089 అడుగుల వరకూ నీరు ఉంది. పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలకు గానూ, ప్రస్తుతం 73.37 టీఎంసీల నీరు ఉంది. ప్రాజెక్టు 39 గేట్ల ద్వారా 2.75 లక్షల క్యూసెక్కులు గోదావరిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు. కాకతీయ కాలువ ద్వారా 4,700 క్యూసెక్కులు, ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ద్వారా 20 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

కోనసీమలో వశిష్ఠ, గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి, వైనతేయ నదీపాయలు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. బూరుగులంక, జి.పెదపూడిలంక, పెదమల్లంక, ఆనగారిలంక, అయోధ్యలంక, అరిగెలవారిపేట, ఉడుముడిలంక, మర్రిమూల ప్రజలు మర పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఏలూరు జిల్లా పోలవరం ప్రాజెక్టు వద్ద గోదావరి నది భారీగా ప్రవహిస్తోంది. ప్రాజెక్టు స్పిల్‌వే ఎగువన 31.68 మీటర్లు, దిగువన 23.07 మీటర్ల నీటిమట్టం ఉంది. 48 రేడియల్‌ గేట్ల ద్వారా 7 లక్షల 92 వేల 679 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం: కృష్ణా నదిలోనూ వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం మరింత పెరిగింది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 3,61,654 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 4,01,044 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30,089 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్ వే గేట్ల ద్వారా 3,05,640 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 881.90 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 198.36 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో 3,71,044 క్యూసెక్కులు, ఔట్‌ఫ్లో 3,98,204 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. జలాశయం 26 గేట్లు ఎత్తి నీటి విడుదల చేస్తున్నారు. 24 గేట్లు 10 అడుగులు, 2 గేట్లు 5 అడుగులు ఎత్తి నీటి విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటిమట్టం 590 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 585 అడుగులుగా ఉంది. నాగార్జునసాగర్ జలాశయం పూర్తి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 297.43 టీఎంసీలుగా ఉంది.

