భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి ప్రవాహం - మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

భద్రాచలం వద్ద పెరుగుతున్న గోదావరి నది నీటిమట్టం - 43 అడుగులు చేరడంతో మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ - లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశం

Godavari Water Level Rising
Godavari Water Level Rising (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Godavari Water Level Rising : రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం పెరుగుతూ వస్తోంది. మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు గోదావరి నీటిమట్టం 43 అడుగులకు చేరింది. దీంతో అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. రెండు రోజుల క్రితం 30 అడుగులు ఉన్న గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతూ ఇవాళ ఉదయానికి 40 అడుగులకు చేరింది.

మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు 43 అడుగులకు చేరింది. ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటి వల్ల గోదావరి నీటిమట్టం స్వల్పంగా జరిగే అవకాశం ఉందని తెలుపుతున్నారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల వద్ద చాలా మెట్లు, విద్యుత్​ స్తంభాలు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. నదిలో స్నానాలు ఆచరించే భక్తులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు. గోదావరి లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.

Godavari Water Level Rising
గోదావరిలో పెరుగుతున్న నీటిమట్టం (ETV)

GODAVARI WATER LEVELGODAVARI FLOOD RISINGGODAVARI FLOOD WARNINGభద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టంGODAVARI WATER LEVEL INCREASE

