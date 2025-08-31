Second Danger Warning Level in Godavari : ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీరు, రాష్ట్రంలో కురుస్తున్న వర్షాలతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతోంది. దీంతో గోదావరి నీటిమట్టం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయి దాటి ప్రవహిస్తోంది. ఈరోజు ఉదయం 9 గంటలకు గోదావరి 48 అడుగులు దాటి ప్రవహిస్తోంది. ఫలితంగా అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
మండలాల్లో నిలిచిపోయిన రాకపోకలు : నీటిమట్టం వేగంగా పెరగడంతో ఇప్పటికే చాలా మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. భద్రాచలం నుంచి దుమ్ముగూడెం చర్ల వాజేడు వెంకటాపురం మండలాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి తూరుబాక వద్ద వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గోదావరి దిగువ ప్రాంతం ముంపు మండలాలకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి పైకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతున్నాయి. దీంతో వీఆర్పురం, కూనవరం, చింతూరు మండలాలు గత రెండు రోజుల నుంచి జలదిగ్బంధంలోనే చిక్కుకొని ఉన్నాయి.
గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నాన ఘట్టాల ప్రాంతంలోని చాలా మెట్లు విద్యుత్ స్తంభాలు గోడ నీటిలో మునిగాయి. మరోవైపు గోదావరి ఉదృతంగా ప్రవహించడంతో కళ్యాణ కట్ట ప్రాంతం వరకు వరద నీరు చేరాయి. నీటిమట్టం పెరగడంతో భక్తులు స్నానాలు చేయడానికి నదిలోకి వెళ్లకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక : గోదావరి వైపు గజ ఈతగాళ్లు, లాంచీలు, పడవలను సిద్ధంగా ఉంచారు. గణేశ్ నిమజ్జనానికి వెళ్లే భక్తులు నది లోపలికి వెళ్లవద్దని ఆదేశించారు. నది లోపలికి వెళ్లకుండా ఒడ్డున ఏర్పాటు చేసిన కొళాయిల వద్ద స్నానాలు ఆచరించాలని అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో (శుక్రవారం) ఆగస్టు 30న సాయంత్రం మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. గోదావరి నీటిమట్టం క్రమక్రమంగా పెరగడంతో అధికారులు ఇవాళ ఉదయం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం ఎగువ ప్రాంతాల్లో వరద ప్రవాహం నిలకడగా ప్రవహిస్తుంది. ఈ మేరకు ప్రవాహం తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
పది రోజులు తిరక్కుండానే : ఆగస్టు 20న ఒకేరోజు మొదటి, రెండో ప్రమాద హెచ్చరికలు అమల్లోకి వచ్చాయి. 21న గరిష్ఠంగా 51.9 అడుగుల వరద నమోదైంది. ఆ తర్వాత తగ్గుముఖం పట్టింది. హెచ్చరికలు అమల్లోకి వచ్చి పది రోజులు కాకుండానే మళ్లీ ప్రమాదకర స్థాయికి వరద చేరడంతో జన జీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారింది. శనివారం రాత్రి 11 గంటలకు 47.5 అడుగులతో గోదావరి నీటిమట్టం ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో భద్రాచలం, చర్ల, దుమ్ముగూడెం, బూర్గంపాడు, అశ్వాపురం, పినపాక, మణుగూరు మండలాల్లో పునరావాస కేంద్రాలను సిద్ధం చేయాలని నిర్ణయించారు.
భద్రాచలం కరకట్ట స్లూయీస్ల వద్ద ఇసుక బస్తాలను సిద్ధం చేసినట్లు ఇరిగేశన్ అధికారి తెలిపారు. అలాగే మురుగు నీటిని ఎప్పటికప్పుడు ఎత్తిపోసేందుకు మోటార్లను వినియోగిస్తున్నారు. వరద నీటితో గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో అక్కడ నివసించే ప్రజలను అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.
భద్రాచలం వద్ద డేంజర్ అలర్ట్ - రెండో హెచ్చరిక జారీ