యువతకు అడ్వెంచర్‌ - వినోదాల పసందుగా "గోదావరి మహా పుష్కరవనం" - MAHA PUSHKARAVANAM SPECIALITIES

గోదావరి పుష్కరాలకు గుర్తుగా గోదావరి మహా పుష్కరవనం - 2015వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు

Godavari Maha Pushkaravanam in Rajamahendravaram
Godavari Maha Pushkaravanam in Rajamahendravaram (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 31, 2025 at 2:35 PM IST

Godavari Maha Pushkaravanam Park: చుట్టూ పచ్చని వనాలు, పక్షుల కిలకిలలు, ఆహ్లాద గాలులు, యువతకు సాహస క్రీడలు, అడవిని తలపించే మహా వృక్షాలు, విజ్ఞానం, వినోదాలు పంచే విధంగా రాజమహైంద్రవరంలోని దివాన్‌చెరువు అభయారణ్యంలో 250 ఎకరాల్లోని 'గోదావరి మహా పుష్కరవనం' నూతన శోభతో వెల్లివిరుస్తోంది. 2015లో గోదావరి పుష్కరాల గుర్తుగా అప్పటి సీఎం చంద్రబాబు దీన్ని ప్రారంభించారు. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ఉద్యానంలో బర్మా బ్రిడ్జి, స్టార్‌ నెట్, కమాండో నెట్, సాహస కాంబో వంటి క్రీడలు ఉన్నాయి.

ప్రత్యేకతలు: ఈ ప్రాంతంలో యువతకు అడ్వెంచర్‌ బైక్‌ రైడింగ్​ను నిర్వాహకులు ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో 150, 200 సీసీలతో 5 బైక్‌లు సమకూర్చారు. వీటి కోసం దాదాపు 2 కిలోమీటర్లు మేర ట్రాక్​ను ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 20 రకాల పరికరాలతో పురుషులు, మహిళలకు వేర్వేరుగా ఓపెన్‌ జిమ్‌ల్లో పాల్గొనేందుకు అన్ని విధాలుగా సౌకర్యాలను కల్పించారు. వీటితో పాటు చింత చెట్లతో వనాన్ని వినూత్నంగా తీర్చిదిద్దారు. సందర్శకులు కూర్చునేందుకు బల్లలు ఏర్పాటు చేశారు. దాదాపు 100 మంది పర్యాటకులు కూర్చునేందుకు యాంపీ థియేటర్‌ అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు.

సీతాకోక చిలుక ఉద్యానం: దాదాపు 25 రకాల సీతాకోక చిలుకలు ఇక్కడ కనువిందు చేస్తాయి. విదార్థుల విజ్ఞానం కోసం సుమారు 75 రకాల రీసెర్చ్‌ ప్లాంట్స్‌ ఉన్నాయి. సముద్ర జంతువుల అవశేషాలతో కోరింగ మెరైన్‌ మ్యూజియం ఉంది. అందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా వర్చువల్‌ సఫారీ ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తున్నామని అటవీ రేంజ్‌ అధికారి దావీదురాజు అన్నారు. ఏఆర్‌ గ్లాసెస్‌ ధరించి, చూస్తే జంతువుల మధ్యలో నుంచి అడవిలో వెళ్తున్న అనుభూతి కలుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. ఫొటోషూట్ల కోసం పుష్కరవనంలో 15 సెల్ఫీ పాయింట్లు, దుస్తులను మార్చుకునేందుకు 6 గదులను ఏర్పాటు చేయనున్నామని ఈ సందర్భంగా దావీదురాజు వెల్లడించారు.

గతేడాది సందర్శనకు సుమారు 66,000 మంది సందర్శకులు వచ్చారని డిప్యూటీ రేంజ్‌ అధికారి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్యను లక్షకు పెంచాలని నిర్ణయించుకున్నామని ఈ సందర్భంగా ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. పెద్దవారికి ప్రవేశ రుసుం టికెట్‌ రూ.40గా నిర్ణయించారు. బృందంగా ఏర్పడి వచ్చే విద్యార్థులకు రాయితీ ఇస్తున్నామని ఆయన అన్నారు.

గోదావరి నదీ తీరాన్ని పర్యాటకంగా తీర్చిదిద్దే క్రమంలో రివర్‌ ఫ్రంట్‌ విస్తరించేందుకు అధికారులు నిర్ణయించారు. ఇందుకు అనుగుణంగా నగరపాలక సంస్థ గతంలో ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేసింది. గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం దీన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేసింది. కమిషనర్‌ విజయరామరాజు హయాంలో ఈ ప్రాజెక్టును తెరమీదకు తీసుకొచ్చారు. గోదావరి గట్టును విస్తరించడం, ట్యాంకు బండ్‌ రోడ్డును పర్యాటకంగా అందంగా తీర్చిదిద్దడం ద్వారా చారిత్రక నగరంలో పర్యాటక అభివృద్ధిని చేయగలమని భావించారు.

MAHA PUSHKARAVANAM PARK APGODAVARI MAHA PUSHKARAVANAMMAHA PUSHKARAVANAM SPECIALITIES

