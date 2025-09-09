ETV Bharat / state

వినోదం, విజ్ఞానాన్ని పంచుతున్న గోదావరి మహా పుష్కర వనం

ఆకట్టుకుంటున్న గోదావరి మహా పుష్కర వనం - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా బర్డ్‌ఫ్లై పార్క్, ఉడెన్ డెక్, ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించేందుకు యోగా కేంద్రం, ఓపెన్ జిమ్‌, విజ్ఞానాన్ని పంచుతున్న కోరింగ మెరైన్ మ్యూజియం

Godavari Maha Pushkaravanam Park
Godavari Maha Pushkaravanam Park (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 4:01 PM IST

Godavari Maha Pushkaravanam Park At Rajamahendravaram: పచ్చని ఔషధ గుణాలు కలిగిన చెట్లు, ప్రకృతి ఒడిలో సేద తీరుతూ పక్షుల కిలకిలరావాలను వింటూ సీతాకోకచిలుకల అందాలు చూస్తే మనసుకు ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకునేందుకు సువిశాలంగా ఉండే యోగా కేంద్రం, ఓపెన్ జిమ్​లు ఉన్నాయి. అంతేకాదు ఔత్సాహికుల కోసం దట్టమైన అడవి మధ్యలో సాహసోపేతమైన రైడ్​లను సైతం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇలా ఆనందం, ఆరోగ్యం, విజ్ఞానం పంచే వేదికే రాజమహేంద్రవరంలోని దివాన్ చెరువు అభయారణ్యం. అన్ని వర్గాల వారిని ఆకట్టుకుంటున్న గోదావరి మహా పుష్కర వనం విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పిల్లల కోసం ఉచితంగా సాహస పార్కు: సరిగ్గా 2015వ సంవత్సరంలో గోదావరి పుష్కరాల గుర్తుగా రాజమహేంద్రవరంలోని దివాన్ చెరువు అభయారణ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో మహా పుష్కర వనాన్ని ఆవిష్కరించారు. సందర్శకుల మదిని కొల్లగొట్టేలా ప్రాంగణాన్ని విభిన్నంగా తీర్చిదిద్దారు. అప్పటి నుంచి పుష్కరవనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ వస్తున్నారు. పుష్కర వనంలోకి అడుగుపెట్టగానే కిన్నెరసాని మార్గం తారసపడుతోంది. పచ్చని చెట్ల మధ్య నడుస్తూ పచ్చిక బయళ్లపై చల్లటి గాలులను ఆస్వాదిస్తూ లోపలికి చేరుకోవచ్చు.

పుష్కర వనం వినోద.. విజ్ఞాన సమాహారం (ETV)

అనంతరం అక్కడకు చేరుకోగానే చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ జారుడు బల్లలు, ఊయలలు వంటి వివిధ ఆట సామగ్రి ఉంటాయి. దానిపక్కనే చిన్నారుల కోసం పత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన సాహస పార్కు చూపరులను కట్టిపడేస్తుంది. బర్మా బిడ్జి, స్టార్ నెట్, కమాండో నెట్, సాహస కాంబో వంటి పరికరాలన్నీ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఔత్సాహికులైన చిన్నారులు ఏ విధమైన రుసుములు చెల్లించకుండా ఉచితంగానే ఇందులో సాహసాలు చేయవచ్చు.

ప్రత్యేక ఆకర్షణగా బర్డ్ పార్క్, ఉడెన్ డెక్: కళ్లను కాస్త అటు పక్కకు తిప్పితే దట్టమైన అడవి ద్వారం రారమ్మని ఆహ్వానిస్తోంది. "ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ అడ్వంచర్‌" అంటూ వివిధ రకాల బైక్స్‌ స్వాగతం పలుకుతాయి. సరాసరి రెండు కిలోమీటర్ల మేర ఏర్పాటు చేసిన ట్రాక్‌లో యువత బైక్ రైడ్స్‌ చేస్తూ సరికొత్త అనుభూతిని పొందుతున్నారు. బటర్‌ఫ్లై పార్కు పర్యాటకులను మరింత ఆకట్టుకుంటోంది. ఇక్కడ 25 రకాల సీతాకోకచిలుకలు ఎగురుతూ కనువిందుగా చేస్తున్నాయి. పుష్కర వనంలో ఉడెన్ డెక్ మరో ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుంది. చింత చెట్ల వనం విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

ఒకేసారి వంద మంది కూర్చుని వీక్షిచేందుకుగాను యాంపీ థియేటర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. పురుషులకు, మహిళలకు వేర్వేరుగా ఓపెన్ జిమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం, సాయత్రం పుష్కరవనంలోకి వచ్చే వాకర్స్‌ వీటిని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతున్నారు. పుష్కర వనం ఆహ్లాదంగా మారడంతో వెడ్డింగ్ షూట్స్, బర్త్‌ డే పార్టీ డెస్టినేషన్‌గా మారిపోయింది. ఫొటో షూట్​కు గాను పుష్కరవనంలో 15 సెల్ఫీ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

2027లో పుష్కరాలకు మరిన్ని సౌకర్యాలు: సందర్శకులు దుస్తులు మార్చుకునేందుకు ఆరు డ్రెస్సింగ్ రూమ్​లు ఏర్పాటు చేయనున్నారు. పర్యాటకులకు ఆనందాన్నే కాదు విజ్ఞానాన్ని పంచుతోంది పుష్కర వనం. 75 రకాల రీసెర్చ్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి. 535 రకాల చెట్లు, 460 రకాల తీగజాతి మొక్కలు, చిన్న చిన్న చెట్లు ఉన్నాయి. సముద్ర జంతువుల అవశేషాలతో కోరింగ మెరైన్ మ్యూజియం ఉంది. 43 రకాల వెదురు మొక్కలు ఉన్నాయి.

2027వ సంవత్సరంలో వచ్చే గోదావరి పుష్కరాలనాటికి మరిన్ని సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసేందుకు అటవీ శాఖ అధికారులు ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి ఉన్నతాధికారుల ఆమోదానికి పంపారు. పుష్కర వనంలో వర్చువల్ సఫారీ, కృత్రిమ వాటర్ ఫాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి సందర్శకుల సంఖ్యను మరింత పెంచుతామని నిర్వాహకులు వెల్లడిస్తున్నారు.

"గోదావరి మహాపుష్కర వనాన్ని 2015 వ సంవత్సరంలో గోదావరి పుష్కరాలను పురస్కరించుకుని ఈ అభయారణ్యాన్ని సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. పర్యాటకులకు అనువుగా ఉండేందుకు అన్ని రకాల మౌలిక సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేశాం. చిన్నారులు ఆడుకునేందుకు వివిధ రకాల ఆట సామగ్రిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాం. ప్రత్యేక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించి ఉన్నతాధికారుల ఆమోదానికి పంపించాం. భవిష్యత్తులో పుష్కర వనంలో వర్చువల్ సఫారీ, కృత్రిమ వాటర్ ఫాల్‌ను ఏర్పాటు చేసి సందర్శకుల సంఖ్య మరింత పెంచడానికి కృషి చేస్తాం"-దావీదు రాజు, అటవీ రేంజ్ అధికారి

"సందర్శకులకు ఆనందాన్నే కాదు విజ్ఞానాన్ని పంచుతోంది ఈ గోదావరి మహా పుష్కర వనం. సుమారుగా 535 రకాల చెట్లు, 460 రకాల తీగజాతి మొక్కలు ఉన్నాయి. ఇందులో 43 రకాల వెదురు మొక్కలను ఉంచారు. విద్యార్థులకు విజ్ఞానం పెంచుకునేందుకు సముద్ర జంతువుల అవశేషాలతో కోరింగ మెరైన్ మ్యూజియం ఉంది. చదువుకునే విద్యార్థులకు 50 శాతం రాయితీతో ఈ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం"-చల్లా శ్రీనివాసరావు, డిప్యూటీ రేంజ్ ఆఫీసర్

యువతకు అడ్వెంచర్‌ - వినోదాల పసందుగా "గోదావరి మహా పుష్కరవనం"

2027లో గోదావరి పుష్కరాలు - రూ.904 కోట్లతో ఘాట్‌ల విస్తరణ

