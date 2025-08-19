Irrigation Projects in Telangana : తెలంగాణలో వర్షాలు, వరదలతో ప్రాజెక్టులు జలకళ సంతరించుకున్నాయి. గోదావరి, కృష్ణా పరివాహకంలోని ప్రాజెక్టులు నిండుకుండల్లా మారాయి. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద ప్రవాహంతో శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు 38 గేట్లు ఎత్తి, నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. నాగార్జున సాగర్ 26 గేట్లెత్తి దిగువకు నీటిని వదులుతున్నారు. ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా రాష్ట్రంలోని ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద వచ్చి చేరుతుంది. దీంతో ప్రాజెక్టులు జలకళను సంతరించుకుంటున్నాయి.
ప్రాజెక్టులు పూర్తి నిండుకుండలా మారడంతో అధికారులు నీటిని దిగువకు వదులుతున్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఉధృతంగా వరద కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులోకి లక్షా 45 వేల క్యూసెక్కుల వరద వచ్చి చేరుతుండగా 38 ప్రధాన గేట్ల ద్వారా లక్షా 73 వేల 578 క్యూసెక్కులు గోదావరిలోకి విడుదల చేస్తున్నారు.
జలకళలో ప్రాజెక్టులు : ఎస్సారెస్పీ ఎస్కేప్ గేట్ల ద్వారా 3వేల 300 క్యూసెక్కులు ఇందిరమ్మ వరద కాలువ ద్వారా 18వేల క్యూసెక్కులు, కాకతీయ కాలువ ద్వారా 4వేల 700 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రాజెక్టులో 1091 అడుగులకు గాను 1089 అడుగుల నీటి నిల్వ ఉంది. 80.5 టీఎంసీలకు గాను 73.37 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టుకు భారీ వరద కొనసాగుతుంది. ప్రాజెక్టులోకి ప్రస్తుతం ఇన్ ఫ్లో 85 వేల క్యూసెక్కుల వరద వస్తుండగా 3 గేట్లను పైకెత్తి 50వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు.
నిజాంసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం 1405 అడుగులు కాగా ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1403.33అడుగులుగా ఉంది. పెద్దపల్లి జిల్లా అంతర్గాం మండలం ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు భారీగా చేరుతుంది. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు కడెం, శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు గేట్లు తెరవడంతో జలాశయంలో భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుంది. ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి 62 గేట్లలో అధికారులు 35 గేట్లు తెరిచి లక్షా 87 వేల 36 క్యూసెక్కుల నీటిని గోదావరి నది దిగువకు వదులుతున్నారు.
త్రివేణి సంగమం వద్ద ఉప్పోంగుతున్న గోదావరి : జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద జలకళ సంతరించుకుంది. గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. సాధారణ, జ్ఞాన తీర్థ పుష్కర ఘాట్లపై నుంచి ప్రవాహం కొనసాగుతుంది. కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 9 మీటర్ల మేర నీటిమట్టం నమోదైంది. ఎగువ నుంచి వస్తున ప్రవాహంతో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోని మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి 5 లక్షల 79వేల 860 క్యూసెక్కుల ప్రవాహం వస్తుంది. మేడిగడ్డ బ్యారేజి ఏడో బ్లాక్ దెబ్బతిన్నప్పటి నుంచి 85 గేట్లు ఎత్తి ఉండడంతో పూర్తిస్థాయిలో వరద నీరు దిగువకు చేరుతుంది.
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం క్రమంగా పెరుగుతుంది. ఈరోజు ఉదయానికి గోదావరి నీటిమట్టం 37 అడుగుల వద్ద నమోదు అయింది. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో స్నాన ఘట్టాల వద్ద చాలా మెట్లు వరద నీటిలో మునిగాయి. కళ్యాణ కట్ట వరకు వరద నీరు వచ్చాయి. పడవలు, గజఈత గాళ్లను అధికారులు సిద్ధంగా ఉంచారు. గోదావరి నీటిమట్టం పెరగడంతో పర్ణశాల వద్ద నార చీరల ప్రాంతం నీట మునిగింది. చర్ల మండలంలోని తాళి పేరు జలాశయానికి వరద పెరుగుతుంది. ఎగువ ప్రాంతమైన ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి వరద నీరు భారీగా రావడంతో జలాశయం వద్ద 10 గేట్లను ఎత్తి 20 వేల కుసెక్కుల నీటిని దిగువన ఉన్న గోదావరి నదిలోనికి విడుదల చేస్తున్నారు.
విద్యుదుత్పత్తి : శ్రీశైలం జలాశయం నుంచి నాగార్జున సాగర్కు 3 లక్షల 70వేల క్యూసెక్కుల వరద రావడంతో మళ్లీ 26 క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి స్పిల్వే ద్వారా దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. 24 క్రస్ట్ గేట్లను 10అడుగుల మేరకు మరో 2 గేట్లను 5 అడుగుల మేరకు ఎత్తారు. సాగర్ నుంచి ప్రధాన విద్యుత్ ఉత్పత్తి కేంద్రానికి కరెంటు ఉత్పత్తి కోసం 32 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు. దాదాపు 4 లక్షల క్యూసెక్కుల నీరు ప్రకాశం బ్యారేజీ వైపు వెళ్తుంది. నాగార్జున సాగర్ జలాశయం మొత్తం నీటి మట్టం 590 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 585.10 అడుగులుగా ఉంది.
తెలంగాణకు వాయు'గండం'! - పలు జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దంచికొడుతున్న వానలు - మరో 2 రోజులు ఇవే పరిస్థితులు!