Godavari Floods In AP: ఎగువ నుంచి వస్తున్న ప్రవాహంతో ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజీ వద్ద వరద ఉద్ధృతి స్థిరంగా కొనసాగుతోంది. దీంతో రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతోంది. గోదావరి ఉద్ధృతితో కోనసీమలోని లంకలు జలదిగ్బంధంలోనే అల్లాడుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద నీరు చుట్టుముట్టేయటంతో రహదారుల నీట మునిగాయి. జనం రాకపోకలకు తీవ్ర అవస్థలు పడుతున్నారు. పంటలు దెబ్బతిని అన్నదాతలు లబోదిబోమంటున్నారు.
పదమూడున్నర లక్షల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి దిగువకు విడుదల చేయడంతో కోనసీమ లంకపై తీవ్ర ప్రభావం పడింది. గౌతమి వశిష్ట వైనతేయ నదీ పాయలు ఉద్ధృతిగా ప్రవహిస్తున్నాయి. డొక్కా సీతమ్మ ఆక్విడక్ట్ వద్ద కూడా వరద ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి, ఆలమూరు మండలాల్లోని లంకల్లో పంట పొలాలు, కూరగాయల తోటలు, పాదులు ముంపునకు గురయ్యాయి. ఆలమూరు మండలం మూలస్థానం నుంచి రావులపాలెం మండలం తోకలంక మధ్య రెండు వారాల క్రితం తూరలతో నిర్మించిన కాజ్వే వరద ఉద్ధృతికి కొట్టుకుపోయింది. గ్రామస్థులు రాకపోకలు సాగించేందుకు నాలుగు పడవలు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి వరద ఉద్ధృతి తగ్గుముఖం పట్టినా పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో మాత్రం ఇంక తగ్గలేదు. ఆచంట, యలమంచిలి మండలాల్లో లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవల్లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. వరద తీవ్రతకు ఏటిగట్టు లోపల, లంక గ్రామాల్లో కొబ్బరి తోటలు కోతకు గురవుతున్నాయి.
'అయినవిల్లి లంకలో సుమారుగా 20 నుంచి 30 ఎకరాలు ఉంటుంది. పచ్చిమిర్చి, అరటి తోటలు, కూరగాయల తోటలు వరదల కారణంగా మునిగిపోయాయి. అప్పులు చేసి పెట్టుబడులు పెట్టాము. వరద ముంపుతో పంట నష్టపోయాం. ప్రభుత్వం నష్టపరిహారం ఇవ్వాలి. ప్రతి సంవత్సరం ఇలానే జరుగుతుంది. కాజ్వే వేస్తే బాగుంటుంది. వరద ప్రవాహం కారణంగా పడవల ద్వారానే ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నాం. ' -రైతులు
ముమ్మిడివరం మండలంలో గురజాపులంక, లంక్ ఆఫ్ ఠానేలంక, కూనల్లంకలను గౌతమి గోదావరి ముంచెత్తింది. వరదనీటిలోని నడుచుకుంటూ లంక ప్రజలు బయటికి వస్తున్నారు. అక్కడి ఉద్యాన పంటల్ని వరద గోదారి ముంచేసింది. ఎమ్మెల్యే దాట్ల బుచ్చిరాజు ట్రాక్టర్ స్వయంగా నడుపుతూ లంకల్లో అధికారులతో కలిసి తిరిగారు. పి. గన్నవరం మండలంలో జి. పెదపూడి లంక పరిధిలో 4 లంక గ్రామాల ప్రజలు పడవల్లోనే నదీ పాయను దాటుతున్నారు. శివాయలంక కేనుగుపల్లి లంకను వరద నీరు చుట్టుముట్టేసింది. నాగులంక, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పరిధిలోని కనకాయలంక, అయోధ్య లంక వాసులందరూ పడవలోనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. సఖినేటిపల్లి మండలంలో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రాజోలు మండలంలోని సోంపల్లి తీరంలోనూ వరద ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది.
తగ్గుతున్న వరద ప్రవాహం: గోదావరి వరద ప్రవాహం తగ్గుముఖం పడుతుంది. ధవళేశ్వరం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక ఉపసంహరించారు. మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నారు. ధవళేశ్వరం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం 13.3 అడుగులు ఉంది. డెల్టా కాల్వలకు 12,600 క్యూసెక్కులు విడుదల చేశారు. సముద్రంలోకి సుమారు 12.13 లక్షల క్యూసెక్కుల నీటిని విడుదల చేశారు.
