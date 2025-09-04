ETV Bharat / state

సొంత ప్రయోజనాలపై రాష్ట్రాల పట్టు - ముందుకు సాగని గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టు - GODAVARI CAUVERY INTERLINK PROJECT

ముందుకు సాగని గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రాజెక్టు - సొంత ప్రయోజనాలపై భాగస్వామ్య రాష్ట్రాల పట్టు - టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ సమావేశం మినిట్స్‌లో వెల్లడి

Godavari Cauvery interlinking Project New Updates
Godavari Cauvery interlinking Project New Updates (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 10:29 AM IST

Godavari Cauvery interlinking Project New Updates : గోదావరి - కావేరి అనుసంధానం ప్రక్రియ ఒకడుగు ముందుకు, రెండడుగులు వెనక్కు అన్నట్లుగా తయారైంది. దీనిపై సమగ్ర ప్రాజెక్టు నివేదిక (డీపీఆర్​) సమర్పించాక ముందు అనేక సమావేశాలు జరిగాయి. సమర్పించిన తర్వాత ఆరుసార్లు భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలు కలిసి చర్చించాయి. ప్రతి సమావేశంలోనూ కొత్త అంశాలను లేవనెత్తుతుండటంతో ఈ అనుసంధానం ఇప్పుడప్పుడే కార్యరూపం దాల్చే అవకాశం కనిపించడం లేదు. ఆగస్టు 22న జరిగిన నదుల అనుసంధానం టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ సమావేశం మినిట్స్‌ రాష్ట్రాలకు అందాయి. అందులోని అంశాలు ఇలా ఉన్నాయి.

148 టీఎంసీల నీరే కీలకం : గోదావరి జల వివాద ట్రైబ్యునల్‌ కేటాయింపుల జోలికి వెళ్లమని, మొదటి దశలో ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వినియోగించుకోని 148 టీఎంసీల నీటిని మాత్రమే మళ్లిస్తామని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ అతుల్‌జైన్‌ తెలిపారు. దీనికి ఛత్తీస్‌గఢ్‌ అంగీకరిస్తేనే ముందుకెళ్లాలని రాష్ట్రాలు తేల్చి చెప్పాయి. అయితే, ‘‘మేం ఇప్పటికే 100 టీఎంసీల సామర్థ్యమున్న బోద్‌ఘాట్‌ ప్రాజెక్టును చేపట్టాం. నవంబరు-జూన్‌లో తగినంత నీటి లభ్యత ఉండదు. దాంతో ఇప్పటికే మాకు కేటాయించిన వాటాలోని నీటిని ఇవ్వలేం. ఇంద్రావతి సబ్‌ బేసిన్‌లో కేటాయింపులకు మించి మిగులు నీళ్లుంటే వాడుకోవచ్చు. అయితే ఇచ్చంపల్లి ప్రాజెక్టు నిర్మిస్తే మా రాష్ట్రంలో ముంపు సమస్య తలెత్తుతుంది’’ అని ఛత్తీస్‌గఢ్‌ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

వచ్చే 15 సంవత్సరాలు ఎగువ ఇంద్రావతిలో లభ్యమయ్యే నీటిని వినియోగించుకోవాలని, ఇప్పటికే కేటాయించిన నీటి వాటా జోలికి వెళ్లబోమని టాస్క్‌ఫోర్స్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ చెప్పినా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ సానుకూలంగా స్పందించే అవకాశాలు తక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంలో తెలంగాణ నీటి వాటాను 43.6 శాతంగా చూపించారు. తమకు 50 శాతం కేటాయించాలని తెలంగాణ కోరగా, టాస్క్‌ఫోర్స్‌ తిరస్కరించింది.

‘‘మళ్లించేది గోదావరి నీరు కాదు. నాలుగు ప్రధాన రాష్ట్రాలకు ఒక్కోదానికి 20 శాతం పైగా వాటాలు దక్కుతాయి. తెలంగాణ కోరినట్లుగా 50 శాతం కేటాయిస్తే మొత్తం ప్రక్రియ పక్కదారి పడుతుంది’’ అని స్పష్టం చేసింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కొత్తగా నాలుగు అనుసంధానాలను ప్రతిపాదించింది. ఇవి గోదావరి-కావేరి అనుసంధాన ప్రక్రియలో భాగం కాదని, వాటి గురించి వివరాలు ఇవ్వడం మాత్రమేననీ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ తెలిపింది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రతిపాదనలపై చర్చించకూడదని తెలంగాణ స్పష్టం చేసింది.

బెడ్తి-వరద ప్రాజెక్టు : గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంతో కలిపి బెడ్తి-వరద ప్రాజెక్టును చేపట్టాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. దీని ద్వారా లభ్యమయ్యే 18.5 టీఎంసీలు, గోదావరి మళ్లింపు ద్వారా వచ్చే వాటాతో కలిపితే 34.4 టీఎంసీలు ఉంటాయని, దీన్ని 40 నుంచి 45 టీఎంసీలకు పెంచాలని కర్ణాటక టాస్క్​ఫోర్స్​ను కోరింది. అందుకు ఒప్పుకోలేదు. జాతీయ జల అభివృద్ధి సంస్థ రెండు ప్రత్యామ్నాయాలు ప్రతిపాదించిందని, ఇందులో ఒకటి తుంగభద్ర రిజర్వాయర్‌కు 18.5 టీఎంసీలు మళ్లించడమంది.

తుంగభద్రలో పూడిక కారణంగా ఈ నీరంతా దిగువకే వెళ్తుందని కర్ణాటక ఈ ప్రతిపాదనను అంగీకరించలేదు. నేరుగా నీటిని మళ్లించే రెండో ప్రతిపాదనకు కర్ణాటక అంగీకరించింది. అయితే ఇతర రాష్ట్రాలతో సమానంగా నీటిని కేటాయిస్తేనే ఎంవోయూపై సంతకాలు చేస్తామంది. దీనికి టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఛైర్మన్‌ అంగీకరించలేదు. ఈ అనుసంధానంలో తమనూ భాగస్వామిని చేయాలన్న మహారాష్ట్ర కోరగా మళ్లించేవి గోదావరి నీరు కాకపోవడంతో ఛైర్మన్‌ అంగీకరించలేదు.

తమిళనాడు మాత్రమే గోదావరి-కావేరి అనుసంధానానికి సానుకూలత వ్యక్తంచేసింది. ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్ని టీఎంసీలు వచ్చినా అదనమే కావడంతో మొదటి నుంచీ తమిళనాడు ఈ అనుసంధానం కావాలని కోరుతుంది.

  • ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వినియోగించుకోని 148 టీఎంసీలను ఈ అనుసంధానం ద్వారా మళ్లించడానికి ఆ రాష్ట్రం ఒప్పుకోవాలి.
  • గోదావరి-కావేరి అనుసంధానంలో భాగంగా ఇచ్చంపల్లి ప్రాజెక్టును చేపడితే 200 టీఎంసీల వరద నీటిని ఉపయోగించుకోవడానికి తెలంగాణకు అనుమతివ్వాలి. అదే సమయంలో గోదావరి నికరజలాల ఆధారంగా ఉన్న పెండింగ్‌ ప్రాజెక్టులన్నింటికీ అనుమతివ్వాలి. ఇచ్చంపల్లి దిగువన దేవాదుల, సమ్మక్కసాగర్, సీతమ్మసాగర్, సీతారామ ఎత్తిపోతలకు 152 టీఎంసీలు అవసరం.
  • ఈ అనుసంధానం ద్వారా మళ్లించే నీటితో ఏ ఆయకట్టును సాగులోకి తేవాలన్న స్వేచ్ఛ రాష్ట్రానికే ఉండాలి. ఆపరేషన్‌ ప్రొటోకాల్‌ షెడ్యూలును ఖరారు చేయాలి.
  • అన్ని రాష్ట్రాల ఆందోళనలను పరిష్కరించి ఏకాభిప్రాయం కుదిరిన తర్వాత అవగాహన ఒప్పందాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి.

