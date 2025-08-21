ETV Bharat / state

ఉప్పొంగిన గోదావరి - జలదిగ్బంధంలో లంకగ్రామాలు - GODAVARI FLOODS

ఎగువ కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదావరి - ధవళేశ్వరం వద్ద కొనసాగుతున్న మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక - ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి ఉపనదులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 8:42 PM IST

GODAVARI FLOODS IN AP : గోదావరి ఉగ్రరూపం దాల్చింది. ఎగువ నుంచి పోటెత్తుతున్న వరద లంక గ్రామాలను చుట్టుముట్టింది. స్థానికులు పడవలపైనే రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లిపోగా మరి కొందరు వరదల్లో చిక్కుకున్న తమ సామగ్రిని కాపాడుకునేందుకు పాట్లు పడుతున్నారు.

నీటమునిగిన లంకగ్రామాలు : గోదావరి వరద ప్రమాదకరంగా మారింది. అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లాలో గౌతమి, వశిష్ట, వైనతేయ నదీపాయలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. గోదావరి వరద పోటుతో అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో లంకగ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుంటున్నాయి. పడవల్లోనే ప్రజలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. జి.పెదపూడిలంక, ఊడిమూడిలంక, అరిగెలవారిపేట, బూరుగు లంక గ్రామాల ప్రజలు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు. అయినవిల్లి మండలంలోని ఎదురుబీడెం కాజ్‌వేపైకి నీరు చేరింది. వరద నీటిలోనే లంక వాసులు ప్రయాణాలు సాగిస్తున్నారు. సీతానగరం మండలం ములకల్లంక వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. తమ ప్రాంతానికి వంతెన మంజూరైందని పనులు ఆలస్యంతో రాకపోకలకు ఇబ్బంది పడుతున్నామని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

"వంతెన పూర్తికాకపోవడంతో స్థానికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. పనుల నిమిత్తం బయటకు వెళ్లేవారు, విద్యార్థులు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు. ఇప్పటికైనా వంతెనను త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుతున్నాం." - స్థానికులు

అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తం : రాజోలు, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాల్లో వశిష్టనదీ తీరం వెంబడి వరద ఉద్ధృతంగా ఉన్నందున అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. యానాం-ఎదుర్లంక బాలయోగి వారధి వద్ద వరద అంతకంతకు పెరుగుతూ సమీప కాలనీలను ముంచెత్తుతోంది. ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గ పరిధిలోని లంక గ్రామాల్లోకి వరద చేరడంతో మునగ, బెండ, వంగ తోటలు ముంపునకు గురయ్యాయి.

పోటెత్తిన గోదావరి, శబరి నదులు : ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో గోదావరి, శబరి నదులు పోటెత్తి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఈ వరద తమకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోందని వేలేరుపాడు మండల వాసులు చెబుతున్నారు. ఇళ్లలోని సామగ్రిని ట్రాక్టర్లు, ఆటోల్లో ముంపు రహిత ప్రాంతాల్లోని అద్దె ఇళ్లలోకి చేరుస్తున్నారు. మరికొందరు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పునరావాస కాలనీలకు తరలి వెళ్తున్నారు. నిత్యావసరాలు తెచ్చుకునేందుకు కూడా వీలులేని పరిస్థితి నెలకొందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ముక్తేశ్వరం వద్ద తొగరపాయ కాజ్‌వేపైకి వరద నీరు చేరింది. కొబ్బరికాయ వ్యాపారులకూ ఇబ్బంది తప్పలేదు. రేవు అవతల ఉన్న కాయలను తీసుకుని వాటిని పడవల్లో దాటించి ట్రాక్టర్ల ద్వారా తరలిస్తున్నారు.

