జీపీవోలుగా మాజీ వీఆర్‌వోలు, వీఆర్‌ఏలు - జీవో విడుదల చేసిన ప్రభుత్వం - GO ON FORMER VROS AS VILLAGE AO

GO on Former VROS AS Village Administrative Officer ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 29, 2025, 7:16 PM IST

GO on Former VROS AS Village Administrative Officer : గ్రామ పాలన అధికారులుగా మాజీ వీఆర్‌వోలు(విలేజ్​ రెవెన్యూ అధికారి), వీఆర్‌ఏల నియామకంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవో జారీ చేసింది. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించి విధివిధానాలు, అర్హతలు ఖరారు చేస్తూ రెవెన్యూశాఖ జీవో ఇచ్చింది. డిగ్రీ అర్హత ఉన్నటువంటి మాజీ వీఆర్‌వోలు, వీఆర్‌ఏలకు జీపీవో(గ్రామపాలన అధికారులు)గా అవకాశం కల్పించనుంది. ఇంటర్‌తో పాటు 5 ఏళ్లు వీఆర్‌వో లేదా వీఆర్‌ఏగా అనుభవం ఉన్నవారు దీనికి అర్హులు. స్క్రీనింగ్ టెస్ట్​ ద్వారా ఎంపిక జరుగుతుంది.