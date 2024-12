ETV Bharat / state

"గ్రీన్​గ్రేస్"​ అపార్ట్​మెంట్ల కూల్చివేత? - కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైన GMC

GMC Going to Siege Green Grace Apartment Owned by Ambati Murali : మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు సోదరుడు, అంబటి మురళీకృష్ణకు చెందిన గ్రీన్‌ గ్రేస్‌ అపార్టుమెంట్‌ నిర్మాణం నిబంధనలకు విరుద్ధంగా చేపట్టడంతో గుంటూరు నగరపాలక సంస్థ షోకాజ్‌ నోటీసు జారీ చేసింది. నోటీసుకు నిర్దేశిత గడువు ముగిసినా నిర్మాణదారుడి నుంచి ఎలాంటి సమాధానం రాలేదు. దీంతో ఆ నిర్మాణం డిమాలిషన్‌ లేదా సీజ్‌ చేసే యోచనలో నగరపాలక సంస్థ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

వైఎస్సార్సీపీ నేత అంబటి మురళీకృష్ణ అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అడుగడుగునా నిబంధనలను అతిక్రమిస్తూ గుంటూరులోని పట్టాభిపురంలో గ్రీన్ గ్రేస్ అపార్ట్​మెంట్స్ నిర్మాణం చేపట్టినట్లు ప్రభుత్వ విజిలెన్స్ విచారణలో తేలింది. పట్టాభిపురం ప్రధాన రహదారి వెంబడి ఈ నిర్మాణాలు చేపట్టే క్రమంలో నగరపాలక, రైల్వేశాఖ, అగ్నిమాపక, పీసీబీ శాఖల నుంచి పూర్తిస్థాయిలో అనుమతులు తీసుకోలేదు.

నగరపాలక సంస్థకు ఫీజులు కూడా చెల్లించలేదు. జీ+4కు మాత్రమే ఎన్‌వోసీ ఇచ్చిన రైల్వేశాఖ అంతకుమించి నిర్మాణాలు చేపట్టినట్లు గుర్తించి ఏడాది క్రితమే ఎన్‌వోసీని తిరిగి రద్దు చేసుకుంది. ఆ విషయాన్ని నగరపాలక సంస్థకు తెలియజేసింది. కానీ అప్పట్లో తన అన్న అంబటి రాంబాబు మంత్రి కావటంతో అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని అనుమతులు లేకపోయినా అంబటి మురళి చకచకా నిర్మాణాలు కొనసాగించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర రైల్వేశాఖ నుంచి ఎన్​ఓసీ (NOC) నగరపాలక నుంచి అనుమతులు లేకపోయినా అక్రమ భవనంపై ఎందుకు చర్యలు తీసుకోవటం లేదని ప్రశ్నించటంతో ప్రభుత్వం విజిలెన్స్‌ విచారణకు ఆదేశించింది. నగరపాలక సంస్థ ఆ నిర్మాణాలకు అనుమతులు పక్కాగా లేవని నిర్ధారించింది. రైల్వేశాఖ ఏడాది క్రితమే ఎన్​ఓసీని రద్దు చేసినప్పటికీ నిర్మాణదారుడు రివైజ్డ్‌ ప్లాన్‌కు పెట్టుకుని నగరపాలక సంస్థను మోసగించారు. తొలుత జీ+4 నిర్మాణానికి ఇచ్చిన ఎన్​ఓసీ ధ్రువపత్రాన్నే చూపించి రివైజ్డ్‌ ప్లాను కోరారు. ఈ మోసం అధికారుల పరిశీలనలో బయటపడింది.