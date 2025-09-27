ఆర్ఎఫ్సీలో గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్, నైట్ సఫారీ
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్, నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు - టూరిజం కాంక్లేవ్లో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సంస్థ ఒప్పందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 8:57 PM IST
Global Tourism Village and Night Safari to be set up at RFC : పర్యాటకులను ఆకట్టుకునేందుకు రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ సరికొత్తగా రెండు ప్రాజెక్టులను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. సందర్శకులకు కొత్త అనుభూతులు పంచేలా ఈ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఇందులో భాగంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్, నైట్ సఫారీ ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.
రూ.2 వేల కోట్లతో ఏర్పాటు : హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో నిర్వహించిన టూరిజం కాంక్లేవ్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్న వివిధ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకుంది. రూ.2 వేల కోట్లతో ఏర్పాటు చేయనున్న గ్లోబల్ టూరిజం విలేజ్, నైట్ సఫారీ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన ఎంఓయూలపై సంతకాలు చేశారు. ఈ ఒప్పందం ముఖ్యమంత్రి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటి సీఎం భట్టి విక్రమార్క, పర్యాటక మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు సమక్షంలో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్, రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఎండీ విజయేశ్వరీ, సలహాదారులు సాంబశివరావు పాల్గొన్నారు.
సితార హోటల్కు అవార్డు : పర్యాటక రంగానికి సంబంధించి పలు విభాగాల్లో రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ హోటల్స్ అవార్డులు అందుకున్నాయి. క్లాసిఫైడ్స్ హోటల్స్ కేటగిరీలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోని గ్రీన్స్ ఇన్ కోజి ఆకామిడేషన్, బెస్ట్ ఫోర్ స్టార్ హోటల్స్ కేటగిరీలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలోని సితార హోటల్ అవార్డులు దక్కించుకున్నాయి. ఈ అవార్డులను రామోజీ ఫిల్మ్ గ్రూప్ ఉన్నతోద్యోగులు విపిన్ సింఘాల్, ఎస్బీఆర్ ప్రసాద్, సోవన్ మిశ్రా, జాఫర్లు అందుకున్నారు.
