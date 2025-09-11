"ఒక్క రోజు మనుషుల కథలు - హైదరాబాద్లో 24 ఆవర్ ఫోటోగ్రఫీ ఉద్యమం"
హైదరాబాద్లో 24 ఆవర్ ప్రాజెక్ట్ - మానవతా విలువలు వెలుగులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యం - శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు చార్మినార్ వద్ద ప్రారంభం
Global Street Photography Movement Comes to Hyderabad : ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగే అతిపెద్ద వీధి ఫోటోగ్రఫీ ఉద్యమమైన 24 ఆవర్ ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు మళ్లీ హైదరాబాద్కి వచ్చేసింది. సెప్టెంబర్ 13, 2025, శనివారం ఉదయం 7 గంటలకు చార్మినార్ వద్ద ప్రారంభమవుతుంది. ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ నగరంలోని ఫోటోగ్రాఫర్లు ఏకమై, ఒక రోజు పాటు మనుషుల జీవితాలను చిత్రీకరించనున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే? : ప్రపంచవ్యాప్తంగా 86 దేశాల 800కు పైగా నగరాలలో వేలాది మంది ఫోటోగ్రాఫర్లు ఒకే రోజు, ప్రతి గంటకు ఒక్క ఫోటోను తీసి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో #24HourProject హ్యాష్ట్యాగ్తో పంచుకుంటారు. మొత్తం 24 గంటలు పాల్గొనడం ఐచ్ఛికమే అయినా, యథార్థమైన మానవ సంబంధాలను, మారుమూల గల్లీల్లో ఉండే జీవితాలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఇది.
మానవతా విలువలు వెలుగులోకి తీసుకురావడమే లక్ష్యం : ఈ సంవత్సరం థీమ్ "హ్యూమానిటీ" (మానవత్వం). ఈ అంశం ఆధారంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఫోటోగ్రాఫర్లు తమ ప్రాంతాలలో జీవించే మనుషుల కథలను చిత్రీకరిస్తారు. ఇందులో ప్రాముఖ్యంగా పేదరికం, చిన్నారి ముచ్చట్లు, శ్రమజీవులు, ప్రేమ, సహాయసభావం, విభిన్నత వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. దీని ద్వారానే మానవతా విలువలు వెలుగులోకి తీసుకురావడమే 24ఆవర్ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం.
ఈ ప్రాజెక్ట్కు మరో ముఖ్య ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే? : Doctors Without Borders అనే అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద వైద్య సంస్థకు $10,000 డాలర్ల నిధులు సమకూర్చడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. ఈ సంస్థ యుద్ధ ప్రాంతాల్లో, ప్రాణాపాయ పరిస్థితుల్లో ఉన్న వారికి వైద్య సేవలు అందించడంలో ప్రముఖంగా పని చేస్తోంది. అంటే, ఫోటోగ్రాఫీ ద్వారానే జీవితాలను బతికించగలగడం ఇదే.
మానవత్వం యొక్క విభిన్న రూపాలు : హైదరాబాద్ తరఫున ఈ ఈవెంట్ చార్మినార్ వద్ద ప్రారంభం అవుతుంది. చార్మినార్ చుట్టుపక్కల నిత్యం కలగలసిన జీవితం నడుస్తూ ఉంటుంది. కాఫీ షాపులు, వీధి అమ్మకాలు, పాతబజార్, ప్రార్థనల్లో నిమగ్నమైన ప్రజలు, ప్రయాణికులు ఇవన్నీ మానవత్వం యొక్క విభిన్న రూపాలే.
యువ ఫోటోగ్రాఫర్లకు స్ఫూర్తి కలిగించే సందర్భం : ఈ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా తీసిన ఉత్తమ ఫోటోలు ప్రపంచ ప్రదర్శనల్లో ప్రదర్శించబడతాయి. ఫలితంగా హైదరాబాద్ నగరం కూడా ప్రపంచ వీధి ఫోటోగ్రఫీ వేదికపై ప్రాధాన్యతను పొందుతుంది. ఇది యువ ఫోటోగ్రాఫర్లకు స్ఫూర్తి కలిగించే సందర్భం కూడా అవుతుంది.
మీ కెమెరాతో చార్మినార్ వద్దకు రండి : ఫోటోగ్రఫీ కేవలం కళ మాత్రమే కాదు, అది ఓ సామాజిక బాధ్యత కూడా నిర్వహకులు తెలిపారు. ప్రతి ఫోటో ఒక కథను చెబుతుందని, ప్రతి చిత్రం ఒక జీవితం మాట్లాడుతుందఅన్నారు. 24 ఆవర్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మనం మన చుట్టూ ఉన్న జీవితాలను గమనించాలని, అర్థం చేసుకోవాలని, ప్రపంచంతో పంచుకోవాలని వివరించారు. ఈ శనివారం, మీ కెమెరాతో చార్మినార్ వద్దకు రావాలని, మన హైదరాబాద్ నగరం ద్వారా ప్రపంచానికి మానవత్వాన్ని చూపించాలని పిలుపునిచ్చారు.
24 అవర్ ప్రాజెక్ట్ 2012 సంవత్సరంలో ప్రారంభమైంది. 24 అవర్ ప్రాజెక్ట్, ఒక్క రోజులో ఒక్క ఫోటో ప్రతి గంటకు తీసి మానవత్వాన్ని ప్రపంచానికి చూపే ఉద్యమమే ఇది. హైదరాబాద్లో గత సంవత్సరం జులై 6న 24 అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ జరిగింది.
